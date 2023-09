Estas cinco ciudades podrían estar a un desastre natural de una catastrófica crisis hídrica

(CNN) — Cuando las lluvias torrenciales de agosto de 2022 hicieron que el río Pearl en Mississippi se desbordara mucho…

(CNN) — Cuando las lluvias torrenciales de agosto de 2022 hicieron que el río Pearl en Mississippi se desbordara mucho más allá de sus orillas, las aguas de las inundaciones se derramaron hasta los suburbios de Jackson y provocaron la falla de una planta de tratamiento de agua que ya estaba dañada.

Fue el golpe final a lo que los expertos describieron como un problema que llevaba años gestándose y que finalmente dejó a decenas de miles de residentes de la ciudad sin agua potable durante semanas.

Lo que ocurrió en Jackson, dicen los expertos, es un barómetro de lo que vendrá si Estados Unidos continúa postergando el camino para abordar su envejecida y desmoronada infraestructura hídrica. La crisis climática amenaza con hacer que esas cuestiones sean aún más apremiantes.

Cuando el nivel del mar suba, los veranos se vuelvan más calurosos o las fuertes lluvias provoquen más inundaciones, la infraestructura hídrica del país –construida en gran parte el siglo pasado y diseñada solo para durar unos 75 años– se verá más sobrecargada que nunca, amenazando un sistema vital para la vida humana.

Al ritmo que cambia nuestro clima, la infraestructura hídrica de Estados Unidos no está equipada para enfrentar los desafíos venideros, dijo Erik Olson, director estratégico senior para salud y alimentación del Consejo de Defensa de Recursos Nacionales.

“El sistema de agua de Estados Unidos depende de la infraestructura del siglo pasado que a menudo no puede proteger nuestra salud de contaminantes peligrosos”, dijo Olson a CNN. “Y nuestro sistema obsoleto no está en absoluto preparado para los desafíos de este siglo: calor intenso, sequías e inundaciones”.

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles otorgó a la infraestructura de agua potable de Estados Unidos una C-menos en su boleta de calificaciones de 2021. Y los desastres climáticos extremos provocados por el cambio climático prometen una serie de pruebas aún más duras.

La legislación de infraestructura de 2021 firmada por el presidente Joe Biden incluye alrededor de US$ 30.000 millones para agua potable, y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 otros US$ 550 millones para infraestructura de agua. Pero los expertos dicen que esas cifras no son suficientes para compensar décadas de desinversión y mala gestión en todo el país.

Solo en Jackson, reparar el sistema de agua podría costar entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones, y la industria del agua estima que los costos totales a nivel nacional superarán el billón de dólares. “Las inversiones federales representan solo un pequeño porcentaje de las necesidades totales”, dijo Olson.

Para comprender mejor el problema, CNN examinó cinco ciudades o regiones de todo el país que muestran signos de vulnerabilidad bajo un planeta que se calienta rápidamente, desde inundaciones costeras en Nueva York hasta intrusión de agua salada en las aguas subterráneas de California.

Buffalo

Buffalo, Nueva York

El agua del lago Erie golpea la orilla durante una tormenta invernal el 23 de diciembre de 2022 en Hamburgo, Nueva York. (John Normile/Getty Images)

Los funcionarios del agua de Buffalo no tienen que preguntarse demasiado cuál será el peor de los casos. Básicamente sucedió el año pasado.

Una devastadora tormenta invernal arrojó más de 1,20 metros de nieve sobre la ciudad en diciembre, cortando el suministro eléctrico, volviendo intransitables las carreteras y matando a 46 personas en la zona.

Los fuertes vientos de la tormenta generaron un fenómeno conocido como “seiche”, en el que el agua del extremo oeste del lago Erie, cerca de Toledo, fue empujada hacia el este, creando altos niveles de agua e inundaciones costeras en Buffalo.

La tormenta de nieve y las inundaciones del “seiche” amenazaron con cortar el suministro eléctrico a la planta de tratamiento de agua de Buffalo, ubicada precariamente a lo largo del lago Erie.

Afortunadamente, la planta cuenta con múltiples fuentes de respaldo y los empleados de la planta resistieron la tormenta, mantuvieron la planta en línea y entregaron agua limpia a los residentes. Pero Oluwole “OJ” McFoy, director general de la Autoridad de Agua de Alcantarillado de Buffalo, dijo que era un “escenario de pesadilla” para la ciudad y una advertencia de cómo el aumento de los niveles de agua podría afectar su infraestructura hídrica.

“(Si) no tenemos energía, no podemos hacer nada. Y hemos visto esos fuertes vientos, especialmente los asociados con muchos de estos altos niveles de lagos, que cortan la energía, y hemos tenido que usar nuestra energía de respaldo también”, dijo. “Para nosotros, todo se trata simplemente de ser resilientes, pero esas cosas cuestan dinero, y hay que asegurarse de que, como parte de su gasto de capital, esté incorporando esa resiliencia a su sistema”.

La organización sin fines de lucro Buffalo Niagara Waterkeeper se ha asociado con la ciudad en un estudio sobre la resiliencia costera de la ciudad. El cambio climático ha empeorado el problema de las inundaciones en los últimos años, ya que el nivel medio del agua ha aumentado y el lago ya no se congela por completo en invierno.

“Esa tormenta perfecta (inundaciones, tormentas costeras, falta de cobertura de hielo, fluctuaciones en los niveles de los lagos, erosión) todo eso se está exacerbando por los efectos del cambio climático”, dijo Kerrie Gallo, subdirectora ejecutiva de Buffalo Niagara Waterkeeper.

Prichard, Alabama

La Costa del Golfo no es ajena a las tormentas devastadoras. Pero en las ciudades del Golfo que no son tan pobladas ni tan bien invertidas, un huracán podría desencadenar una crisis de infraestructura hídrica.

Mack Robinson, residente de Semler Street, revisa su casa dañada por el tornado en 2012 en Prichard, Alabama.(Mike Kittrell/AL.com/AP)

Los residentes de Prichard, Alabama, creen que su ciudad –a menos de 10 minutos en automóvil de Mobile– podría ser “el próximo Jackson”, dijo Carletta Davis, presidenta de la organización sin fines de lucro We Matter Eight Mile Community Association. Desde tormentas cada vez más intensas hasta fugas en tuberías de agua que nunca se solucionan, así como la injusticia racial, los problemas que enfrentan son múltiples, dijo.

La infraestructura de Prichard filtró en promedio el 56% del agua proveniente de los embalses cada mes desde abril de 2021 hasta noviembre de 2022, según un informe del Departamento de Gestión Ambiental de Alabama.

“Este sistema de agua ha fallado por completo”, dijo Davis a CNN.

“Los huracanes son una de nuestras mayores amenazas, junto con las fuertes lluvias, la erosión costera y las inundaciones”, afirmó. “Y cuando llueve, las aguas residuales se desbordan, los autobuses ni siquiera pueden llevar a los niños de la escuela a sus casas y las calles quedan completamente intransitables”.

Prichard es una ciudad predominantemente negra y de bajos ingresos, y el legado histórico de desinversión e injusticia racial sigue estando presente en las decisiones tomadas por los residentes de la ciudad, incluida la reparación y mejora de sus sistemas de agua, dijo Catherine Coleman Flowers, fundadora del Center for Rural Enterprise and Environmental Justice.

“El problema que estamos viendo en Prichard es similar a los problemas que vemos que afectan a las comunidades de todo el país”, dijo Flowers a CNN. “Las infraestructuras deficientes de agua y saneamiento que no se han reparado en décadas debido a la falta de financiación y la distribución discriminatoria de los fondos públicos han provocado problemas que pueden propagar enfermedades y amenazar la salud pública”.

Los impactos y la carga financiera de la infraestructura defectuosa y envejecida de Prichard se transmiten a los residentes de estas comunidades, añadió. Ramsey Sprague, presidente de la Coalición Móvil de Acción por la Justicia Ambiental, dijo que es solo cuestión de tiempo hasta que otra tormenta azote el Golfo y cierre todo el sistema de agua de Prichard.

“Estamos mirando el cañón de un arma”, dijo Sprague. “Con estos desafíos de infraestructura en ciudades como Prichard, hay poblaciones enteras que se tambalean al borde del colapso total que no se puede abordar fácilmente”.

En agosto, después de años de pedir a los líderes de la ciudad que resolvieran su creciente problema, la junta de servicios públicos de agua de Prichard comenzó el proceso de expropiación, condenando a los residentes a abandonar sus hogares para que pudieran trabajar para arreglar el sistema de agua. Es una medida contra la que luchan los residentes y los defensores de la comunidad.

St. Louis, Missouri

Las inundaciones de la crecida del río Mississippi se apoderan de los terrenos del Gateway Arch el 7 de junio de 2019 en St Louis. (Michael B. Thomas/Getty Images)

Las tuberías de plomo se usaban comúnmente en los sistemas de agua en EE.UU. hasta que fueron prohibidas en 1986 debido al peligro de envenenamiento por plomo.

Pero en ciudades como St. Louis, que ha experimentado una marcada disminución de la población desde su apogeo a mediados del siglo XX, algunas de estas tuberías de plomo más antiguas permanecen y tienen el potencial de filtrar el químico tóxico al suministro de agua.

Incluso niveles bajos de exposición al plomo son peligrosos para los niños y pueden dañar las células sanguíneas y el sistema nervioso o causar otras discapacidades. La Agencia de Protección Ambiental ha calificado el envenenamiento por plomo como la “amenaza número uno para la salud ambiental en EE.UU. para niños de 6 años o menos”.

El estado de Missouri ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en términos de líneas de servicio de plomo per cápita, según datos del NRDC.

St. Louis ha intentado eliminar estas líneas, pero no sabe con seguridad dónde están.

“Sólo porque St. Louis es una ciudad más antigua y era un material de plomería de uso muy común, especialmente para las líneas de servicio de plomo más pequeñas desde las tuberías principales de agua hasta los hogares de las personas, simplemente se usaban mucho”, dijo Rachel Rimmerman, directora de negocios y extensión en el Instituto de Recursos, Tecnología, Medio Ambiente y Acceso al Agua de la Universidad de Saint Louis. “Tampoco era una práctica muy común tener un inventario de dónde están esas líneas”.

Para agravar el problema, el cambio climático ha provocado inundaciones y tormentas más intensas, y eso tiene el potencial de dañar sistemas de agua más antiguos y débiles como en St. Louis, dijo Jason Knouft, profesor de biología en la Universidad de Saint Louis que estudia el impacto del cambio climático.

“Estas cosas se construyeron basándose en una población más pequeña y tormentas menos intensas, por lo que a medida que avanzamos… es un problema más amplio con nuestra infraestructura hídrica”, dijo.

La cuestión no ha pasado desapercibida. La enorme ley de infraestructura de 2021 incluye US$15.000 millones para el reemplazo de líneas de servicio de plomo, según la EPA.

Costa Central, California

Aproximadamente a una hora del Área de la Bahía de California y a menos de una milla del Océano Pacífico, Kelli y Tim Hutton compraron una propiedad de medio acre en la ciudad de Moss Landing, en la costa central, el verano pasado.

Los residentes de la Costa Central están expresando preocupación por los altos niveles de intrusión de agua salada al estar tan cerca del océano. (George Rose/Getty Images)

Como ocurre con muchas otras personas que viven en la zona, dependen en gran medida de su pozo privado para obtener agua.

Después de mudarse a la nueva casa con su bebé recién nacido, los Hutton escucharon que otros residentes estaban preocupados por los altos niveles de intrusión de agua salada, al estar tan cerca del océano. El aumento del nivel del mar y el clima de latigazo de California han estado impactando su nivel freático, con agua de mar filtrándose y provocando la corrosión de las tuberías, haciendo que el agua no sea potable.

La amenaza de la intrusión de agua salada aumenta durante una sequía, a la que California se enfrenta más debido a una crisis climática que empeora. Cuando el suministro de agua es bajo, se bombea excesivamente el agua subterránea desde los acuíferos costeros, lo que altera el equilibrio entre el agua dulce del interior y el agua del océano. A medida que bajan los niveles de agua subterránea, el agua salada se filtra y llena los huecos en el suelo donde solía haber agua dulce.

No es solo la sequía. Las marejadas ciclónicas y las inundaciones también pueden empujar el agua salada hacia el interior, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y como el cambio climático aumenta la posibilidad de que se produzcan cambios climáticos violentos, cambios dramáticos en los períodos de sequía y altas precipitaciones, en California, la intrusión de agua salada se está convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para las personas que viven a lo largo de la costa como los Hutton.

“Realmente necesitamos ser proactivos para encontrar formas de conservar nuestra agua en la medida en que la utilizamos, ya sea para fines de agua reciclada o riego por goteo”, dijo Tim. “Si no nos ocupamos de ello ahora, será sólo un recurso que permanecerá con nosotros durante un tiempo. Si nuestra mesa comienza a secarse, no tendremos suerte”.

Esta parte de la Costa Central también está rodeada de granjas que han estado utilizando fertilizantes durante décadas que se convierten en químicos tóxicos. Para los Hutton, las pruebas de calidad del agua muestran que su pozo privado en realidad contenía niveles de nitrato cinco veces superiores al nivel seguro para beber del gobierno.

“Ha sido bastante incómodo y un poco estresante, especialmente cuando es la hora del baño y los bebés abren la boca cuando están en el agua”, dijo Kelli a CNN.

San Juan, Puerto Rico

El huracán María causó estragos en Puerto Rico en 2017, dejando gran parte del territorio insular sin electricidad durante un mes. Y debido a que la infraestructura hídrica de Puerto Rico depende en gran medida de la red eléctrica para funcionar, muchos residentes se quedaron sin agua corriente en sus hogares durante el mismo tiempo.

Personas cargan agua en botellas recuperadas de un canal debido a la falta de agua tras el paso del huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Dio una idea de cuán frágil puede ser el sistema de agua de Puerto Rico durante un desastre climático extremo. Pero lo que hace que la infraestructura sea aún más vulnerable es su vida útil y su mal estado, dijo Félix I. Aponte-Ortiz, planificador ambiental urbano y profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico.

“La transmisión es frágil y está muy sujeta a huracanes y grandes precipitaciones”, dijo Aponte-Ortiz a CNN. “Cada vez que tenemos un huracán o una tormenta tropical tenemos un problema con el sistema eléctrico. El sistema de agua potable es el mismo; son muy viejos”.

Las estimaciones muestran que el 60% de las tuberías principales de agua de la ciudad de San Juan, que obtiene su agua tanto de embalses como de acuíferos subterráneos, tienen más de 50 años, según un informe de 2019 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. Estas tuberías más antiguas tienen más probabilidades de sufrir fugas y roturas, lo que podría provocar escasez de agua y problemas de calidad del agua.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, junto con grupos locales, publicaron un informe en 2017 que encontró que casi todos los residentes de Puerto Rico bebían agua de sistemas que violaban la Ley de Agua Potable Segura, y que casi el 70% de las personas en la isla contaban con fuentes de agua. eso violó los estándares de salud de la política, los más altos de cualquier estado o territorio, dijo Olson de NRDC.

Las reparaciones y mejoras del agua siempre han sido costosas en todo el país. Pero en Puerto Rico, cada evento climático extremo agrava la carga del legado histórico de desinversión federal en territorios estadounidenses, lo que hace que las reparaciones sean una lucha aún mayor.

