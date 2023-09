Eslovaquia, un país de la OTAN, pronto podría tener un líder prorruso

(CNN) — Eslovaquia se está preparando para elegir a su quinto primer ministro en sólo cuatro años, y con el…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Eslovaquia se está preparando para elegir a su quinto primer ministro en sólo cuatro años, y con el partido de oposición del simpatizante del Kremlin, Robert Fico, liderando las encuestas, el país está siendo observado con alarma en Occidente.

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero pasado, Eslovaquia ha sido uno de los aliados más firmes de Kyiv. Los dos países comparten frontera y Eslovaquia fue el primer país en enviar defensas aéreas a Ucrania y acogió a decenas de miles de refugiados.

Pero todo eso podría cambiar si Fico llega al poder. El ex primer ministro no oculta sus simpatías hacia el Kremlin y ha culpado a los “nazis y fascistas ucranianos” de provocar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que lanzara la invasión, repitiendo la narrativa falsa que Putin ha utilizado para justificar su invasión.

Fico le pidió al Gobierno eslovaco que deje de suministrar armas a Kyiv y ha dicho que si se convirtiera en primer ministro, Eslovaquia “no enviaría otra ronda de municiones”. También se opone a que Ucrania se una a la OTAN.

Grigorij Mesežnikov, analista político y presidente del Instituto de Asuntos Públicos, un grupo de expertos eslovaco, dijo que, como muchos simpatizantes de Rusia, Fico está enmarcando su apoyo a Moscú como una iniciativa de “paz”.

“Él y sus aliados argumentan que no deberíamos enviar armas a Ucrania porque eso haría que la guerra se prolongara por más tiempo. Dicen que ‘habrá paz si dejamos de enviar armas a Ucrania’ porque si no lo hacemos, el conflicto terminará antes. Así que, en esencia, no están a favor de la paz, sino a favor de Rusia”, dijo a CNN.

Fico anteriormente fue primer ministro de Eslovaquia durante más de una década, primero entre 2006 y 2010 y luego nuevamente entre 2012 y 2018.

Se vio obligado a dimitir en marzo de 2018 tras semanas de protestas masivas por el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida, Martina Kušnírová. Kuciak informó sobre la corrupción entre la élite del país, incluidas personas directamente relacionadas con Fico y su partido SMER.

El ministro de Defensa de Ucrania advierte que los ataques contra Crimea seguirán y anticipa el ingreso a la OTAN el otro año

Caos y luchas internas

Los votantes se alejaron del SMER en las elecciones posteriores de 2020 y eligieron al partido de centroderecha Pueblo Ordinario y Personalidades Independientes (OLaNO).

Originalmente visto como un soplo de aire fresco, OLaNO y su líder Igor Matovič terminaron decepcionando a muchos de sus votantes. Matovič, un millonario hecho a sí mismo, ganó las elecciones con una sólida plataforma anticorrupción y prometió “limpiar” Eslovaquia.

Pero sus credenciales anticorrupción sufrieron varios golpes desde el principio. Se vio obligado a admitir haber plagiado su tesis de maestría y presidió un Gobierno plagado de luchas internas.

Se vio obligado a dimitir poco más de un año después de que su decisión unilateral de comprar vacunas contra el covid-19 a Rusia provocara una rebelión en su gobierno de coalición.

Matovič cambió de lugar con su ministro de Finanzas, Eduard Heger, pero el caos continuó. Mientras el país luchaba con las consecuencias de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, más luchas internas y conflictos personales llevaron al colapso de la coalición gobernante en diciembre. Heger continuó como primer ministro interino, pero él también acabó dimitiendo en mayo y fue sustituido por un tecnócrata, Ludovit Odor.

Eduard Heger, fotografiado en Tallin, Estonia, en noviembre de 2022, dimitió como primer ministro interino en mayo. (Crédito: Ints Kalnins/Reuters/Archivo)

El caos de los últimos años le ha dado a Fico una nueva oportunidad.

“Un año después de las últimas elecciones, parecía casi que el partido iba a desaparecer por completo. Pero (Fico) ha logrado rehabilitarse y ahora es el favorito”, dijo Mesežnikov. “Las SMER todavía tienen un fuerte apoyo entre sus principales votantes y este apoyo está conectado emocionalmente con (Fico), pero también les han ayudado los numerosos conflictos dentro del Gobierno y algunos factores externos, incluido el covid, la alta inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania”.

Eslovaquia tiene un sistema electoral complicado y un escenario político fragmentado, con hasta 10 agrupaciones políticas potencialmente capaces de alcanzar el umbral del 5% necesario para ingresar al parlamento.

Eso significa que incluso si el partido de Fico gana las elecciones, probablemente necesitará al menos un socio de coalición. No ha descartado trabajar con la Republika, un partido de extrema derecha que afirma que la guerra en Ucrania es una consecuencia de la “política de expansión de la OTAN” y de la “agresión de Kyiv hacia la minoría rusa en el este de Ucrania”.

EE.UU. y la OTAN se enfrentan a una escasez crítica de municiones para Ucrania

La desinformación y la propaganda están ganando

Las luchas internas del Gobierno y varios escándalos de corrupción de alto perfil han debilitado la confianza de la gente en las instituciones públicas y han creado un terreno fértil para campañas de propaganda y desinformación.

En el último giro del mes pasado, la Policía eslovaca acusó al jefe de espías del país y a varios otros funcionarios de seguridad de alto nivel de conspiración para abusar del poder. Fico, cercano a algunos de los involucrados en el escándalo, describió la situación como un “golpe policial”.

Según una encuesta realizada por GlobSec, un grupo de expertos en seguridad con sede en Bratislava, sólo el 40% de los eslovacos creía que Rusia era responsable de la guerra en Ucrania, la proporción más baja entre los ocho estados de Europa central y oriental y del Báltico en los que se centró GlobSec. En la República Checa, que solía formar un solo país con Eslovaquia, el 71% de la gente culpa a Rusia por la guerra.

La misma investigación encontró que el 50% de los eslovacos perciben a Estados Unidos, el aliado a largo plazo del país, como una amenaza a la seguridad.

Dominika Hajdu, directora de políticas del Centro para la Democracia y la Resiliencia de GlobSec, dijo que Eslovaquia es particularmente vulnerable a la propaganda rusa.

“Algunos de los partidos que actualmente lideran las encuestas están difundiendo las mismas narrativas; por ejemplo, que es Occidente el que está tratando de ‘arrastrarnos’ a la guerra y que cualquiera que sea proucraniano es automáticamente anti-eslovaco”, dijo.

Dijo que la propaganda prorrusa está resonando también porque una gran parte de la población siempre fue muy prorrusa y, incluso ahora, alrededor de una cuarta parte de la gente ve al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de manera positiva.

“Históricamente, siempre ha habido una fuerte narrativa paneslava de que Rusia era el hermano más fuerte que protegería a los eslovacos de los húngaros y que luego liberó a Eslovaquia de los nazis”, añadió.

Eslovaquia tiene una relación complicada con Hungría, ya que ha sido parte del imperio austrohúngaro durante siglos. Los húngaros son la minoría más grande en Eslovaquia y muchos húngaros todavía ven el Tratado Trianon de 1920, que redefinió las fronteras nacionales después de la Primera Guerra Mundial, como una injusticia contra su país. Esto ha llevado a una retórica nacionalista en ambos lados de la frontera.

Mesežnikov dijo que Fico y sus aliados estaban aprovechando una creciente fatiga e ira entre los votantes eslovacos por el apoyo inequívoco del gobierno a Ucrania.

“El gobierno tomó una decisión muy rápida y firme (y yo diría que al hacerlo se encontró en el lado correcto de la historia) de apoyar a Ucrania”, dijo. “Eslovaquia se convirtió en un miembro proactivo de la Unión Europea al proponer sanciones a Rusia y envió todo el equipo que pudo a Ucrania”.

La decisión de Eslovaquia de enviar defensas aéreas pocas semanas después de que comenzara la invasión fue seguida por la entrega de vehículos blindados, helicópteros, obuses y otros equipos. También acogió a más de 100.000 refugiados ucranianos, una cifra notable para un país de sólo 5,4 millones de habitantes.

Sin embargo, Mesežnikov dijo que un gran grupo de eslovacos no estaba de acuerdo con ese enfoque y que SMER y Republika se apresuraron a cortejarlos.

“Su otro argumento, además del de la paz, es que no deberíamos ayudar a Ucrania porque es a expensas de los eslovacos. Dicen que es demasiado caro y que sólo debemos preocuparnos de nosotros mismos”, afirmó Mesežnikov.

Ese es un argumento poderoso para los votantes que han estado luchando con una crisis del costo de vida, pero Mesežnikov dijo que no se basa enteramente en hechos ya que la mayor parte del apoyo está subsidiado con fondos de la Unión Europea.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.