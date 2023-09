Elecciones generales de 2024 en México: qué hay en juego y fechas clave

(CNN Español) — Las elecciones generales del 2 de junio de 2024 en México serán las más grandes de la…

(CNN Español) — Las elecciones generales del 2 de junio de 2024 en México serán las más grandes de la historia, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se espera un padrón electoral de cerca de 98 millones de posibles votantes, lo que representa entre 8 y 9 millones de personas más que en las elecciones generales de 2018, señaló en entrevista con un medio local la consejera electoral Carla Humphrey.

¿Qué es lo que está en juego y cuáles son las fechas más importantes?

Según la información del INE, el 2 de junio de 2024 se elegirán más de 20.000 cargos públicos. Entre ellos, se renovará la Presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados.

Además se elegirá a 9 gobernadores: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En los 32 estados de la república se renovarán legislaturas locales y ayuntamientos, entre otros cargos.

En el caso de la Ciudad de México, se elegirá a los nuevos titulares de las 16 alcaldías.

Este 7 de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral de 2024, con la instalación de la sesión solemne del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las precampañas comenzarán la tercera semana de noviembre de 2023 y según señala el INE, no podrán durar más de 60 días.

El registro de las candidaturas se realizará entren el 15 y el 22 de febrero, de 2024.

Las campañas, indican, iniciaran a partir del día siguiente de la sesión de registro de candidaturas y tendrán una duración de 90 días.

Claudia Sheinbaum será candidata a las elecciones en 2024, anuncia el partido

El 2 de junio se realizarán las elecciones generales, según el calendario electoral del INE.

TIJUANA, MEXICO – JULY 01: Voters prepare to cast their ballots during Mexico’s presidential elections on July 1, 2018 in Tijuana, Mexico. Widespread violence and corruption are two of the main issues in the elections for posts at all governmental levels during Mexico’s largest-ever election. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Esta será la primera vez que habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. También, por primera vez, quienes se encuentren en prisión preventiva en cualquier parte del país, podrán votar del 13 al 20 de mayo de 2024.

Otra novedad, han dicho las autoridades electorales, es que habrá voto anticipado para quienes, por algún impedimento, no puedan salir de su domicilio.

El voto en el extranjero será a través de tres modalidades: postal, electrónica y en centros de votación ubicados fuera del país, que serán instalados en los consulados.

Los centros estarán ubicados 20 en Estados Unidos, 1 en Canadá y 2 en Europa (uno en París, Francia, y otro en Madrid, España), según ha referido la consejera electoral Carla Humphrey

Las autoridades electorales estiman que se imprimirán unas 312 millones de boletas, solo para las votaciones a nivel federal, es decir, para elegir presidente, así como para renovar el Congreso de la Unión.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha solicitado ante la Cámara de Diputados la asignación de un presupuesto total de unos US$ 1.400 millones (23.757 millones de pesos). Un monto que afirman es 11,05% mayor al de 2018. .

Está previsto instalar más de 170.000 casillas y se capacitará a más de 500.000 personas como funcionarios de casilla.

Se estima que se producirán más de 14 millones de credenciales para votar, nuevas o por actualización de datos.

El INE aprobó el financiamiento público a los partidos políticos para el ejercicio 2024 por unos US$ 600 millones (10.444 millones de pesos mexicanos). Este monto es superior al presupuesto anual asignado en 2023 a la Secretaría de Gobernación o de Relaciones Exteriores.

Como partido mayoritario, al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le corresponden cerca de US$ 176 millones (3.100 millones de pesos), una cifra muy próxima al presupuesto de la Secretaría de Economía para el año en curso.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.