Elecciones en Argentina: ¿Por qué la participación de los inmigrantes es tan baja en la Ciudad de Buenos Aires?

(CNN en Español)- – En las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas Y Obligatorias (PASO) que se llevaron a cabo el 13 de agosto en Argentina, la cifra de participación electoral fue una de las más bajas desde el regreso de la democracia al país. Solo el 69,62% del electorado habilitado para emitir su voto fue a las urnas.

Lo mismo sucedió en las elecciones provinciales. Cuando ponemos la lupa sobre algunos de los principales distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, vemos que la participación en las PASO para los cargos de autoridades locales fue aún menor que el porcentaje nacional: solamente el 62,5% de las personas habilitadas para votar efectivamente lo hizo.

Allí el voto de los extranjeros representa el 16,12% del padrón. Según reporta la Secretaría de Asuntos Originarios del Tribunal Superior de Justicia, en las PASO de 2023 había más de 485.990 migrantes dentro del Registro de Electores Extranjeros, es decir, habilitados para votar.

Sin embargo, el Tribunal electoral de la Ciudad de Buenos Aires publicó que solo 102.188 migrantes efectivamente votaron en el distrito. Esto representa tan solo el 21% de los extranjeros que podrían haberlo hecho.

¿Por qué es tan bajo el nivel de participación de los extranjeros en las elecciones locales?

Según varios extranjeros que no lograron votar, existen distintos motivos que se le adjudican a esta problemática. Falta de información, desconocimiento del sistema electoral e, incluso, falta de motivación.

En Argentina, los extranjeros residentes no tienen permitido votar para las elecciones nacionales, sin embargo, en casi todas las provincias (a excepción de Formosa) tienen permiso para votar en las elecciones locales.

Entre las personas inmigrantes empadronadas en la Ciudad de Buenos Aires para octubre de 2022 se reportaba que más de la mitad provienen de cuatro países: Bolivia (21%), Paraguay (19,2%), Venezuela (14,3%) y Perú (14%).

Justamente de Venezuela es Estefanía Ciocca, una joven de 27 años que vive hace 8 en Argentina y nunca pudo participar en los comicios. Ciocca dijo a CNN que “en estas elecciones quise votar, con mi familia nos inscribimos, pero no aparecemos en el padrón“.

Lo mismo sucedió con Léa Roger, de 26 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 6. Leah es francesa y milita para un partido político desde la pandemia. “Yo vivo acá hace seis años, entonces ya estoy muy involucrada en la vida acá y me parece importante poder votar. Pero no me puede inscribir en el registro de extranjeros votantes y tampoco voy a poder para las generales ahora“, explica decepcionada.

Nicolás Fernándes es un comerciante de 35 años con nacionalidad canadiense. Vive en Buenos Aires desde los 4 años, pero nunca logró votar en una elección. “En las PASO no voté, me enteré de que se podía votar porque mi viejo mandó que había votado por primera vez. Pero yo cuando me fijé en el padrón, no estaba“, explica. Además, agrega que John, su papá de nacionalidad portuguesa, tampoco estaba en el padrón online, pero se acercó a la escuela donde votaba su familia y encontró su nombre en una de las listas. De esta manera, a sus 61 años, votó por primera vez en Argentina.

Desde el 2018, en la Ciudad de Buenos Aires el Código Electoral sancionó la incorporación automática de los votantes de nacionalidad extranjera en el padrón. Por este motivo, en las elecciones de 2021 ya había más de 420.000 migrantes habilitados para votar en CABA: un 2.000% más que en las elecciones de 2019.

Con estos números y su relevancia en el porcentaje representado en el padrón, podría pensarse que son capaces de cambiar el destino de una elección. Sin embargo, la baja participación también se dio en las elecciones de 2021. En ese año, solo casi un 19% de los extranjeros habilitados para votar participó en los comicios.

“La verdad lo que yo noté en mis amigos extranjeros es que no tenían mucho interés en votar directamente, pero puede ser que si fuera un poco más fácil, lo harían“, contesta Léa frente a la pregunta sobre la falta de información para extranjeros residentes.

Si bien ella no pudo emitir su voto, fiscalizó durante las primarias en una de las mesas de votación de la Ciudad de Buenos Aires. “En Francia las elecciones son muy distintas, me parece acá más complicado para que el ciudadano entienda quién vota en realidad. Hay una falta de explicación para que la gente entienda qué es lo que realmente vota“, compara.

¿Qué pasa si no voté en las elecciones primarias de Argentina? ¿Hay multa?

Estefanía explica que no va a darse por vencida: “En estas elecciones lo volveré a intentar porque nunca he votado y me encantaría… y más que son elecciones importantes“.

Cuando le preguntan a Nicolás por qué sigue intentando votar en cada elección, el responde: “yo me siento argentino por más que mi documento no lo diga, para mí es mi país“.

¿Quiénes pueden votar en CABA y cómo saber si están habilitados?

Todas las personas migrantes de 16 años en adelante que tengan la categoría de “residente permanente” en el país, Documento Nacional de Identidad de extranjero con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no estén comprendidos en las inhabilitaciones que establece el Código Electoral, pueden participar de las elecciones del distrito.

Tras las PASO, ¿cuándo son las elecciones presidenciales en Argentina?

Para confirmar que estén anotados en el padrón, los extranjeros que quieran votar en Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo en la página web.

Esta página se habilita algunos días antes de las elecciones generales. Es importante destacar que no es lo mismo que el padrón nacional. Quienes ingresen con su número de DNI a la web que dispone Gobierno de Argentina para las elecciones presidenciales probablemente no se encuentren inscriptos.

