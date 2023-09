El premio mayor del Powerball aumenta a US$ 725 millones tras no salir ningún boleto ganador este miércoles

(CNN) — Los jugadores de Powerball tienen ahora la oportunidad de ganar un bote estimado de US$ 725 millones este…

(CNN) — Los jugadores de Powerball tienen ahora la oportunidad de ganar un bote estimado de US$ 725 millones este fin de semana después de que el sorteo de este miércoles por la noche no arrojara ningún gran ganador.

Los números de este miércoles fueron 16, 27, 59, 62 y 63 con una Powerball de 23.

El bote de US$ 725 millones del sorteo del 23 de septiembre sería el tercer mayor premio de Powerball de este año, tras el bote de US$ 754,6 millones ganado en el estado de Washington en febrero y el colosal bote de US$ 1.080 millones ganado en California en julio. El bote de este sábado también sería el octavo mayor premio de la historia del juego, informó la lotería este miércoles.

Si en el sorteo de este sábado hay un ganador del gran premio, esa persona podría optar por llevarse todo el bote en pagos escalonados a lo largo de 29 años, o quedarse con una suma global de unos US$ 345,7 millones, según la lotería.

Aunque nadie se hizo con el premio mayor este miércoles por la noche, más de un millón de boletos ganaron algún tipo de premio, la mayoría de ellos llevándose US$ 21 o menos.

Dos boletos, vendidos en Georgia y Texas, se llevaron US$ 2 millones cada uno por acertar los cinco primeros números y haber activado un multiplicador “power play”. Otro boleto vendido en Georgia ganó US$ 1 millón por acertar los cinco primeros números sin el multiplicador.

Se han celebrado 27 sorteos de Powerball desde que se ganó el bote de US$ 1.080 millones en julio. Ese sorteo de julio fue sólo el tercer premio mayor de Powerball que alcanzó o superó los US$ 1.000 millones.

