Ebrard dice que el proceso de Morena para definir a su candidato presidencial debe reponerse por “incidencias”. El partido pide no precipitarse

(CNN Español) –– Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena, pidió reponer el proceso interno para definir quién representará al oficialismo en la elección de 2024, al señalar que su equipo detectó en las últimas horas una serie de “incidencias” en las boletas que han revisado de la consulta que el partido realizó.

“Ya no tiene remedio (…) Esto no está bien, no es así”, dijo el excanciller mexicano en conferencia de prensa. Sus declaraciones se producen a un par de horas del anuncio previsto del ganador del proceso.

En la conferencia de prensa, el equipo de Ebrard dijo que entre las supuestas incidencias se destacaba la cancelación de urnas en el proceso.

Ebrard agregó minutos más tarde en un video en la red social X, antes conocida como Twitter, que se había impedido el acceso de sus representantes al proceso de conteo de votos de la consulta.

En otro video publicado en Facebook, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dijo que le parecía “precipitado” que se dieran expresiones de rechazo al proceso, pues este no ha terminado. El líder partidista hizo un llamado a los participantes a reconsiderar estas manifestaciones y a esperar el anuncio de los resultados.

El presidente de Morena, Mario Delgado, dijo este miércoles en un video en X que en la sede donde se están computando los resultados de la consulta se encontraban “representantes de los aspirantes”. Agregó que el proceso de elección del candidato de su partido ha sido “complejo”.

En este mensaje también participó Durazo, quien dijo que las “eventualidades” que se presentaron en el proceso de levantamiento de las encuestas no modifican de fondo el resultado que esperan anunciar más tarde.

Morena ha anunciado que su proceso interno incluiría encuestas a nivel nacional y una consulta del 28 de agosto al 3 de septiembre, a cargo de cuatro empresas encuestadoras. El partido ha agregado que este miércoles por la tarde anunciaría quién será su candidato presidencial.

CNN intenta comunicarse con la dirigencia de Morena para obtener más comentarios.

Además de Ebrard, aspiran a la candidatura oficialista Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

José Álvarez colaboró en este reporte.

