Cuatro astronautas aterrizan frente a la costa de Florida y ponen fin a una misión de seis meses

(CNN) — Cuatro astronautas regresaron a casa tras una estancia de seis meses en la Estación Espacial Internacional y aterrizaron este lunes en la costa de Florida a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Los astronautas, miembros de la misión Crew-6 dirigida conjuntamente por la NASA y SpaceX, partieron de la estación espacial este domingo a las 7:05 am ET. La tripulación pasó el día a bordo del vehículo de 4 metros de ancho Crew Dragon mientras maniobraba a través de la órbita de la Tierra y hacia su lugar de aterrizaje objetivo frente a la costa de Jacksonville, Florida, donde aterrizaron después de la medianoche ET.

La cápsula Crew Dragon viajaba a más de 17.000 millas por hora (27.000 kilómetros por hora) y, al iniciar el tramo final de su descenso, el exterior de la nave se calentó hasta alcanzar unos 3.500 grados Fahrenheit (1.900 grados Celsius) mientras se adentraba en la parte más densa de la atmósfera terrestre. Dentro de la cabina de la nave, los pasajeros estaban protegidos por un escudo térmico y la temperatura debería haber permanecido a temperaturas confortables muy por debajo de los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius).

A continuación, la cápsula desplegó una serie de paracaídas para ralentizar aún más su descenso. Los equipos de rescate que esperaban cerca del lugar del amerizaje estaban preparados para sacar la nave del océano y subirla a una embarcación especial, llamada “Dragon’s nest”, donde se realizarían las últimas comprobaciones de seguridad antes de que la tripulación pudiera desembarcar.

Antes de que los astronautas abandonaran la estación espacial, la NASA informó que había estado vigilando el impacto del huracán Idalia, que tocó tierra el miércoles por la mañana en la costa del Golfo de Florida. La tormenta azotó el norte de Florida antes de desgarrar el sur de Georgia y las Carolinas.

Los cuatro astronautas que componen el equipo Crew-6 son los astronautas de la NASA Stephen Bowen y Warren “Woody” Hoburg, así como Sultan Alneyadi, el segundo astronauta de los Emiratos Árabes Unidos que viaja al espacio, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

El grupo pasó seis meses a bordo del laboratorio orbital tras su lanzamiento a la estación en marzo. Durante la semana pasada, los astronautas de la Tripulación 6 trabajaron para dar la bienvenida y traspasar las operaciones a los miembros del equipo de la Tripulación 7, que llegaron a la estación espacial el 27 de agosto.

Durante su estancia en el espacio, los astronautas de la tripulación 6 tenían previsto supervisar más de 200 proyectos científicos y tecnológicos.

“Hemos hecho muchas cosas durante nuestra misión”, dijo Hoburg durante una conferencia de prensa a distancia con los astronautas el 23 de agosto. “Tuvimos dos vehículos de carga de SpaceX de visita, las misiones CRS-27 y 28, con mucha ciencia a bordo. Y nosotros, como tripulación, realizamos un total de tres paseos espaciales”.

Durante su estancia, los astronautas de Crew-6 también acogieron a la tripulación de Axiom Mission 2, un grupo formado por un antiguo astronauta de la NASA y tres clientes de pago entre los que se encontraban un empresario estadounidense y dos astronautas de Arabia Saudita. Ese vuelo formaba parte de un plan para llevar regularmente turistas y otros clientes de pago a la Estación Espacial Internacional, ya que la NASA ha intentado aumentar la actividad comercial en la órbita terrestre baja.

“Ha sido una gran aventura y muy divertida”, añadió Hoburg.

