¿Cuánto dinero gana y qué más obtiene el campeón de la US Open Cup?

(CNN Español) — El Inter Miami jugará su segunda final en poco más de un mes cuando este miércoles enfrente al Houston Dynamo por el campeonato de la Lamar Hunt US Open Cup.

De la mano del astro argentino Lionel Messi, el Inter ganó el pasado 19 de agosto la final de la Leagues Cup, torneo en el que el campeón del mundo debutó con el club de Miami.

Ahora, el cuadro de Gerardo “Tata” Martino se dispone a enfrentar al Dynamo por la US Open Cup, con la gran diferencia de que esta vez no está confirmada la presencia de Messi en el terreno de juego.

Por su parte, el Dynamo, donde juega el mexicano Héctor Herrera —quien fue dirigido por Martino en la selección de México—, lleva un buen ritmo en el torneo de liga al marchar en el cuarto lugar de la conferencia oeste de la MLS, a diferencia del Inter, que ocupa la posición 14 en la conferencia este.

Pero, más allá de la liga, ¿qué implica la US Open Cup? ¿Qué beneficios da ganar ese torneo?

¿Qué se lleva el campeón de la US Open Cup?

La US Open Cup es un torneo que el año próximo cumplirá 110 años de antigüedad. La primera vez que esta competencia vio coronarse a un equipo fue en la temporada 1913-1914, de acuerdo con US Soccer, la federación del fútbol estadounidense.

Desde 1999, el torneo lleva como nombre completo “Lamar Hunt US Open Cup”, a manera de homenaje al “pionero del fútbol estadounidense Lamar Hunt”, según indica la federación.

En este torneo puede participar cualquier equipo, profesional o amateur, que esté afiliado a la US Soccer. Esto lo hace similar a la FA Cup, campeonato donde participan todos los equipos de Inglaterra.

En la edición 2022-2023, los equipos que llegaron a la final son Inter Miami y Houston Dynamo.

Según US Soccer, el ganador de la US Open Cup se lleva lo siguiente:

Un lugar en la siguiente Liga de Campeones de la Concacaf. Si el ganador ya consiguió su lugar a ese torneo por otra vía (mediante la MLS, por ejemplo), la plaza en la también llamada Concachampions se la lleva el otro finalista.

Un premio en dinero de al menos US$ 300.000. La US Soccer indica que el monto aún no se define para esta edición, pero enfatiza que el premio de la competición del año pasado fue de US$ 300.000. En tanto, el otro finalista se lleva US$ 100.000.

