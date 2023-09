Cuánto dinero gana el Canelo Álvarez por pelear contra Jermell Charlo

(CNN Español)– La pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo pondrá en juego los cuatro cinturones que ostenta el…

(CNN Español)– La pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo pondrá en juego los cuatro cinturones que ostenta el mexicano como campeón indiscutido de los pesos supermedianos y, por lo tanto, representará otra ganancia millonaria para el púgil tapatío. Y, por supuesto, también para Charlo.

Históricamente, Canelo ha sido uno de los deportistas mejor pagados de las últimas dos décadas y el incremento de ganancias ha ido de la mano de sus títulos, popularidad y negocios alternos.

Según los reportes de la revista especializada en finanzas Forbes, el peleador mexicano es el quinto atleta con mayores ganancias en el planeta, alcanzando los US$ 110 millones. Solo lo superan Cristiano Ronaldo (US$136 millones), Lionel Messi (US$130 millones), Kylian Mbappé (US$120 millones) y LeBron James (US$119,5 millones).

Canelo y Charlo se enfrentarán en duelo de campeones invictos

Las peleas son las principales fuentes de ingreso con las que el Canelo empezó a amasar su fortuna. Contratos lucrativos con Golden Boy Promotions, DAZN y Premier Boxing Champions (PBC), en grandes escenarios de Las Vegas y México, de la mano del evento “pago por ver” (PPV) en las cadenas HBO y Showtime, a través de los años, le han representado ganancias estratosféricas.LAS VEGAS, NV – NOVIEMBRE 21: Canelo Álvarez frente a Miguel Cotto durante su pelea por el peso mediano en el Mandalay Bay (Foto Al Bello/Getty Images)

Por ejemplo, la pelea transmitida por HBO contra Miguel Cotto en noviembre de 2015 generó cerca de US$ 58 millones, según reportó HBO, con una audiencia de 900.000 espectadores.

El combate contra Floyd Mayweather en 2013 ha sido el tercero más visto en la historia del PPV del boxeo. Tuvo una audiencia de 2,2 millones y US$ 150 millones en ganancias, según lo confirmó a ESPN un ejecutivo de Mayweather Promotions Leonard Ellerbe.

Solo las peleas de Mayweather frente a Manny Pacquiao (mayo de 2015) y Mayweather ante Conor McGregor (agosto de 2017) superan la de Canelo-Mayweather.

Las cifras, a pesar de que no siempre tienen confirmación oficial, son calculadas por medios especializados. El PPV, las entradas y pagos de patrocinadores engrosan los premios económicos de los peleadores. Del combate contra Mayweather, el Canelo se habría quedado con US$ 12 millones y su último combate en México contra John Ryder le habría dejado US$ 40 millones, según los reportes de Sports Payouts.

Para la pelea contra Jermell Charlo, varios reportes apuntan a que la bolsa para el mexicano rondaría los US$ 50 millones, según la proyección de los últimos años.

El Canelo firmó un contrato de tres peleas con PBC, por un monto no develado oficialmente. CNN consultó con PBC sobre la cifra del contrato, que algunos medios valoraron el US$ 100 millones, pero la promotora no comentó al respecto, al igual que la suma de la bolsa que terminará en manos de los pugilistas.

Lo que si está confirmado es que el costo del evento en PPV es de US$ 84,99, mientras que los precios de las entradas en portales de venta como StubHub comienzan en los US$ 277 y superan los US$ 28.000.

El T-Mobile Arena de Las Vegas, lugar de la pelea, tiene una capacidad de 20.000 espectadores para eventos de boxeo.

Entrevista a Saúl “Canelo” Álvarez: dice que no teme perder contra Charlo

