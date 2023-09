Condenan a muerte a un profesor retirado en Arabia Saudita luego de que tuiteara críticas a las autoridades

(CNN) — Un tribunal saudí condenó a muerte a un profesor jubilado por sus comentarios en Internet, informaron su hermano…

Muhammad al-Ghamdi, profesor jubilado saudí de 54 años, fue condenado “a raíz de 5 tuits en los que criticaba la corrupción y las violaciones de derechos humanos”, tuiteó su hermano Saeed bin Nasser al-Ghamdi la semana pasada.

Según Human Rights Watch, Muhammad al-Ghamdi fue detenido el año pasado y apenas tuvo acceso a un abogado antes de su condena en julio “en virtud del artículo 30 de la ley antiterrorista de Arabia Saudita por ‘describir al rey o al príncipe heredero de una manera que socava la religión o la justicia’, el artículo 34 por ‘apoyar una ideología terrorista’, el artículo 43 por ‘comunicación con una entidad terrorista’ y el artículo 44 por publicar noticias falsas ‘con la intención de ejecutar un delito terrorista'”.

“La represión en Arabia Saudita ha alcanzado una nueva etapa aterradora cuando un tribunal puede dictar la pena de muerte por nada más que tuits pacíficos”, dijo Joey Shea, investigador sobre Arabia Saudita de Human Rights Watch, en una declaración el martes.

Según la Organización Saudí Europea de Derechos Humanos, Arabia Saudita ha ejecutado al menos a 92 personas en lo que va del año. En 2022, la organización de derechos humanos ALQST, con sede en Reino Unido, catalogó 148 ejecuciones en Arabia Saudí, más del doble de las que registró en 2021.

La condena a muerte se produce en medio de una “escalada de represión” de la libertad de expresión en el país, declaró Lina Alhathloul, responsable de seguimiento y defensa de ALQST y hermana del preso político saudí excarcelado Loujain al-Hathloul.

“Están enviando un mensaje claro y siniestro: que nadie está a salvo, e incluso un tuit puede hacer que te maten”, afirmó.

El hermano de Al-Ghamdi, Saeed, conocido erudito islámico saudí y crítico con el gobierno que vive en un exilio autoimpuesto en el Reino Unido, ha declarado que cree que la severidad de la sentencia está pensada para castigarlo también a él.

“Las autoridades saudíes me pidieron varias veces que regresara a Arabia Saudita, pero me negué a hacerlo. Es muy probable que esta condena a muerte contra mi hermano sea una represalia por mi actividad. De lo contrario, sus cargos no habrían conllevado una pena tan severa”, afirmó.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior de Arabia Saudita para recabar comentarios, pero no había recibido respuesta hasta el momento de la publicación.

