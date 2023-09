Cómo ver las películas de “Saw” en orden y no perderse en su historia

(CNN Español) — Tras un par de años de ausencia, la franquicia de películas “Saw” está de regreso. La última…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Tras un par de años de ausencia, la franquicia de películas “Saw” está de regreso.

La última película de la saga, “Spiral: From the Book of Saw”, se estrenó en 2021 y fue una historia alterna a la línea principal de acontecimientos, aunque igual relacionada con las torturas macabras clásicas del asesino John Kramer o Jigsaw (interpretado por Tobin Bell).

La historia regresa este viernes 29 de septiembre con “Saw X”, la décima entrega de la franquicia.

De acuerdo con Lionsgate, productora de la película, Bell vuelve al papel de John Kramer en “Saw X”. Pese a ser el filme número 10 de la saga, los acontecimientos se desenvuelven entre “Saw” y “Saw II”, las cuales se estrenaron en 2004 y 2005, respectivamente.

El póster de la película “Saw X”. (Crédito: Lionsgate)

La trama de “Saw X”

Según la sinopsis de Lionsgate, se trata de la película más escalofriante de la franquicia y “explora el capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw”.

¿Qué pasa? Kramer viaja a México para un procedimiento médico que lo pueda curar del cáncer que padece; sin embargo, se da cuenta de que todo es un fraude y que los estafadores se aprovechan de los más vulnerables, por lo que empieza sus juegos macabros contra ellos.

Pero “Saw X” enfrentará el obstáculo de todas sus antecesoras: tratar de superar a la película original de 2004. Según las calificaciones de IMDb, “Saw” es el mejor calificado de los nueve filmes ya estrenados de la franquicia con una puntuación de 7,6. Todas las demás tienen una calificación que va de los 6,6 hacia abajo.

A la espera del estreno el 29 de septiembre, para ver si “Saw X” supera a “Saw”, aquí te dejamos el orden que debes seguir para ver toda la saga.

¿En qué orden ver la franquicia de “Saw”?

Según IMDb, este es el orden que debes seguir para no perderte en la saga de “Saw”:

“Saw” (2004)

“Saw X” (2023)

“Saw II” (2005)

“Saw III” (2006)

“Saw IV” (2007)

“Saw V” (2008)

“Saw VI” (2009)

“Saw 3D” (2010)

“Jigsaw” (2017)

“Spiral” (2021)

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.