Comienza el Mundial de Rugby 2023: las chances de Los Pumas y los equipos latinoamericanos

(CNN Español) — Este viernes comienza en Francia la décima edición del Mundial de Rugby que se desarrollará hasta el…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Este viernes comienza en Francia la décima edición del Mundial de Rugby que se desarrollará hasta el 28 de octubre. Participan 20 países divididos en 4 zonas de 5 equipos cada una, de las cuales solo clasificarán a cuartos de final los primeros 2 de cada grupo.

El juego inaugural se disputará este viernes 8 a las 3.15 p.m., hora de Miami, entre el anfitrión Francia y Nueva Zelandia, un verdadero plato fuerte que se disputará en el estadio Stade de France, en Saint Denis. Será un choque muy especial que preanuncia un mundial competitivo, con muchos partidos atrayentes y varios favoritos al título.

La competencia se desarrollará por segunda vez en tierra francesa. La primera de ellas fue en 2007, ocasión en la cual se consagró Sudáfrica, certamen en el que el seleccionado argentino, Los Pumas, lograron la mejor performance de su historia conquistando el tercer puesto y luego de haber vencido dos veces a Francia en la competencia.

En el certamen se disputarán un total de 48 encuentros, en una competición que contará con nueve sedes: Marsella, Toulouse, Saint Denis, Bordeau, Saint Etienne, Lyon, Niza, Lille y Nantes.

Copa Mundial de Rugby 2023: países favoritos, mejores jugadores, cómo ver y más

La fase de grupos se disputará entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre. La instancia de cuartos de final se jugará entre el 14 y el 15 de octubre. Las semifinales se llevarán a cabo el 20 y 21 de octubre. El 27 de octubre se disputará el partido por el tercer puesto y el 28 de octubre se jugará la gran final en la capital francesa.

Los favoritos Francia, Sudáfrica y Nueva Zelandia y las chances de Argentina

El local Francia aparece como uno de los grandes favoritos para quedarse con el certamen. Han hecho una gran preparación y lo han ratificado en el último partido amistoso cuando vencieron a Australia.

También van por la corona dos superpotencias como Sudáfrica, campeona en 1995, 2007, 2019, y Nueva Zelandia, ganadora en 1987, 2011 y 2015, únicos seleccionados en tener tres títulos mundiales cada uno.

Bongi Mbonambi de Sudáfrica es tackleado por Santiago Grondona de Argentina durante un test match entre los Pumas de Argentina y los Springboks de Sudáfrica en el Estadio José Amalfitani el 5 de agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images)

Otros seleccionados a tener muy en cuenta son Inglaterra, campeón en 2003, y Australia que ostenta dos campeonatos mundiales, en 1991 y 1999.

Por Latinoamérica compiten tres seleccionados; Argentina, Uruguay y la debutante Chile, que comparte el grupo D con Argentina.

El equipo argentino, Los Pumas, está dirigido por el australiano Michael Cheika. Este sábado se espera un gran duelo ante Inglaterra, partido que ha generado una gran expectativa, entre dos seleccionados con potencial para pasar a la siguiente fase. El gran duelo se jugará en el Stade Vélodrome de Marsella (a las 3 p.m., hora de Miami y 4 p.m. de Argentina).

El certamen despierta gran interés en todo el planeta. La gran convocatoria de público, la fuerte audiencia televisiva, la creciente competitividad, el gran caudal turístico que rodea al evento y el gran negocio que gira a su alrededor, lo convierten en un espectáculo deportivo de fuerte magnetismo.

La Copa Mundial de Rugby 2023 en Francia ofrecerá una experiencia muy interesante para los fanáticos de este deporte ya que podrán mejorar su experiencia con varias novedades tecnológicas. Los espectadores podrán ver por primera vez en un torneo de trascendencia deportiva mundial estadísticas en tiempo real y serán en tres modalidades: ‘Posición en el campo de juego’, ‘Puntos esperados’ y monitoreo de ‘Momentum’.

En su página oficial, la organización del Mundial de Rugby señala que los aficionados tendrán desde sus casas acceso a mayor cantidad de datos para enriquecer su experiencia.

Los cuatro grupos del Mundial

Grupo A: Francia, Nueva Zelandia, Italia, Uruguay y Namibia

Grupo B: Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania

Grupo C: Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal

Grupo D: Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Chile

¿Cuándo se juegan los partidos de fase? (horario de Miami)

FECHA 1

08/09 – 03.15 p.m. – Francia-Nueva Zelandia

09/09 07.00 a.m. – Italia-Namibia

09/09 – 09:30 a.m. – Irlanda-Rumania

09/09 – 12.00 p.m. – Australia-Georgia

09/09 – 03.00 p.m. – Inglaterra-Argentina

10/09 – 07.00 a.m. – Japón-Chile

10/09 – 11.45 a.m. – Sudáfrica-Escocia

10/09 – 03.00 p.m. – Gales-Fiji

FECHA 2

14/09 – 03.00 p.m.- Francia-Uruguay

15/09 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Namibia

16/09 09.00 a.m. – Samoa-Chile

16/09 – 11.45 a.m. – Gales-Portugal

16/09 – 03.00 p.m. – Irlanda-Tonga

17/09 – 09.00 a.m. – Sudáfrica-Rumania

17/09 – 11.45 a.m. – Australia-Fiji

17/09 – 03.00 p.m. – Inglaterra-Japón

FECHA 3

20/09 – 11.45 a.m. – Italia-Uruguay

21/09 – 03.00 p.m. – Francia-Namibia

22/09 – 11.45 a.m. – Argentina-Samoa

23/09 – 08.00 a.m. – Georgia-Portugal

23/09 – 11.45 a.m. – Inglaterra-Chile

23/09 – 03.00 p.m. – Sudáfrica-Irlanda

24/09 – 11.45 a.m.- Escocia-Tonga

24/09 – 03.00 p.m. – Gales-Australia

FECHA 4

27/09 – 11.45 a.m. – Uruguay-Namibia

28/09 – 03.00 p.m. – Japón-Samoa

29/09 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Italia

30/09 – 09.00 a.m. – Argentina-Chile

30/09 – 11.45 a.m. – Fiji-Georgia

30/09 – 03.00 p.m.- Escocia-Rumania

1/10 – 11.45 a.m. – Australia-Portugal

1/10 – 03.00 p.m. – Sudáfrica-Tonga

FECHA 5

05/10 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Uruguay

06/10 – 03.00 p.m. – Francia-Italia

07/10 – 09.00 a.m. – Gales-Georgia

07/10 – 11.45 a.m. – Inglaterra-Samoa

07/10 – 03.00 p.m. – Irlanda-Escocia

08/10 – 07.00 a.m. – Japón-Argentina

08/10 – 11.45 a.m. – Tonga-Rumania

08/10 – 04.00 p.m. – Fiji-Portugal

¿Cómo ver los partidos?

Latinoamérica: ESPN y Star+

Estados Unidos: NBC

España: Movistar+

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.