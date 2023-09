CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579½ 585½ 540 541½ —37¼ Mar 607 613¼ 571¾ 573½ —33 May 625¼ 631½ 593 594¾ —30 Jul 636½ 642¾ 610¼ 612¼ —24 Sep 651¾ 655½ 627 628¾ —20¼ Dec 670½ 670½ 646 647¾ —17 Mar 675¼ 675¼ 662 664 —13¾ May 671¼ —10 Jul 661¼ —2¼ Sep 668¾ —2¼ Dec 677¾ —2¼ Mar 684½ —2¼ May 684¾ —2¼ Jul 674¾ —2¼ Est. sales 213,757. Thu.’s sales 77,616 Thu.’s open int 421,448, up 4,687 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 487½ 490 475½ 476¾ —11¾ Mar 503 504¾ 490½ 491¾ —11½ May 511¾ 513¼ 499¼ 500½ —11¼ Jul 515¾ 517½ 504¼ 505½ —10¾ Sep 511½ 512¾ 501¾ 503¼ —8¾ Dec 513¼ 515 505½ 507¼ —7¼ Mar 523¼ 524¾ 516¼ 517½ —7 May 528 528¼ 522½ 522½ —7 Jul 528¼ 528¾ 520¾ 521½ —7½ Sep 501 501½ 497¼ 497¼ —3¾ Dec 497 498¾ 491¾ 493¼ —3¾ Jul 509½ —5 Dec 495¾ 495¾ 492½ 493¼ —2¼ Est. sales 305,305. Thu.’s sales 175,171 Thu.’s open int 1,348,954, up 2,616 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 446½ 456½ 425½ 432½ —12 Mar 466¾ 466¾ 447 450½ —10¾ May 460¾ —10 Jul 469 469 465¾ 465¾ —3½ Sep 449 —3½ Dec 432¾ —3½ Mar 434¼ —3½ May 440¼ —3½ Jul 400¼ —3½ Sep 416 —3½ Jul 367¼ —3½ Sep 383 —3½ Est. sales 819. Thu.’s sales 339 Thu.’s open int 4,079 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1300½ 1305½ 1272½ 1275 —25½ Jan 1319 1323½ 1292½ 1294½ —24¾ Mar 1331½ 1335¼ 1307 1310¼ —21¼ May 1340½ 1345½ 1318 1322 —18¾ Jul 1343 1347¾ 1323 1327¼ —16 Aug 1326¼ 1331 1307¾ 1311¾ —14 Sep 1288¼ 1291½ 1271½ 1275½ —10¾ Nov 1270 1275½ 1256¼ 1260 —9¾ Jan 1277½ 1279 1264½ 1266½ —9 Mar 1267¼ 1267¼ 1258½ 1258½ —8¾ May 1255¾ —6¾ Jul 1262¾ 1262¾ 1257¼ 1257¼ —6¾ Aug 1250 —8 Sep 1218 —8 Nov 1217 1219 1207¼ 1207¼ —5¾ Jul 1207¼ —5¾ Nov 1153½ —5¾ Est. sales 315,623. Thu.’s sales 282,541 Thu.’s open int 783,750, up 6,726 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.61 58.77 57.29 57.44 —1.09 Dec 56.91 57.30 55.66 55.83 —1.08 Jan 56.45 56.76 55.12 55.22 —1.19 Mar 55.90 56.24 54.67 54.73 —1.16 May 55.67 55.97 54.47 54.53 —1.12 Jul 55.48 55.71 54.27 54.31 —1.09 Aug 54.99 55.25 53.85 53.90 —1.03 Sep 54.48 54.65 53.43 53.45 —.99 Oct 53.92 53.98 52.87 52.90 —.97 Dec 53.66 53.73 52.58 52.62 —.98 Jan 53.08 53.14 52.52 52.52 —1.00 Mar 52.35 —1.01 May 52.21 —1.01 Jul 52.08 —1.01 Aug 51.81 —.94 Sep 51.53 —.87 Oct 50.90 —.92 Dec 51.45 51.45 50.65 50.65 —.97 Jul 50.56 —.97 Oct 50.55 —.97 Dec 50.29 —.97 Est. sales 143,866. Thu.’s sales 145,079 Thu.’s open int 427,820 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 392.40 392.40 374.30 375.90 —16.50 Dec 391.80 392.00 380.80 381.20 —10.30 Jan 388.00 388.90 379.10 379.40 —8.50 Mar 381.30 382.90 374.70 375.00 —6.30 May 378.10 379.90 372.70 373.10 —5.00 Jul 378.80 380.60 373.90 374.50 —4.30 Aug 378.30 379.10 373.00 373.60 —3.80 Sep 375.70 376.00 371.20 371.40 —3.30 Oct 370.20 370.90 367.70 367.80 —2.60 Dec 371.00 372.40 367.10 368.30 —1.90 Jan 367.60 367.60 367.10 367.60 —1.30 Mar 364.60 364.80 364.40 364.80 —.20 May 362.90 +.30 Jul 362.70 363.60 362.70 363.60 +.70 Aug 361.60 +.90 Sep 358.60 +1.00 Oct 355.20 +1.00 Dec 354.40 +1.00 Jul 352.90 +1.00 Oct 352.90 +1.00 Dec 347.30 +1.00 Est. sales 230,709. Thu.’s sales 134,200 Thu.’s open int 476,271, up 6,925

