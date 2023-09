CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 589¼ 594½ 578½ 579½ —9½ Mar 616½ 621 606 607¼ —9 May 633½ 638¼ 624¾ 626 —7¾ Jul 643½ 647 636½ 637¾ —6½ Sep 655¼ 658¾ 650 651¼ —5¾ Dec 670¾ 674¼ 667 667¾ —5¼ Mar 686¾ 686¾ 681½ 681½ —4½ May 685¼ —4¼ Jul 668¾ —3¾ Sep 676¼ —3¾ Dec 685¼ —3¾ Mar 692 —3¾ May 692¼ —3¾ Jul 682¼ —3¾ Est. sales 88,432. Tue.’s sales 78,061 Tue.’s open int 415,761, up 3,186 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 479¾ 486¾ 479 483¼ +3½ Mar 494¾ 501 494 498¼ +3¾ May 502¾ 509¼ 502½ 506¾ +4 Jul 507¼ 513¾ 507 511½ +4¼ Sep 506 510½ 505½ 508¾ +3¾ Dec 509¼ 513¾ 508¼ 512¼ +3½ Mar 520 523¼ 519¼ 522¼ +3½ May 528¾ 528¾ 527¼ 527¼ +3¼ Jul 524 528¼ 523¾ 526¾ +2¾ Sep 500¾ 501½ 499½ 499½ +2¼ Dec 494¾ 498 494¼ 496¼ +1¾ Jul 512½ +1¾ Dec 497 497¾ 496½ 496¾ +1½ Est. sales 190,223. Tue.’s sales 198,443 Tue.’s open int 1,339,607, up 10,195 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 434 441¾ 430 437¼ +4¼ Mar 453¼ 453¼ 452¾ 452¾ +2¾ May 462½ +3½ Jul 461 +3½ Sep 444¼ +3½ Dec 428 +3½ Mar 429½ +3½ May 435½ +3½ Jul 395½ +3½ Sep 411¼ +3½ Jul 362½ +3½ Sep 378¼ +3½ Est. sales 194. Tue.’s sales 300 Tue.’s open int 4,122 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1302¾ 1317 1297½ 1303¼ +½ Jan 1320¼ 1336¼ 1316¼ 1323 +2 Mar 1333 1348¼ 1328½ 1335¾ +3 May 1339 1356½ 1336¾ 1344¾ +4 Jul 1342¾ 1358¼ 1338¼ 1347¼ +5 Aug 1322 1340¼ 1321¼ 1330 +5¾ Sep 1281¼ 1297½ 1280¾ 1290 +6¾ Nov 1267 1281 1263 1273 +7 Jan 1270 1284 1268¾ 1278½ +6½ Mar 1269¼ 1270¾ 1269¼ 1270½ +6¾ May 1265½ 1267 1265 1266¾ +6¾ Jul 1268 +6½ Aug 1262 +6½ Sep 1230 +6½ Nov 1215 1220 1215 1216¾ +4¾ Jul 1216¾ +4¾ Nov 1163 +4¾ Est. sales 255,146. Tue.’s sales 257,243 Tue.’s open int 777,270, up 8,243 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.81 60.26 58.43 59.61 +.75 Dec 57.65 59.03 57.28 58.24 +.53 Jan 57.06 58.42 56.76 57.68 +.51 Mar 56.50 57.79 56.25 57.09 +.49 May 56.15 57.41 56.01 56.77 +.51 Jul 55.54 57.07 55.54 56.47 +.55 Aug 55.56 56.60 55.56 55.96 +.53 Sep 54.91 56.09 54.82 55.42 +.50 Oct 54.79 55.49 54.53 54.82 +.52 Dec 53.83 55.23 53.83 54.52 +.51 Jan 54.43 +.53 Mar 54.26 +.53 May 54.10 +.53 Jul 53.94 +.53 Aug 53.65 +.53 Sep 53.34 +.54 Oct 52.72 +.29 Dec 52.47 +.47 Jul 52.38 +.47 Oct 52.37 +.47 Dec 52.11 +.47 Est. sales 140,081. Tue.’s sales 180,414 Tue.’s open int 437,477 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 395.00 398.10 389.20 390.10 —3.90 Dec 393.70 396.60 388.30 389.10 —3.60 Jan 389.00 392.50 384.50 385.30 —3.60 Mar 383.50 385.70 378.00 378.60 —3.70 May 379.00 381.50 374.40 375.10 —3.20 Jul 378.60 381.40 375.00 375.70 —2.60 Aug 376.60 379.50 373.30 374.20 —2.40 Sep 374.60 375.80 370.60 371.60 —2.20 Oct 370.10 370.20 366.90 366.90 —2.70 Dec 370.90 372.00 366.60 367.20 —2.70 Jan 366.30 366.30 365.80 365.80 —2.70 Mar 362.60 —1.90 May 360.20 360.20 360.20 360.20 —1.80 Jul 360.70 —1.70 Aug 358.50 —1.60 Sep 355.40 —1.50 Oct 352.00 —1.50 Dec 351.20 —1.50 Jul 349.70 —1.50 Oct 349.70 —1.50 Dec 344.10 —1.50 Est. sales 158,780. Tue.’s sales 181,936 Tue.’s open int 468,565

