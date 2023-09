CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 589 596¾ 583¼ 589 Mar 615½ 623½ 610¾ 616¼ +¾ May 631¾ 640 628½ 633¾ +1 Jul 644¼ 649¾ 639 644¼ +1½ Sep 657 661 652½ 657 +2¼ Dec 674 677 668 673 +2½ Mar 687½ 687½ 681¾ 686 +2¼ May 688½ 689½ 688 689½ +1½ Jul 672½ Sep 680 Dec 689 Mar 695¾ May 696 Jul 686 Est. sales 76,087. Mon.’s sales 70,326 Mon.’s open int 412,575 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 481 483½ 476½ 479¾ —1½ Mar 495½ 497¾ 491¼ 494½ —1¼ May 504 506 499¾ 502¾ —1½ Jul 508 510½ 504½ 507¼ —1¼ Sep 505¾ 507½ 502½ 505 —1 Dec 509½ 511 506¼ 508¾ — ¾ Mar 520½ 520½ 517¼ 518¾ — ½ May 524 524 523¾ 524 Jul 524¾ 524¾ 522¼ 524 — ¾ Sep 497¼ +½ Dec 497 497 493½ 494½ Jul 512 513½ 510 510¾ +¼ Dec 496½ 496½ 493 495¼ —1 Est. sales 164,050. Mon.’s sales 150,955 Mon.’s open int 1,329,412 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 436¼ 445½ 430¼ 433 — ½ Mar 454 454 450 450 +¼ May 459 +¾ Jul 457½ +¾ Sep 440¾ +¾ Dec 424½ +¾ Mar 426 +¾ May 432 +¾ Jul 392 +¾ Sep 407¾ +¾ Jul 359 +¾ Sep 374¾ +¾ Est. sales 300. Mon.’s sales 700 Mon.’s open int 4,162 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1299¼ 1307¾ 1289 1302¾ +5 Jan 1317 1325¼ 1307¾ 1321 +5½ Mar 1329 1336¼ 1319¼ 1332¾ +5¾ May 1335½ 1343½ 1327¼ 1340¾ +5¾ Jul 1337¾ 1344¾ 1329½ 1342¼ +5½ Aug 1323½ 1326¾ 1312 1324¼ +5½ Sep 1283¼ 1284¾ 1272 1283¼ +4¾ Nov 1261¾ 1268¾ 1255½ 1266 +4¼ Jan 1267¼ 1272 1265 1272 +4¼ Mar 1255 1263¾ 1255 1263¾ +5 May 1250 1260 1250 1260 +5½ Jul 1261½ +5¾ Aug 1255½ +5¾ Sep 1223½ +5¾ Nov 1208 1212 1207¾ 1212 +4¾ Jul 1212 +4¾ Nov 1158¼ +4¾ Est. sales 238,799. Mon.’s sales 208,707 Mon.’s open int 769,027 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.88 59.17 57.76 58.86 +.11 Dec 57.65 57.98 56.62 57.71 +.23 Jan 57.19 57.44 56.16 57.17 +.19 Mar 56.70 56.86 55.72 56.60 +.11 May 56.37 56.50 55.45 56.26 +.08 Jul 56.02 56.14 55.12 55.92 +.09 Aug 55.53 55.64 54.68 55.43 +.11 Sep 54.98 55.15 54.19 54.92 +.14 Oct 53.78 54.51 53.67 54.30 +.19 Dec 53.94 54.16 53.25 54.01 +.27 Jan 53.41 53.90 53.41 53.90 +.29 Mar 53.73 +.33 May 53.57 +.41 Jul 53.41 +.41 Aug 53.12 +.41 Sep 52.80 +.42 Oct 52.43 +.43 Dec 51.45 52.00 51.45 52.00 +.25 Jul 51.91 +.25 Oct 51.90 +.25 Dec 51.64 +.25 Est. sales 189,734. Mon.’s sales 159,535 Mon.’s open int 453,277 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 392.00 395.50 388.20 394.00 +2.00 Dec 389.80 394.20 386.60 392.70 +2.90 Jan 386.30 390.20 384.00 388.90 +2.60 Mar 380.10 383.40 378.30 382.30 +2.20 May 376.10 379.30 374.40 378.30 +2.20 Jul 376.20 379.30 374.40 378.30 +2.20 Aug 376.30 377.40 373.00 376.60 +2.10 Sep 373.10 374.70 370.20 373.80 +2.20 Oct 369.60 370.60 367.50 369.60 +2.30 Dec 368.00 370.80 366.30 369.90 +2.20 Jan 368.70 369.20 368.50 368.50 +2.50 Mar 365.40 365.50 364.00 364.50 +2.50 May 362.00 +2.10 Jul 362.40 +2.10 Aug 360.10 +2.30 Sep 356.90 +2.50 Oct 353.50 +2.50 Dec 352.70 +2.50 Jul 351.20 +2.50 Oct 351.20 +2.50 Dec 345.60 +2.50 Est. sales 181,936. Mon.’s sales 124,170 Mon.’s open int 471,886

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.