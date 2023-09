CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585¼ 596¼ 581½ 588¾ +4¾ Mar 611 621¾ 608¼ 614¾ +4½ May 628¼ 638¼ 625 630¾ +3½ Jul 636½ 646¼ 633¾ 639½ +3½ Sep 652¾ 656½ 645½ 651½ +3¾ Dec 667½ 671½ 661 666¾ +3¾ Mar 682½ 682½ 678¾ 679¾ +3½ May 684¼ +3½ Jul 667¾ +3½ Sep 675¼ +3½ Dec 684¼ +3½ Mar 691 +3½ May 691¼ +3½ Jul 681¼ +3½ Est. sales 98,117. Tue.’s sales 91,606 Tue.’s open int 403,737, up 2,391 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 476 483 474½ 482¼ +6 Mar 490¼ 497½ 488¾ 496¾ +6¼ May 498 506¼ 497¼ 505½ +6½ Jul 503¾ 510½ 502 510 +6¼ Sep 502 508¼ 500¾ 508 +5½ Dec 506 511½ 505 511¼ +4½ Mar 515¾ 522 514¾ 521¼ +4¾ May 525 527 525 526¼ +5¼ Jul 520 526½ 520 526¼ +4½ Sep 493¾ +4¼ Dec 489 491¼ 488 491¼ +4 Jul 507 +4¼ Dec 489¾ 490 489¾ 489¾ +2 Est. sales 274,404. Tue.’s sales 2,366,244 Tue.’s open int 1,292,194, up 14,029 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 437 443 425¼ 436 +1¼ Mar 452¼ 452¼ 444¼ 451½ — ¼ May 452½ 458¼ 448¾ 458¼ — ¾ Jul 456¾ — ¾ Sep 440 — ¾ Dec 423¾ — ¾ Mar 425¼ — ¾ May 431¼ — ¾ Jul 391¼ — ¾ Sep 407 — ¾ Jul 358¼ — ¾ Sep 374 — ¾ Est. sales 617. Tue.’s sales 1,301 Tue.’s open int 4,402 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315¼ 1322¾ 1310¼ 1320 +4½ Jan 1331¼ 1338¾ 1326½ 1336¼ +4½ Mar 1342¼ 1349 1336¾ 1346¾ +4½ May 1348¾ 1356 1343½ 1353½ +4½ Jul 1349 1356¼ 1344 1354 +4¾ Aug 1330¼ 1336¼ 1325 1334½ +6½ Sep 1285½ 1293¼ 1281½ 1292 +8 Nov 1263½ 1275¼ 1261¾ 1272¼ +8 Jan 1272¼ 1277½ 1270½ 1277½ +7¾ Mar 1258¾ 1267¼ 1258¾ 1267¼ +7½ May 1263 +7¼ Jul 1264¼ +7 Aug 1258¼ +7 Sep 1226¼ +7 Nov 1214½ 1215½ 1214½ 1215½ +9 Jul 1213 +9 Nov 1159¼ +9 Est. sales 187,766. Tue.’s sales 240,975 Tue.’s open int 773,220, up 7,888 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 61.85 62.05 60.62 60.68 —1.08 Dec 60.29 60.57 59.22 59.29 —1.00 Jan 59.72 59.97 58.70 58.79 —.93 Mar 59.29 59.52 58.32 58.42 —.87 May 58.99 59.13 58.03 58.16 —.77 Jul 58.54 58.69 57.60 57.78 —.67 Aug 58.02 58.02 56.99 57.19 —.56 Sep 56.48 56.71 56.35 56.56 —.46 Oct 56.00 56.00 55.52 55.80 —.39 Dec 55.77 55.77 55.06 55.39 —.35 Jan 55.00 55.21 55.00 55.21 —.34 Mar 54.93 —.34 May 54.66 —.34 Jul 54.51 —.36 Aug 54.19 —.35 Sep 53.99 —.26 Oct 53.62 —.24 Dec 53.41 —.32 Jul 53.32 —.32 Oct 53.31 —.32 Dec 53.05 —.32 Est. sales 131,160. Tue.’s sales 111,025 Tue.’s open int 457,364 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 391.70 399.50 391.40 397.20 +5.70 Dec 389.20 397.10 389.00 395.10 +5.90 Jan 386.00 392.90 385.70 391.60 +5.70 Mar 380.20 386.40 380.00 385.40 +5.20 May 376.30 382.30 376.10 381.60 +5.30 Jul 376.40 382.00 375.70 381.40 +5.20 Aug 374.50 380.00 374.30 379.20 +4.70 Sep 371.60 376.90 371.60 376.00 +4.40 Oct 368.60 372.30 368.60 371.60 +4.20 Dec 367.30 372.40 367.30 371.70 +4.10 Jan 369.90 +4.10 Mar 365.40 +4.10 May 362.90 +4.10 Jul 363.20 +4.10 Aug 360.40 +4.00 Sep 356.90 +3.80 Oct 354.10 +3.70 Dec 353.40 +3.60 Jul 351.90 +3.60 Oct 351.90 +3.60 Dec 346.30 +3.60 Est. sales 120,567. Tue.’s sales 130,756 Tue.’s open int 459,876, up 603

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.