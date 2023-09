CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 588 592¾ 581 584 —7¼ Mar 614¾ 618½ 607 610¼ —6½ May 630¼ 635¼ 624 627¼ —6 Jul 636¼ 643½ 631¾ 636 —4½ Sep 643½ 654¾ 642¾ 647¾ —3½ Dec 660 669¾ 657 663 —2½ Mar 673 680¾ 673 676¼ —2 May 680¾ —1 Jul 664¼ Sep 671¾ Dec 669 680¾ 669 680¾ Mar 687½ May 687¾ Jul 677¾ Est. sales 88,154. Mon.’s sales 106,026 Mon.’s open int 401,346, up 3,052 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 471¼ 477 467¾ 476¼ +4¾ Mar 485½ 491 482½ 490½ +4¾ May 494¼ 499½ 491 499 +4½ Jul 499 503¾ 495½ 503¾ +4¾ Sep 497¾ 502½ 495¾ 502½ +3½ Dec 503 506¾ 501 506¾ +2½ Mar 513¼ 516½ 511¼ 516½ +2¼ May 519 521 519 521 +1¾ Jul 518¼ 521¾ 518¼ 521¾ +2 Sep 489½ Dec 484 488 484 487¼ +¾ Jul 502 502¾ 502 502¾ +2 Dec 487 487¾ 487 487¾ +¼ Est. sales 223,592. Mon.’s sales 234,112 Mon.’s open int 1,278,165, up 17,393 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 449 458¾ 431 434¾ —19¼ Mar 463 471 450¾ 451¾ —13¾ May 475¾ 475¾ 459 459 —12 Jul 457½ —12 Sep 440¾ —12 Dec 424½ —12 Mar 426 —12 May 432 —12 Jul 392 —12 Sep 407¾ —12 Jul 359 —12 Sep 374¾ —12 Est. sales 1,296. Mon.’s sales 1,041 Mon.’s open int 4,543, up 110 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1319¾ 1308 1315½ —1¼ Jan 1332 1335¼ 1324½ 1331¾ —1 Mar 1342 1345¼ 1335½ 1342¼ —1¼ May 1350 1351¾ 1342 1349 —1¼ Jul 1349 1351½ 1342¼ 1349¼ —1 Aug 1326 1330¾ 1321½ 1328 —1½ Sep 1280¾ 1285¼ 1277 1284 — ½ Nov 1263 1265½ 1256¼ 1264¼ Jan 1263¼ 1269¾ 1262¼ 1269¾ +½ Mar 1254¾ 1259¾ 1254¾ 1259¾ +½ May 1255¾ +½ Jul 1257¼ +½ Aug 1251¼ +½ Sep 1219¼ +½ Nov 1204 1206½ 1204 1206½ Jul 1204 Nov 1150¼ Est. sales 226,950. Mon.’s sales 247,660 Mon.’s open int 765,332, up 3,344 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 62.40 62.90 61.67 61.76 —.63 Dec 60.93 61.40 60.18 60.29 —.65 Jan 60.34 60.74 59.63 59.72 —.61 Mar 59.90 60.17 59.17 59.29 —.52 May 59.54 59.72 58.80 58.93 —.46 Jul 58.99 59.15 58.31 58.45 —.40 Aug 57.89 58.33 57.65 57.75 —.37 Sep 57.30 57.48 56.91 57.02 —.34 Oct 56.14 56.19 56.13 56.19 —.32 Dec 56.20 56.26 55.60 55.74 —.32 Jan 55.55 —.31 Mar 55.27 —.31 May 55.00 —.30 Jul 54.87 —.30 Aug 54.54 —.30 Sep 54.25 —.29 Oct 53.86 —.27 Dec 53.73 —.33 Jul 53.64 —.33 Oct 53.63 —.33 Dec 53.37 —.33 Est. sales 105,755. Mon.’s sales 134,236 Mon.’s open int 460,486 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 390.40 393.10 389.00 391.50 +1.10 Dec 388.00 390.30 385.80 389.20 +1.30 Jan 385.00 386.60 382.30 385.90 +1.40 Mar 379.10 380.80 376.60 380.20 +1.30 May 375.80 377.00 372.70 376.30 +1.40 Jul 375.80 376.80 372.60 376.20 +1.50 Aug 374.90 375.10 371.00 374.50 +1.50 Sep 371.90 372.20 368.20 371.60 +1.50 Oct 365.80 367.40 363.80 367.40 +1.60 Dec 366.00 367.80 363.90 367.60 +1.60 Jan 365.80 +1.60 Mar 361.30 +1.60 May 358.80 +1.50 Jul 359.10 +1.60 Aug 356.40 +1.60 Sep 353.10 +1.60 Oct 350.40 +1.40 Dec 349.80 +1.40 Jul 348.30 +1.40 Oct 348.30 +1.40 Dec 342.70 +1.40 Est. sales 121,734. Mon.’s sales 113,618 Mon.’s open int 459,273

