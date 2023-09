CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594¼ 607½ 591¾ 604¼ +10½ Mar 619½ 633¼ 618½ 629½ +9¼ May 636¾ 648½ 634¾ 645¼ +8½ Jul 644¾ 655 642 652 +7¾ Sep 655½ 665 652½ 662½ +7 Dec 666½ 677¾ 666¼ 676¼ +6¼ Mar 681¾ 690 681¼ 688¼ +5½ May 692¼ 692¼ 691½ 691½ +4 Jul 673¼ +3½ Sep 680¾ +3½ Dec 689¾ +3½ Mar 696½ +3½ May 696¾ +3½ Jul 686¾ +3½ Est. sales 104,248. Thu.’s sales 86,458 Thu.’s open int 397,510, up 796 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 480 483½ 475 476¼ —4¼ Mar 494¼ 497½ 489 490½ —4 May 502½ 505½ 497¾ 499 —3¾ Jul 507 510 502½ 503¾ —3¾ Sep 505½ 507¼ 501¾ 503¼ —1¾ Dec 509 511½ 506½ 508½ —1 Mar 519¼ 519½ 517 518¾ — ¾ May 522¼ 523¾ 522¼ 523¾ — ¾ Jul 523¼ 524¼ 522¾ 524¼ — ½ Sep 493 — ¾ Dec 491¾ 492 488½ 490 — ¾ Jul 503¾ — ¾ Dec 490 490 489½ 489¾ Est. sales 182,342. Thu.’s sales 194,089 Thu.’s open int 1,256,558 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 482½ 484 475 479 — ¾ Mar 493¼ 493¼ 489 489¾ —1 May 495¼ —1 Jul 493¾ —1 Sep 477 —1 Dec 460¾ —1 Mar 462¼ —1 May 468¼ —1 Jul 428¼ —1 Sep 444 —1 Jul 395¼ —1 Sep 411 —1 Est. sales 230. Thu.’s sales 496 Thu.’s open int 4,463 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1360½ 1367¾ 1338¼ 1340¼ —20¼ Jan 1375¾ 1383 1353¾ 1355¾ —20 Mar 1384½ 1391½ 1363½ 1365½ —19½ May 1393 1396¾ 1369½ 1371 —19¾ Jul 1392 1395¼ 1368¼ 1370 —20 Aug 1369¼ 1371 1346¾ 1349 —18 Sep 1323 1323¼ 1300½ 1303 —17¾ Nov 1300 1303¾ 1280¾ 1282½ —18¾ Jan 1296½ 1297 1287½ 1287½ —18 Mar 1293¾ 1293¾ 1276 1276 —17½ May 1281 1281 1271½ 1271½ —17¼ Jul 1273 —17 Aug 1266¼ —16½ Sep 1234¼ —16½ Nov 1219¼ 1222 1218¾ 1222 —16¼ Jul 1219½ —16¼ Nov 1165¾ —16¼ Est. sales 198,774. Thu.’s sales 253,859 Thu.’s open int 748,638, up 6,948 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 63.08 63.82 62.20 63.38 +.48 Dec 61.88 62.49 60.92 62.06 +.34 Jan 61.49 61.93 60.50 61.51 +.22 Mar 61.10 61.45 60.15 61.04 +.11 May 60.85 61.11 59.91 60.68 Jul 60.52 60.67 59.50 60.16 —.12 Aug 59.86 59.91 58.91 59.44 —.18 Sep 59.16 59.16 58.24 58.70 —.23 Oct 58.18 58.31 57.41 57.87 —.22 Dec 57.90 57.90 57.02 57.44 —.20 Jan 57.48 57.48 57.25 57.25 —.22 Mar 56.97 —.24 May 56.69 —.27 Jul 56.55 —.30 Aug 56.23 —.33 Sep 55.91 —.34 Oct 55.56 —.37 Dec 55.44 —.42 Jul 55.35 —.42 Oct 55.34 —.42 Dec 55.08 —.42 Est. sales 173,121. Thu.’s sales 113,894 Thu.’s open int 469,232 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 400.40 403.20 393.30 393.60 —6.80 Dec 399.20 401.60 391.90 392.10 —7.30 Jan 396.30 398.20 388.90 389.10 —7.20 Mar 390.30 392.00 383.30 383.60 —6.70 May 385.50 387.20 378.80 379.20 —6.70 Jul 385.00 386.60 378.20 378.60 —6.90 Aug 383.00 384.30 376.20 376.60 —6.80 Sep 379.80 379.80 373.50 373.50 —6.20 Oct 373.70 373.70 368.70 368.90 —5.80 Dec 374.00 375.30 368.30 368.90 —5.80 Jan 367.10 —5.50 Mar 362.00 —5.50 May 359.50 —5.50 Jul 359.70 —5.50 Aug 356.90 —5.40 Sep 353.70 —5.70 Oct 351.40 —4.70 Dec 351.20 —4.10 Jul 349.70 —4.10 Oct 349.70 —4.10 Dec 344.10 —4.10 Est. sales 121,283. Thu.’s sales 142,274 Thu.’s open int 463,162, up 2,395

