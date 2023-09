CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 562½ 569 562½ 569 +8¾ Dec 587½ 601½ 584¾ 597¼ +9¾ Mar 613¾ 627¾ 611½ 623½ +9½ May 629½ 643¾ 628¼ 640 +9½ Jul 638¾ 652¾ 637½ 647½ +7½ Sep 651½ 664¼ 651½ 659 +6¼ Dec 667½ 680 667½ 673½ +5 Mar 690¾ 691¾ 684¾ 686¼ +3½ May 690¾ +2¼ Jul 673 +2¼ Sep 680½ +2¼ Dec 689½ +2¼ Mar 696¼ +2¼ May 696½ +2¼ Jul 686½ +2¼ Est. sales 93,147. Tue.’s sales 102,007 Tue.’s open int 391,669, up 4,253 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 466¾ 467¾ 462½ 464 +¾ Dec 476½ 482¾ 474½ 482¼ +5¾ Mar 491 496¾ 489 496¼ +5¼ May 499¼ 504¾ 497¼ 504½ +5¼ Jul 503¼ 509 501½ 508½ +5 Sep 500½ 506¼ 499½ 505¾ +4¾ Dec 505 510¼ 503½ 510 +4½ Mar 514¾ 520½ 514¼ 520¼ +4¼ May 524 525¼ 524 525¼ +4 Jul 521 525½ 521 525½ +3¾ Sep 494 +4 Dec 487½ 491 487½ 491 +4 Jul 504¾ +4 Dec 489¼ +2 Est. sales 228,486. Tue.’s sales 305,981 Tue.’s open int 1,268,176, up 7,335 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469 —3 Dec 495¾ 502¼ 490¾ 492¾ —2¾ Mar 510 510¼ 503 503 —2½ May 508½ —3¼ Jul 507 —3¼ Sep 490¼ —3¼ Dec 455½ —3¼ Mar 457 —3¼ May 463 —3¼ Jul 423 —3¼ Sep 438¾ —3¼ Est. sales 256. Tue.’s sales 589 Tue.’s open int 4,518, up 129 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1325½ 1336 1325½ 1336 +4¼ Nov 1344¾ 1351¼ 1333¾ 1349¾ +3¼ Jan 1361¾ 1367¾ 1350 1366¼ +4 Mar 1369¼ 1377 1359½ 1375¾ +5 May 1374½ 1382¾ 1366 1381¾ +5 Jul 1372¾ 1381¾ 1365¾ 1381¼ +6 Aug 1354½ 1359¼ 1344¼ 1359 +6 Sep 1309¼ 1313½ 1302 1313½ +5¼ Nov 1286 1293 1281½ 1293 +3¾ Jan 1290¾ 1297¾ 1287¼ 1297¾ +3¾ Mar 1278¾ 1286¼ 1278 1286¼ +3½ May 1281½ +3 Jul 1282¾ +2½ Aug 1271¾ +2¼ Sep 1239¾ —8¾ Nov 1222½ 1231½ 1222½ 1231½ +2¾ Jul 1229 +2¾ Nov 1173 1175¼ 1173 1175¼ +2¾ Est. sales 228,608. Tue.’s sales 343,249 Tue.’s open int 740,047, up 2,695 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 64.43 +1.71 Oct 61.01 62.92 60.95 62.84 +1.83 Dec 60.09 61.82 60.01 61.72 +1.65 Jan 59.66 61.36 59.57 61.27 +1.62 Mar 59.39 61.01 59.34 60.91 +1.56 May 59.30 60.79 59.13 60.67 +1.51 Jul 58.83 60.45 58.83 60.30 +1.47 Aug 58.32 59.74 58.32 59.65 +1.41 Sep 58.15 58.99 57.97 58.92 +1.36 Oct 57.34 58.10 57.25 58.07 +1.32 Dec 56.67 57.62 56.67 57.61 +1.26 Jan 56.83 57.44 56.83 57.44 +1.22 Mar 57.18 +1.20 May 56.93 +1.20 Jul 56.82 +1.20 Aug 56.53 +1.19 Sep 56.22 +1.18 Oct 55.90 +1.18 Dec 55.83 +1.20 Jul 55.74 +1.20 Oct 55.73 +1.20 Dec 55.47 +1.20 Est. sales 146,717. Tue.’s sales 168,635 Tue.’s open int 471,433, up 6,611 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 401.50 404.00 401.50 401.90 —3.30 Oct 398.30 398.90 392.40 395.90 —2.50 Dec 398.10 398.20 391.20 394.80 —3.30 Jan 396.30 396.30 389.00 392.20 —4.10 Mar 391.40 391.40 384.00 387.00 —4.40 May 387.50 387.50 380.20 382.90 —4.60 Jul 387.10 387.10 380.00 382.50 —4.60 Aug 385.10 385.10 378.30 380.40 —4.70 Sep 381.20 381.20 375.00 376.80 —4.40 Oct 375.30 375.30 369.10 371.40 —3.90 Dec 374.00 374.10 369.30 371.00 —3.80 Jan 369.00 —3.80 Mar 363.90 —3.80 May 361.40 —3.80 Jul 361.80 —3.80 Aug 358.90 —3.80 Sep 356.00 —3.80 Oct 352.60 —3.80 Dec 351.80 —3.80 Jul 350.30 —3.80 Oct 350.30 —3.80 Dec 344.70 —3.80 Est. sales 140,466. Tue.’s sales 139,630 Tue.’s open int 457,445, up 1,664

