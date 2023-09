CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557¼ 560¼ 548 560¼ +4¼ Dec 584¼ 591 570 587½ +3 Mar 610¾ 617¼ 596½ 614 +3¼ May 627½ 633¼ 614¼ 630½ +3 Jul 636¾ 642¼ 624½ 640 +2½ Sep 651 654¾ 638¼ 652¾ +2½ Dec 667½ 670¼ 655½ 668½ +2½ Mar 676 683½ 669¾ 682¾ +3 May 679 688½ 679 688½ +4½ Jul 663 670¾ 663 670¾ +5 Sep 678¼ +5 Dec 687¼ +5 Mar 694 +5 May 694¼ +5 Jul 684¼ +5 Est. sales 79,892. Mon.’s sales 75,330 Mon.’s open int 387,416, up 3,874 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473½ 473½ 462¾ 463¼ —8 Dec 485 486¾ 473½ 476½ —9¼ Mar 500 501¼ 488¼ 491 —9¼ May 508¼ 509¾ 497 499¼ —9½ Jul 512¼ 513½ 501¼ 503½ —9¼ Sep 508½ 509 498¼ 501 —7¾ Dec 510½ 512¼ 502½ 505½ —6½ Mar 521 521 514 516 —6¼ May 519½ 521¼ 519 521¼ —6¼ Jul 525 525½ 519¾ 521¾ —6¼ Sep 490 —5¾ Dec 491½ 491½ 485¼ 487 —5¾ Jul 500¾ —5¾ Dec 487¼ —4½ Est. sales 229,485. Mon.’s sales 204,755 Mon.’s open int 1,260,841, up 3,776 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 472 +2 Dec 494½ 502¾ 492¾ 495½ +2¼ Mar 509½ 509½ 505½ 505½ +2 May 511¾ +2 Jul 510¼ +2 Sep 493½ +2 Dec 458¾ +2 Mar 460¼ +2 May 466¼ +2 Jul 426¼ +2 Sep 442 +2 Est. sales 459. Mon.’s sales 459 Mon.’s open int 4,389, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1348¾ 1348¾ 1331¾ 1331¾ —20¾ Nov 1369 1372¼ 1340¾ 1346½ —22½ Jan 1383¾ 1387 1356¼ 1362¼ —21¾ Mar 1390¼ 1394½ 1363¾ 1370¾ —20½ May 1394¾ 1398¼ 1369 1376¾ —18½ Jul 1391¾ 1395 1366¼ 1375¼ —17 Aug 1369 1371 1343¾ 1353 —16 Sep 1322½ 1322½ 1302 1308¼ —14¼ Nov 1302½ 1304¼ 1281 1289¼ —13¼ Jan 1294½ 1294½ 1294 1294 —13 Mar 1282¾ —12½ May 1270½ 1278½ 1270 1278½ —12½ Jul 1272 1280¼ 1271½ 1280¼ —12½ Aug 1269½ —12½ Sep 1248½ —12½ Nov 1237 1237 1224¼ 1228¾ —14 Jul 1226¼ —14 Nov 1164¼ 1172½ 1164¼ 1172½ —14 Est. sales 183,553. Mon.’s sales 168,502 Mon.’s open int 737,352, up 1,031 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 63.71 63.71 62.00 62.72 —.43 Oct 61.41 61.56 60.05 61.01 —.33 Dec 60.60 60.71 59.06 60.07 —.43 Jan 60.28 60.38 58.71 59.65 —.54 Mar 60.08 60.14 58.56 59.35 —.63 May 59.83 59.83 58.43 59.16 —.64 Jul 59.25 59.35 58.17 58.83 —.64 Aug 58.76 58.76 57.65 58.24 —.58 Sep 57.61 57.80 57.25 57.56 —.51 Oct 56.92 57.00 56.25 56.75 —.50 Dec 56.37 56.62 55.76 56.35 —.45 Jan 56.23 56.46 56.22 56.22 —.42 Mar 56.13 56.13 55.98 55.98 —.37 May 55.73 —.37 Jul 55.62 —.37 Aug 55.34 —.35 Sep 55.04 —.35 Oct 54.72 —.32 Dec 54.63 —.37 Jul 54.54 —.37 Oct 54.53 —.37 Dec 54.27 —.37 Est. sales 135,796. Mon.’s sales 129,724 Mon.’s open int 464,822 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 408.00 409.00 405.20 405.20 —6.80 Oct 406.00 406.40 397.00 398.40 —7.60 Dec 405.10 405.60 395.70 398.10 —6.80 Jan 402.80 403.10 394.40 396.30 —6.30 Mar 398.00 398.00 389.70 391.40 —5.80 May 393.50 393.50 386.00 387.50 —5.50 Jul 393.00 393.00 385.60 387.10 —5.10 Aug 390.00 390.00 383.60 385.10 —4.70 Sep 385.00 387.10 380.30 381.20 —4.70 Oct 380.00 380.00 374.50 375.30 —4.80 Dec 379.20 379.50 373.20 374.80 —4.70 Jan 372.80 —4.70 Mar 367.70 —4.70 May 365.20 —4.70 Jul 365.60 —4.60 Aug 362.70 —4.50 Sep 359.80 —4.50 Oct 356.40 —4.50 Dec 355.60 —4.60 Jul 354.10 —4.60 Oct 354.10 —4.60 Dec 348.50 —4.60 Est. sales 111,570. Mon.’s sales 105,479 Mon.’s open int 455,781, up 55

