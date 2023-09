CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 561½ 561½ 556 556 —11¼ Dec 597 597½ 580¼ 584½ —11¼ Mar 623¼ 623¼ 606¼ 610¾ —11 May 638½ 639½ 623½ 627½ —11¼ Jul 646¼ 647¼ 634 637½ —10¼ Sep 658½ 659½ 647½ 650¼ —9½ Dec 674½ 674½ 663¼ 666 —8¾ Mar 683 683 679 679¾ —8 May 684 —7½ Jul 663 665¾ 663 665¾ —4¼ Sep 673¼ —4¼ Dec 682¼ —4¼ Mar 689 —4¼ May 689¼ —4¼ Jul 679¼ —4¼ Est. sales 71,750. Fri.’s sales 67,500 Fri.’s open int 383,542, up 3,641 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 470¼ 471½ 468 471¼ +2¾ Dec 483 486¾ 480¾ 485¾ +2 Mar 497½ 501¼ 495¾ 500¼ +2¼ May 504¾ 509¾ 504¼ 508¾ +2¼ Jul 509 513½ 508¼ 512¾ +3 Sep 504¾ 509 504¼ 508¾ +3½ Dec 508¼ 512¼ 507½ 512 +3½ Mar 519¼ 522¼ 518¼ 522¼ +3 May 526 527½ 524½ 527½ +2¾ Jul 526½ 528 525 528 +2¾ Sep 495¾ +2¼ Dec 491¾ 492¾ 491¾ 492¾ +2¼ Jul 506½ +2¼ Dec 491¾ +2¼ Est. sales 183,352. Fri.’s sales 168,956 Fri.’s open int 1,257,065, up 128 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476¼ 476¼ 470 470 —7¼ Dec 500¾ 500¾ 490½ 493¼ —6¾ Mar 509¼ 512 503¼ 503½ —6 May 509¾ —6¼ Jul 508¼ —6¼ Sep 491½ —6¼ Dec 456¾ —6¼ Mar 458¼ —6¼ May 464¼ —6¼ Jul 424¼ —6¼ Sep 440 —6¼ Est. sales 542. Fri.’s sales 542 Fri.’s open int 4,329, up 67 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1352½ 1352½ 1352 1352½ +3 Nov 1363 1373¼ 1362¼ 1369 +6 Jan 1377½ 1388 1377 1384 +6 Mar 1384 1394¾ 1383½ 1391¼ +7 May 1387 1398½ 1387 1395¼ +7¾ Jul 1385½ 1395 1384¾ 1392¼ +7¾ Aug 1364¼ 1370 1361¾ 1369 +7¾ Sep 1319½ 1322¾ 1316¼ 1322½ +7½ Nov 1295 1304 1294¾ 1302½ +6¾ Jan 1303¾ 1307 1302 1307 +6¾ Mar 1292 1295¼ 1292 1295¼ +5¾ May 1291 +5¾ Jul 1292¾ +5¾ Aug 1282 +5¾ Sep 1261 +5¾ Nov 1242¾ +5¾ Jul 1240¼ +5¾ Nov 1186½ +5¾ Est. sales 192,044. Fri.’s sales 173,307 Fri.’s open int 736,321, up 4,592 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 63.82 63.82 62.90 63.15 Oct 61.45 61.94 60.84 61.34 —.12 Dec 60.46 61.00 60.00 60.50 Jan 60.15 60.66 59.68 60.19 +.02 Mar 59.88 60.39 59.41 59.98 +.06 May 59.70 60.12 59.21 59.80 +.07 Jul 59.58 59.67 58.85 59.47 +.09 Aug 58.43 58.95 58.25 58.82 +.14 Sep 57.78 58.19 57.78 58.07 +.17 Oct 57.15 57.45 57.15 57.25 +.26 Dec 56.40 56.98 56.27 56.80 +.28 Jan 56.64 +.29 Mar 56.35 +.30 May 56.10 +.32 Jul 55.99 +.33 Aug 55.69 +.33 Sep 55.39 +.33 Oct 55.04 +.29 Dec 55.00 +.31 Jul 54.91 +.31 Oct 54.90 +.31 Dec 54.64 +.31 Est. sales 159,528. Fri.’s sales 154,569 Fri.’s open int 466,250 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 414.60 415.00 408.60 412.00 +.10 Oct 403.90 409.70 402.70 406.00 +3.30 Dec 402.00 407.90 401.00 404.90 +3.50 Jan 400.00 405.10 398.60 402.60 +3.50 Mar 395.00 399.80 393.60 397.20 +2.90 May 391.40 395.70 389.70 393.00 +2.40 Jul 392.80 394.90 389.10 392.20 +2.20 Aug 388.20 392.20 387.30 389.80 +1.60 Sep 386.10 388.40 383.50 385.90 +1.30 Oct 381.70 381.70 378.80 380.10 +1.30 Dec 378.00 381.50 376.10 379.50 +1.40 Jan 377.50 +1.00 Mar 372.40 +1.10 May 369.90 +.90 Jul 370.20 +.90 Aug 367.20 +.90 Sep 364.30 +1.40 Oct 360.90 +.80 Dec 360.20 +.80 Jul 358.70 +.80 Oct 358.70 +.80 Dec 353.10 +.80 Est. sales 114,888. Fri.’s sales 109,978 Fri.’s open int 455,726

