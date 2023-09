CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 567¼ —4¼ Dec 600 602¾ 590½ 595¾ —4 Mar 626½ 629¼ 617¼ 621¾ —4 May 642¼ 646 634¼ 638¾ —4¼ Jul 652 654 643½ 647¾ —4¼ Sep 663 665¼ 655½ 659¾ —3¾ Dec 677 677¾ 670¼ 674¾ —3 Mar 687 690 685¾ 687¾ —2 May 691½ —1¼ Jul 670 —1¼ Sep 677½ —1¼ Dec 686½ —1¼ Mar 693¼ —1¼ May 693½ —1¼ Jul 683½ —1¼ Est. sales 67,446. Thu.’s sales 692,186 Thu.’s open int 379,901, up 2,428 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 472¼ 467 468½ —2¼ Dec 486 488¾ 482 483¾ —2½ Mar 500 502¼ 496 498 —2 May 507½ 510½ 504½ 506½ —1¾ Jul 511¾ 513¾ 508¼ 509¾ —2 Sep 507 508 503 505¼ —1¼ Dec 510 510¾ 505½ 508½ —1½ Mar 519¾ 521½ 516½ 519¼ — ¾ May 522¼ 524¾ 522¼ 524¾ — ¾ Jul 523¼ 525¼ 523¼ 525¼ —1 Sep 492½ 493½ 492½ 493½ —2½ Dec 493¼ 493¼ 488½ 490½ —2½ Jul 504¼ —2½ Dec 490 490¼ 489½ 489½ —3½ Est. sales 168,956. Thu.’s sales 197,187 Thu.’s open int 1,256,937, up 8,449 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 477¼ +4¾ Dec 495 509¾ 494½ 500 +3½ Mar 504¼ 515 504 509½ +3¼ May 516 +3¾ Jul 514½ +1½ Sep 497¾ +1½ Dec 463 +1½ Mar 464½ +1½ May 470½ +1½ Jul 430½ +1½ Sep 446¼ +1½ Est. sales 519. Thu.’s sales 310 Thu.’s open int 4,262, up 61 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1339 1349½ 1339 1349½ +4½ Nov 1360 1365 1352½ 1363 +3½ Jan 1374¼ 1379½ 1367¼ 1378 +4¼ Mar 1380¾ 1385½ 1373½ 1384¼ +4¾ May 1382½ 1388½ 1376¼ 1387½ +5¼ Jul 1381 1385¾ 1373¼ 1384½ +4½ Aug 1356¼ 1363¼ 1350 1361¼ +4¾ Sep 1309 1318½ 1302½ 1315 +5½ Nov 1289¼ 1298 1283 1295¾ +6 Jan 1295¾ 1301 1295¾ 1300¼ +6½ Mar 1283¾ 1289½ 1283¾ 1289½ +7 May 1285¼ +7½ Jul 1287 +7 Aug 1276¼ +7 Sep 1255¼ +7 Nov 1237 1239 1237 1237 +7¾ Jul 1234½ +7¾ Nov 1180¾ +7¾ Est. sales 173,301. Thu.’s sales 173,312 Thu.’s open int 731,729, up 11,614 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 63.65 63.65 63.15 63.15 —.71 Oct 62.10 62.30 61.29 61.46 —.63 Dec 60.78 61.21 60.16 60.50 —.28 Jan 60.33 60.78 59.80 60.17 —.13 Mar 60.02 60.47 59.55 59.92 —.06 May 59.70 60.13 59.27 59.73 +.07 Jul 59.24 59.67 58.82 59.38 +.18 Aug 58.52 59.05 58.17 58.68 +.27 Sep 57.53 58.30 57.53 57.90 +.33 Oct 56.74 57.17 56.74 56.99 +.41 Dec 56.08 56.88 55.90 56.52 +.42 Jan 56.35 +.43 Mar 56.05 +.45 May 55.78 +.44 Jul 55.66 +.44 Aug 55.36 +.45 Sep 55.06 +.45 Oct 54.75 +.47 Dec 54.68 54.69 54.68 54.69 +.43 Jul 54.60 +.43 Oct 54.59 +.43 Dec 54.33 +.43 Est. sales 154,565. Thu.’s sales 154,798 Thu.’s open int 466,531, up 7,660 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 403.10 411.90 403.00 411.90 +8.50 Oct 396.50 403.30 394.40 402.70 +6.30 Dec 395.30 402.10 393.20 401.40 +6.10 Jan 393.70 399.50 391.50 399.10 +5.70 Mar 390.20 394.50 388.00 394.30 +4.90 May 387.10 390.90 384.80 390.60 +4.30 Jul 387.00 390.40 384.70 390.00 +3.80 Aug 384.60 388.20 383.20 388.20 +3.80 Sep 381.60 384.60 379.80 384.60 +3.90 Oct 376.10 378.80 375.10 378.80 +3.70 Dec 374.00 378.10 373.50 378.10 +3.50 Jan 376.50 +3.80 Mar 371.30 +4.00 May 369.00 +4.40 Jul 369.30 +4.40 Aug 366.30 +4.30 Sep 362.90 +4.30 Oct 360.10 +4.20 Dec 359.40 +4.20 Jul 357.90 +4.20 Oct 357.90 +4.20 Dec 352.30 +4.20 Est. sales 109,951. Thu.’s sales 101,997 Thu.’s open int 456,731

