CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 569¼ 575 567 572½ +5 Dec 598¾ 605¾ 592¼ 599¼ +3¾ Mar 624½ 631 618½ 625 +3 May 641¼ 646¾ 635¾ 640¼ +1¼ Jul 648¼ 653¼ 644¼ 647¾ +½ Sep 662 663 655½ 658¼ Dec 672 676 669½ 671¾ —1 Mar 686¼ 686½ 681 683 —2¼ May 685¼ —2½ Jul 663¾ +¾ Sep 671¼ +¾ Dec 680¼ +¾ Mar 687 +¾ May 687¼ +¾ Jul 677¼ +¾ Est. sales 75,090. Fri.’s sales 79,708 Fri.’s open int 369,852, up 5,747 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 466 473¾ 462½ 471 +6¼ Dec 482¼ 488¾ 478½ 486 +4½ Mar 497 503¼ 493¾ 501 +4½ May 505 511½ 502¼ 509¼ +4¼ Jul 509 515 506¼ 512¾ +4 Sep 505¾ 509¾ 503¼ 508½ +3¼ Dec 509¼ 513¼ 508 512¼ +2¾ Mar 520 523¾ 519¼ 522¾ +2¼ May 527¼ 528½ 526½ 528¼ +2¾ Jul 527½ 529 526¾ 529 +2¾ Sep 498 +1 Dec 494¾ 495½ 494 495½ +1 Jul 509¼ +1 Dec 493 494¼ 493 494¼ Est. sales 199,273. Fri.’s sales 188,367 Fri.’s open int 1,221,832, up 12,197 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 464¾ +1¼ Dec 486 492¼ 481 487½ +1 Mar 498 501¼ 494 498 +¾ May 504¾ +¾ Jul 510¾ —1½ Sep 496¾ —2 Dec 462 +3½ Mar 463½ +3½ May 469½ +3½ Jul 429½ +3½ Sep 445¼ +3½ Est. sales 287. Fri.’s sales 500 Fri.’s open int 4,103 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1359½ 1359½ 1348 1349 —7¼ Nov 1369 1376½ 1358 1365 —4¼ Jan 1382½ 1390 1371½ 1379 —3¾ Mar 1387¼ 1394 1376¾ 1385 —2¼ May 1390¼ 1396 1379¾ 1388¼ —1 Jul 1387¾ 1394¾ 1378 1387 — ¾ Aug 1368½ 1369 1355 1364¾ +¾ Sep 1292¼ 1320¾ 1292¼ 1318¼ +3¼ Nov 1291¾ 1300¾ 1286 1298¾ +5¾ Jan 1295¼ 1303 1293½ 1303 +5½ Mar 1290¾ +5¾ May 1286 +5¾ Jul 1287¼ +5¾ Aug 1276½ +5¾ Sep 1255½ +5¾ Nov 1233½ 1237¾ 1233½ 1237¾ +5¾ Jul 1235¼ +5¾ Nov 1181½ +5¾ Est. sales 169,822. Fri.’s sales 186,422 Fri.’s open int 713,772, up 8,552 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 66.22 66.28 65.62 66.00 —.55 Oct 64.73 64.83 63.74 64.26 —.49 Dec 63.18 63.39 62.29 62.81 —.48 Jan 62.57 62.69 61.67 62.17 —.47 Mar 61.85 62.06 61.08 61.64 —.39 May 61.12 61.51 60.66 61.18 —.29 Jul 60.46 60.91 59.94 60.64 —.19 Aug 59.54 60.01 59.53 59.83 —.16 Sep 58.56 59.20 58.25 58.96 —.11 Oct 57.90 58.05 57.79 58.05 —.01 Dec 57.04 57.73 57.04 57.57 +.01 Jan 57.39 +.05 Mar 57.08 +.06 May 56.79 +.05 Jul 56.66 +.06 Aug 56.35 +.06 Sep 56.04 +.06 Oct 55.69 —.01 Dec 55.70 +.03 Jul 55.61 +.03 Oct 55.60 +.03 Dec 55.34 +.02 Est. sales 137,884. Fri.’s sales 117,074 Fri.’s open int 456,913, up 316 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 413.00 413.00 403.10 406.30 —6.40 Oct 402.80 405.30 397.40 399.30 —1.90 Dec 401.00 403.90 395.60 397.60 —2.00 Jan 398.30 401.40 393.30 395.20 —2.00 Mar 393.40 395.90 388.20 390.20 —1.80 May 389.00 392.10 384.30 386.40 —2.10 Jul 389.00 391.20 384.10 386.00 —2.40 Aug 387.00 388.00 382.30 384.10 —2.30 Sep 383.00 383.00 379.00 380.40 —1.90 Oct 378.00 378.00 373.00 374.80 —1.40 Dec 377.00 377.00 372.30 374.20 —1.10 Jan 372.40 —1.00 Mar 367.20 —1.20 May 364.60 —1.20 Jul 365.00 —1.20 Aug 362.10 —1.20 Sep 359.70 —1.20 Oct 356.80 —1.20 Dec 356.00 —1.20 Jul 354.50 —1.20 Oct 354.50 —1.20 Dec 348.90 —1.20 Est. sales 101,389. Fri.’s sales 102,773 Fri.’s open int 456,482, up 1,350

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.