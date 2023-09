CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 574 585 567½ 567½ —5½ Dec 602 612¾ 595¼ 595½ —6½ Mar 629¼ 638¾ 621½ 622 —6¾ May 646¼ 655¼ 638¼ 639 —6½ Jul 654¼ 663¼ 646½ 647¼ —7¼ Sep 666½ 674¼ 657¾ 658¼ —8¼ Dec 679¾ 688 671½ 672¾ —8½ Mar 695 700 685¼ 685¼ —9 May 687¾ —9 Jul 663 —9 Sep 670½ —9 Dec 679½ —9 Mar 686¼ —9 May 686½ —9 Jul 676½ —9 Est. sales 108,171. Thu.’s sales 98,464 Thu.’s open int 364,105, up 5,728 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 461 468¼ 460¼ 464¾ +3¾ Dec 478 485¼ 477½ 481½ +3¼ Mar 494 500¼ 493½ 496½ +2½ May 502¼ 508¼ 501¾ 505 +2½ Jul 506¼ 512¼ 505¾ 508¾ +2¼ Sep 503¼ 508 503 505¼ +2 Dec 507 512¼ 506¾ 509½ +2 Mar 517¾ 522½ 517¾ 520½ +1¾ May 528¼ 528½ 525½ 525½ +1¾ Jul 527 527½ 525½ 526¼ +1¾ Sep 499½ 504½ 495 497 +1¼ Dec 495¾ 496¾ 492¾ 494½ +2½ Jul 508¼ +2½ Dec 493¼ 494¼ 493¼ 494¼ +2 Est. sales 237,714. Thu.’s sales 222,616 Thu.’s open int 1,209,635, up 9,931 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 463½ —6 Dec 493½ 501¾ 482½ 486½ —6¾ Mar 508½ 508½ 495½ 497¼ —7 May 504 —5¾ Jul 512¼ —5¾ Sep 498¾ —5¾ Dec 459½ 463¾ 458½ 458½ —22½ Mar 460 —22½ May 466 —22½ Jul 426 —22½ Sep 441¾ —22½ Est. sales 912. Thu.’s sales 912 Thu.’s open int 4,267 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1362 1374 1355 1356¼ —3¾ Nov 1369 1385 1366 1369¼ +½ Jan 1382 1398 1379¾ 1382¾ +¾ Mar 1385½ 1401 1383 1387¼ +2 May 1386¼ 1402¾ 1384 1389¼ +2½ Jul 1385½ 1400¼ 1382½ 1387¾ +2½ Aug 1365½ 1374¾ 1363¼ 1364 +2¼ Sep 1323¼ 1324 1313¾ 1315 +1¼ Nov 1292¾ 1303 1290¾ 1293 +¼ Jan 1305 1305 1297¼ 1297½ Mar 1289½ 1289½ 1285 1285 May 1280¼ Jul 1281½ Aug 1270¾ Sep 1249¾ Nov 1230¼ 1232 1230¼ 1232 Jul 1229½ Nov 1170 1175¾ 1170 1175¾ Est. sales 173,020. Thu.’s sales 162,939 Thu.’s open int 705,220, up 717 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 66.10 66.75 66.00 66.55 +1.03 Oct 64.10 65.19 63.95 64.75 +.82 Dec 62.63 63.73 62.51 63.29 +.81 Jan 61.86 63.03 61.84 62.64 +.80 Mar 61.28 62.36 61.18 62.03 +.82 May 60.72 61.78 60.66 61.47 +.77 Jul 60.38 61.12 60.02 60.83 +.72 Aug 59.22 60.00 59.22 59.99 +.68 Sep 59.10 59.11 58.91 59.07 +.65 Oct 57.96 58.38 57.90 58.06 +.61 Dec 57.18 57.91 57.18 57.56 +.60 Jan 57.34 +.59 Mar 57.02 +.58 May 56.74 +.58 Jul 56.60 +.57 Aug 56.29 +.57 Sep 55.98 +.55 Oct 55.70 +.57 Dec 55.67 +.60 Jul 55.58 +.60 Oct 55.57 +.60 Dec 55.32 +.57 Est. sales 123,552. Thu.’s sales 116,298 Thu.’s open int 456,597 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 418.70 423.80 412.00 412.70 —6.00 Oct 404.90 410.80 400.50 401.20 —3.50 Dec 404.10 409.70 399.00 399.60 —4.40 Jan 401.70 406.70 396.70 397.20 —4.20 Mar 396.20 400.80 391.50 392.00 —4.10 May 392.60 396.40 387.90 388.50 —4.00 Jul 392.10 395.60 387.70 388.40 —3.70 Aug 392.50 392.50 386.00 386.40 —3.30 Sep 385.90 388.00 382.00 382.30 —2.80 Oct 377.00 378.00 376.00 376.20 —2.40 Dec 376.70 380.60 375.10 375.30 —2.30 Jan 373.40 —2.20 Mar 368.40 —2.20 May 365.80 —2.10 Jul 366.20 —2.10 Aug 363.30 —2.10 Sep 360.90 —2.20 Oct 358.00 —2.10 Dec 357.20 —2.10 Jul 355.70 —2.10 Oct 355.70 —2.10 Dec 350.10 —2.10 Est. sales 129,852. Thu.’s sales 127,246 Thu.’s open int 455,132

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.