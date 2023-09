Capturan al oso visto en Disney World que causó cierres de varias zonas de Magic Kingdom

(CNN) –– El oso que causó cierres parciales en Magic Kingdom de Walt Disney World este lunes fue capturado sin incidentes…

(CNN) –– El oso que causó cierres parciales en Magic Kingdom de Walt Disney World este lunes fue capturado sin incidentes y ahora lo están reubicando, según un comunicado de prensa de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

“En la mayoría de los casos, lo mejor es darles a los osos su espacio y que se muevan por su cuenta, pero dada esta situación, el personal capturó al animal y está reubicando al oso fuera del parque a un área dentro o alrededor del Bosque Nacional de Ocala”, explicó la comisión.

La agencia añadió que el animal era un oso hembra.

Aproximadamente, una decena de atracciones se cerraron este lunes mientras las autoridades intentaban localizar al oso en Magic Kingdom, según la aplicación My Disney Experience.

A las 11:17 am, hora de Miami, las atracciones Swiss Family Treehouse, Magic Carpets of Aladdin, Jungle Cruise, Enchanted Tiki Room, Piratas del Caribe, Country Bear Jamboree, Tom Sawyer Island, Walt Disney World Railroad, Liberty Square Riverboat, Hall of Presidents y Haunted Mansion estaban cerradas al público, según una captura de pantalla de la aplicación oficial compartida con CNN por Craig Williams, productor ejecutivo de wdwinfo.com.

Imágenes aéreas del personal de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida intentando retirar el oso.

No estuvo claro de inmediato si los cierres, o cuántos de ellos, estaban relacionados con el avistamiento del oso. CNN se comunicó con Disney para obtener más detalles, pero aún no recibe respuesta.

En un comunicado anterior, Disney dijo: “Estamos trabajando con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, y hemos tomado la decisión de reabrir Frontierland, Liberty Square y Adventureland en Magic Kingdom Park”.

Hay otros tres parques principales en el complejo: EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom.

Carlos Suárez, Melissa Alonso y Kate Conerly, todos de CNN, contribuyeron a este informe.

