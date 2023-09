Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: qué esperar, cartelera, horarios, cómo ver en vivo por TV e internet

(CNN Español) — Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán en Las Vegas para una pelea histórica:…

(CNN Español) — Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán en Las Vegas para una pelea histórica: el mexicano defenderá sus títulos mundiales indiscutidos de peso supermediano contra el campeón mundial indiscutido de peso mediano júnior.

Los pugilistas hicieron su presentación oficial en Las Vegas esta semana. En el caso del Canelo, los aficionados lo recibieron incluso con mariachis, que cantaron en su honor la ranchera de José Alfredo Jiménez “El rey”, mientras subía al escenario a dar sus primeras declaraciones.

En la previa de la pelea, el Canelo dijo sentirse 100% listo para el encuentro, luego de la preparación que tuvo en Lake Tahoe. “Charlo no tiene nada que perder. Él viene por todo. Es un buen peleador, pero he estado haciendo esto por mucho tiempo y estoy listo”, dijo el mexicano esta semana.

El Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia: es el único latino en ganar el título indiscutido, como se denomina cuando un campeón ha ganado los cuatro cinturones principales de las diferentes organizaciones (CMB, AMB, OMB y FIB) al mismo tiempo. En su caso en la categoría de peso supermedio.

Charlo también pondrá en juego sus títulos de campeón del peso mediano ligero, según anunció la promotora de boxeo Premier Boxing Champions.

Esta es la tercera ocasión en la que Canelo pone en juego los cuatro cinturones. Charlo, por su parte, busca un nuevo desafío en una división superior a aquella en la que ganó sus títulos reinantes.

Canelo (nacido en Guadalajara en 1990) conquistó el indiscutido del peso supermediano en noviembre del 2021, al sumar el cinturón que le faltaba de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Caleb Plant. El récord profesional de Canelo es 59-2-2 (victorias-derrotas-empates), con 39 nocauts. El de Charlo es 32-0-0, con 22 nocauts.

Jermell Charlo nació en Houston el 19 de mayo de 1990. Se hizo profesional en 2007, con apenas 17 años. Desde entonces, ha sumado 35 victorias, 19 de ellas por nocaut, y ha empatado y perdido en una ocasión. En mayo de 2022 unificó los títulos del mediano ligero al imponerse al argentino Brian Castaño y ahora tiene ante sí el desafío más grande de su carrera deportiva.

Es la segunda pelea del año para el Canelo: en mayo derrotó a John Ryder.

A qué hora es la pelea Canelo vs. Charlo

La pelea será el sábado 30 de septiembre a las en el T-Mobile Arena de Las Vegas a las:

8 p.m. ET / Miami

6 p.m. México

7 p.m. Colombia/Perú

9:30 p.m. Argetina/Uruguay/Chile

2:30 a.m. domingo 1 de octubre de España

Dónde ver la pelea

La pelea se transmite en vivo en Estados Unidos en modalidad pague por ver en Showtime y por streaming en Showtime Sports. Tiene un costo de US$ 84,99.

En México se puede ver en TUDN y TV Azteca.

En el resto de Latinoamérica, en la pelea la transmitirá Star+.

La cartelera del evento

Además de Canelo vs. Charlo, estas son las otras peleas de la jornada, según Premier Boxing Champions:

Jesús Ramos Jr. vs. Erickson Lubin – peso mediano ligero

Yordenis Ugas vs. Mario Barrios – por el título vacante interino de peso welter del CMB

Elijah García vs. Armando Reséndiz – peso mediano

Frank Sánchez vs. Scott Alexander – peso pesado

Gabriel Valenzuela vs. Yeis Gabriel Solano – peso superligero

Terrell Gausha vs. KeAndre Leatherwood – peso mediano

Oleksandr Gvozdyk vs. Isaac Rodrigues – peso semipesado

Curmel Moton vs. Ezequiel Flores peso superpluma

Justin Viloria vs. Ángel Barrera – peso superpluma

Bek Nurmaganbet vs. Abimbola Osundairo – peso supermediano

Abilkhan Amankul vs. Joeshon James – peso mediano

Con información de Elizabeth Pérez y César López

