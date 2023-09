Brasil retira a Antony de la selección nacional de fútbol por acusaciones de violencia doméstica

(CNN) — El delantero brasileño Antony fue retirado de la selección nacional este lunes tras acusaciones de abuso por parte…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El delantero brasileño Antony fue retirado de la selección nacional este lunes tras acusaciones de abuso por parte de una exnovia, según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El jugador del Manchester United está siendo investigado por la Policía de Sao Paulo y la Policía del Gran Manchester por violencia doméstica contra su expareja Gabriela Cavallin, informó el medio brasileño UOL.

“Debido a los hechos que se hicieron públicos este lunes que involucran al delantero del Manchester United Antony, y que requieren ser investigados, y con el fin de salvaguardar a la presunta víctima, al jugador, a la Selección Brasileña y a la CBF, la organización informa que el deportista está retirado de la selección brasileña”, dijo la CBF en un comunicado.

Según UOL, Cavallin alega que, entre otras cosas, Antony, de 23 años, amenazó con arrojarla de un vehículo mientras conducía a alta velocidad. También dice que el futbolista estrella supuestamente le dio un cabezazo, lo que le dejó un corte en la cabeza, y posteriormente le dio un puñetazo en el pecho provocando daños en su implante mamario, que requirió cirugía correctiva. La última acusación en el informe de UOL afirma que Antony intentó golpearla en la cara con un recipiente de vidrio, lo que provocó cortes en sus dedos mientras se defendía.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el delantero brasileño negó las acusaciones y reconoció que si bien su relación con Cavallin era “tumultuosa”, insistió en que las “acusaciones son falsas”.

Europa League: Antony envía al Manchester United a los octavos de final con una victoria sobre el FC Barcelona

“Por respeto a mis fans, amigos y familiares, me siento obligado a hablar públicamente sobre las acusaciones falsas de las que he sido víctima”, dijo Antony en una publicación en sus historias de Instagram. “Desde un principio he manejado este tema con seriedad y respeto, brindando las debidas aclaraciones a la autoridad policial.

“La investigación policial se realiza al amparo de la justicia y, por tanto, no puedo hacer público su contenido. Sin embargo, puedo decir con confianza que las acusaciones son falsas y que las pruebas ya presentadas, y las que se presentarán más, demuestran que soy inocente de las acusaciones formuladas.

“Mi relación con la señora Gabriela fue tumultuosa, con ofensas verbales por ambas partes, pero nunca practiqué ninguna agresión física. Cada vez, ya sea en un testimonio o en una entrevista, presenta una versión diferente de las acusaciones.

“Por tanto, vengo a negar las acusaciones formuladas e informo que quedo a plena disposición de las autoridades brasileñas para esclarecer lo que sea necesario. Confío en que las investigaciones policiales en curso revelen la verdad sobre mi inocencia”.

CNN se comunicó con la Policía de Gran Manchester, el Manchester United y la representación de Antony y Cavallin, pero no recibió respuesta de inmediato.

Antony se perderá los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil contra Bolivia y Perú debido a su baja de la selección nacional. A lo largo de su carrera, Antony jugó 16 partidos con la selección nacional y marcó dos goles.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.