Así es el nuevo iPhone 15: fecha de lanzamiento, precios, colores, características y más

(CNN Español) — Apple presentó este martes su nueva línea de teléfonos iPhone 15 en su evento anual de otoño, que en esta ocasión tuvo como eslogan la palabra “Wonderlust”.

Así como ocurrió con el iPhone 14, del año pasado, esta vez se presentaron cuatro dispositivos nuevos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Antes del lanzamiento oficial, expertos de la industria mencionaron algunas características que se esperaban para los nuevos iPhone:

El cambio del cargador tipo Lightning al cargador tipo USB-C

La inclusión de la función ‘Dynamic Island’ de los iPhone 14 Pro en los modelos iPhone 15 más sencillos

La integración del reciente chip A17 de Apple, el primero con tecnología de 3 nanómetros

Nuevos colores, entre ellos el azul marino y tonos actualizados de gris, blanco y plateado

¿Se cumplieron estas predicciones de la industria? Estos son todos los detalles de los nuevos iPhone 15.

Fecha de lanzamiento de los iPhone 15

Los cuatro modelos nuevos del iPhone 15 se podrán ordenar de manera anticipada desde este viernes 15 de septiembre y estarán disponibles a partir del 22 de septiembre.

Precios

El iPhone 15 tiene un precio base de $ 799, mientras que el costo del iPhone 15 Plus empieza desde los US$ 899 (los mismo valores que sus predecesores en 2022).

Por su parte, el iPhone 15 Pro empieza con un precio de US$ 999 (igual que su modelo predecesor del año pasado), pero el iPhone 15 Pro Max tendrá un costo inicial de US$ 1.199 (US$ 100 dólares más que el 14 Pro Max de 2022).

Características y colores

Los colores del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus. (Crédito: Apple)

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

Apple anunció que los iPhone 15 y 15 Plus tendrán el mismo tamaño que sus predecesores del año pasado: 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente.

Estos modelos vienen en negro, azul, verde, amarillo y rosa.

Como se esperaba, la nueva línea de iPhone 15 ahora tiene puertos de entrada USB-C para la carga. La empresa además tendrá AirPods de cable con esta entrada.

Los iPhone 15 y 15 Plus vienen con la función de ‘Dynamic Island’, que es el lugar donde te llegarán notificaciones, alertas y donde podrás controlar otras cosas. Esta función, que sustituye a la muesca o “notch”, solamente estaba disponible en la línea 14 Pro del año pasado.

Hablando de cámara, estos modelos mejoran su cámara principal a una de 48 MP, en comparación de la de 12 MP del año pasado. Se incluye una optimización de 2x con un telefoto en la cámara principal. En tanto, se mantiene la cámara ultra gran angular de 12 MP.

La cámara de 48 MP permite tomas de alta resolución en distancias focales de 24, 28 y 35 milímetros.

La telefoto incluida en la cámara principal de 48 MP de los iPhone 15 y 15 Plus puede hcaer tomas en distancias focales de hasta 35 mm. (Crédito: Apple)

Aunado a ello, la cámara del teléfono también contará con fotos de superalta resolución, un “modo de acción” para imágenes y un modo cinematográfico 4K para video.

En cuanto a las mejoras de esta cámara para el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, está un modo de retrato automático capaz de detectar cuando hay una persona sola en una toma y HDR inteligente para captar mejor a los animales.

La nueva cámara principal de 48 MP del los iPhone 15 y 15 Plus. (Crédito: Apple)

Asimismo, tienen el procesador A16 Bionic ––el mismo chip utilizado en el iPhone 14 Pro–– con un motor neuronal que se encarga de tareas más complicadas, como la transcripción en directo del buzón de voz en el dispositivo, según la empresa.

Los iPhone 15 tienen un chip de banda ultraancha para poder conectarse con otros dispositivos hasta tres veces más lejos que antes, por ejemplo para encontrar mejor a los amigos que comparten su ubicación en lugares concurridos, o para potenciar algunas de las funciones de iOS 17.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

La nueva línea Pro del iPhone será más ligera y resistente.

El iPhone 15 Pro es de 6,1 pulgadas y el Pro Max de 6,7 pulgadas. Ambos vienen con una carcasa de titanio, la misma aleación utilizada en los rovers de Marte.

Los colores para estos modelos son blanco, plata, azul y negro titanio.

La nueva función con el botón de sonido/silencio para la línea Pro del iPhone 15. (Crédito: Apple)

La línea Pro también presenta un cambio en el botón de sonido/silencio situado en el costado del iPhone. Al mantener pulsado el botón, los usuarios podrán realizar acciones personalizables, como iniciar la cámara o una grabación de audio.

La carcasa de titanio de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max. (Crédito: Apple)

Los iPhone 15 Pro tienen una cámara de 48 MP que incluye un sensor más grande, permite un mejor rendimiento con poca luz para el modo retrato y nocturno, y tiene cuatro veces más resolución que antes.

El iPhone 15 Pro cuenta con una cámara con telefoto 3x para retratos clásicos y una ultra gran angular de 12 MP. Esta telefoto permite tomar imágenes de alta resolución en distancia focal de hasta 77 mm.

Mientras tanto, el 15 Pro Max también incluye una cámara principal de 48 MP, una ultra gran angular de 12 MP y su gran apuesta con una cámara telefoto que permite un zoom óptico 5x, que es comparable con una lente de 120 mm.

Mientras que la cámara de 48 MP de los iPhone 15 y 15 Plus pueden tomar en distancias focales de hasta 35 mm, la telefoto del 15 Pro llega hasta 77 mm y la del Pro Max hasta 120 mm. (Crédito: Apple)

Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max incluyen el nuevo chip A17 Pro de seis núcleos que mejoran la velocidad, rendimiento y, sobre todo, la experiencia de videojuegos.

Con información de Samantha Kelly, Catherine Thorbecke, Aditi Sangal, Jennifer Korn, Allison Morrow, Sol Amaya y Uriel Blanco, de CNN.

