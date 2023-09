Arrestan a un hombre en relación al asesinato de Tupac Shakur en 1996

(CNN) — Duane Keith Davis, alias “Keffe D”, cuya casa de Henderson fue allanada en julio como parte de la…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Duane Keith Davis, alias “Keffe D”, cuya casa de Henderson fue allanada en julio como parte de la investigación, fue detenido en las últimas horas en relación con el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996, según confirmó una fuente policial a CNN.

Horas más tarde, un jurado investigador acusó formalmente a Davis, de acuerdo con las autoridades de Las Vegas.

Duane Davis es el único sospechoso vivo relacionado con la investigación del asesinato de Tupac, dijo en la conferencia de prensa Jason Johansson, teniente de Homicidios del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

“Los otros tres sospechosos han fallecido”, afirmó. “Duane Davis fue quien tomó las decisiones en este grupo de individuos que cometió este crimen. Él orquestó el plan que se llevó a cabo para cometer este crimen”, añadió.

Shakur fue asesinado a tiros cuando salía de un combate de box en el Strip de Las Vegas. Su prematura muerte (el rapero tenía solo 25 años) ha sido objeto de teorías conspirativas y de una investigación que duró décadas.

“27 años. Durante 27 años, la familia de Tupac Shakur ha estado esperando justicia”, dijo el sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, durante la conferencia de prensa de la tarde de este viernes.

“Hicieron falta incontables horas, en realidad décadas de trabajo, por parte de los hombres y mujeres de nuestra sección de homicidios, para llegar a donde estamos hoy. Si bien sé que ha habido muchas personas que no creyeron que el asesinato de Tupac Shakur fuera importante para este departamento de policía, estoy aquí para decirles que no fue el caso. No fue el caso entonces y no es el caso hoy”.

Se ve una casa registrada por la policía de Las Vegas el jueves 20 de julio de 2023 en Henderson, Nevada. (Ty ONeil/AP)

El caso

Davis reconoció durante mucho tiempo haber estado en la escena del crimen, al declarar que se encontraba en el asiento delantero del otro coche -el que se acercó al automóvil de Shakur- cuando sonaron los disparos procedentes del asiento trasero.

Cuando la policía registró la casa de su esposa en julio, confiscó una copia de las memorias escritas por Davis que detallan la vida de las pandillas callejeras y el asesinato de Shakur. En las memorias, Davis se describe a sí mismo como uno de los dos únicos testigos vivos del tiroteo contra Shakur. El otro es Marion ‘Suge’ Knight, exdirectora ejecutiva de Death Row Records, que ahora cumple condena en prisión por homicidio involuntario en un caso no relacionado.

“Lo guardaré por el código de las calles”, dijo Davis cuando los cuatro hombres en el auto le preguntaron quién era el responsable de apretar el gatillo. “Simplemente vino del asiento trasero, hermano”.

El hermanastro de Tupac, Mopreme Shakur, quien también es rapero, dijo que la noticia del arresto de Davis es “agridulce”. “Hemos pasado por décadas de dolor. Siempre supieron sobre este tipo, que ha estado hablando mucho durante años”, dijo.

“Entonces, ¿por qué ahora?”, preguntó. “Para nosotros esto no ha terminado. Queremos saber por qué y si hubo cómplices”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Cheri Mossburg y Scott Glover de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.