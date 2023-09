ANÁLISIS | Trump no es invencible en la carrera republicana, pero aún le falta un contrincante fuerte

(CNN) — La esperanza no está muerta para los rivales republicanos de Donald Trump, pero cualquiera que busque emerger como…

(CNN) — La esperanza no está muerta para los rivales republicanos de Donald Trump, pero cualquiera que busque emerger como un verdadero retador debe comenzar pronto a fusionar la oposición al expresidente para frenar su persecución hacia una tercera nominación consecutiva del Partido Republicano.

Una nueva encuesta de CNN/SSRS que muestra que la gran ventaja del expresidente se mantiene en el primer estado primario de New Hampshire, una escalada de la campaña en Iowa y las frustraciones entre los donantes por un campo hinchado que está dividiendo el voto anti-Trump, están inyectando nueva urgencia en la carrera cuatro meses antes de que comiencen las votaciones.

“Estamos hablando de cuatro meses. Pueden creerlo?”, dijo el expresidente durante un viaje a Iowa el miércoles, afirmando que sus encuestas habían subido como un “cohete” y presumiendo de cómo había llevado el estado dos veces en las elecciones generales.

Se trata de mucho más que una carrera de caballos. En estas elecciones sin precedentes, la fuerza de Trump plantea la posibilidad de que los republicanos elijan a un candidato que se enfrenta a cuatro juicios penales, que podría ser un delincuente convicto para las elecciones de noviembre de 2024 y que promete, en un derroche de retórica autocrática, una presidencia de retribución que pondría a prueba el Estado de derecho más que su primer mandato.

Esta perspectiva es, al menos en parte, la razón del creciente escrutinio de la campaña y las perspectivas del presidente Joe Biden, en medio de la preocupación por su capacidad para repeler un temible asalto de Trump y luego cumplir plenamente un posible segundo mandato que terminaría cuando él tenga 86 años.

El estado de la carrera republicana es el siguiente: Trump aún no es imbatible, pero las condiciones en las que podría ser derrotado aún están lejos de materializarse.

La nueva encuesta de CNN/SSRS en el “Estado del Granito” muestra algunas señales para el optimismo entre los rivales de Trump, que hasta ahora han luchado por montar un desafío creíble a un expresidente querido entre los votantes de base del partido y con movimiento en la carrera por el segundo puesto.

Seis de cada 10 votantes están abiertos a un candidato que no sea Trump, que lidera con un 39%, una cifra inferior a la que obtiene en algunos otros estados y en las encuestas nacionales, donde suele obtener la mayoría. Pero la percepción de que Trump podría ser derrotado debe equilibrarse con el hecho de que, al igual que en 2016, no hay una alternativa dominante al expresidente.

En el sondeo, el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy tiene un 13%, por delante de la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, con un 12%, y del exgobernador de Nueva Jersey y vehemente crítico de Trump Chris Christie, con un 11%. El sondeo es una mala noticia para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se desplomó 13 puntos respecto a una encuesta anterior de julio, hasta el 10%, lo que confirma que una campaña que se esperaba que supusiera una amenaza real para Trump se ha erosionado significativamente en el contacto con los votantes. Pero Haley, Ramaswamy y Christie registraron grandes ganancias, mientras que el apoyo de Trump se mantuvo estable, lo que significa que la carrera es estable en la parte superior, pero cambiando por debajo del favorito.

Una de las conclusiones de la encuesta es que existe un verdadero bloque de votantes anti-Trump en New Hampshire. La sensación de que muchos votantes están desilusionados por la perspectiva de otra elección entre Biden y Trump y desesperados por la política en general, animó el último episodio de un proyecto de reportaje de John King de CNN esta semana, que presentó a los votantes mientras evaluaban sus opciones en el estado.

No hay una alternativa clara contra Trump

Pero para que alguien pueda dañar seriamente al expresidente, en el “Estado del Granito” y en otros lugares, un candidato tendría que emerger en un campo aún inflado como la elección de casi todos los votantes que se oponen a él. A falta de cuatro meses, aún no hay señales de que ninguno de los perseguidores esté dispuesto a ceder sus propias ambiciones en favor de sus rivales para detener a Trump. Y si Trump no sufre graves daños en las dos primeras contiendas, es difícil ver cómo se puede frenar su impulso cuando la carrera se dirija hacia el sur y hacia las primarias de los grandes estados, cargadas de delegados para la nominación.

Esta es una de las razones por las que el segundo debate republicano de la próxima semana en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan de California será importante, porque ofrecerá otra oportunidad para que un miembro del grupo perseguidor se destaque.

Haley, por ejemplo, tratará de aprovechar las buenas críticas recibidas entre algunos votantes del Partido Republicano después de que se considerara que había tenido una buena actuación en el primer debate, celebrado el mes pasado en Wisconsin. El sondeo de New Hampshire puede impulsar la impresión de que Haley está en alza y, con DeSantis menguando, podría emerger como la aspirante anti-Trump más fuerte.

Eso se debe a que Ramaswamy parece atraer a muchos votantes a los que también podría gustar Trump. Y el 60% de los votantes en New Hampshire dicen que no considerarían un voto para Christie, cuyo crecimiento se concentra entre los demócratas e independientes que dicen que votarán en las primarias del Partido Republicano. Esta es una receta potencial para el éxito en New Hampshire, pero es poco probable que se traduzca en un plan para una campaña nacional ganadora del Partido Republicano.

Las contiendas por la nominación en Iowa y Nuevo Hampshire a menudo cobran intensidad y se tornan decisivas en las últimas semanas. Pero los cimientos de una oleada hacia la victoria deben colocarse semanas y meses antes. Los expertos políticos suelen advertir que “es pronto” y que las cosas pueden cambiar. Pero en cuestión de semanas, ya no será pronto.

En ese sentido, hay una creciente sensación de malestar entre los donantes republicanos que esperaban que Trump no se convirtiera en su candidato por el fracaso de la cosecha de candidatos anti-Trump para unirse, informaron Fredreka Schouten y Steve Contorno de CNN este miércoles. Algunos de los principales donantes expresaron su preocupación de que ya podría ser demasiado tarde para detener a Trump, cuya posición dentro de su propio partido solo parece haber sido reforzada por acusaciones penales sobre su intento de derrocar las elecciones de 2020, su acaparamiento de documentos clasificados en su complejo de Mar-a-Lago y en relación con un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos, ya que el expresidente afirma que es víctima de una persecución politizada.

El apoyo a Trump es tan fuerte entre los republicanos que sus rivales más serios no han podido utilizar su responsabilidad penal, que podría ser un gran problema en unas elecciones generales, en su beneficio en la carrera de las primarias.

La carrera alcanza un nuevo pico de intensidad en Iowa

La sensación de que se está desarrollando una fase crítica y más competitiva de la campaña puede apreciarse en el creciente ritmo de actividad en el otro estado más proclive a la nominación: Iowa.

Trump, que en los últimos meses ha estado llevando a cabo lo que parece ser una estrategia para las elecciones generales —por ejemplo, rechazando la oportunidad de debatir con sus rivales en los debates oficiales del Comité Nacional Republicano—, voló este miércoles a Iowa para participar en los actos inaugurales de la campaña y prometió una serie de visitas en el futuro. El movimiento revela una aparente estrategia diseñada para acabar con cualquier resurgimiento de DeSantis, que está pasando un tiempo desproporcionado viajando a los 99 condados de Iowa en un gambito clásico diseñado para utilizar una victoria en el Estado de Hawkeye como un pivote para una victoria nacional.

“Es un lugar especial. Vamos a volver cinco o seis veces en el próximo periodo”, dijo Trump, adelantando un aumento de la agenda de Iowa en octubre y noviembre.

Un sentido de urgencia también es evidente en los ataques de DeSantis a su antiguo mentor político sobre el aborto. Trump, incluso en una entrevista en “Meet the Press” en la NBC este domingo, ha estado tratando de reclamar el crédito por la construcción de la mayoría del Tribunal Supremo que anuló el derecho constitucional al aborto, mientras que critica a los republicanos —como DeSantis— que apoyaron límites estrictos en el procedimiento. Trump parece estar buscando un público para las elecciones generales que castigó a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato por este tema. Pero DeSantis ha aprovechado la oportunidad para tratar de perjudicar a Trump con los votantes evangélicos que son muy importantes en las asambleas electorales de Iowa.

“Afirmó ser provida. Habló en la Marcha por la Vida y se explayó elocuentemente sobre cómo todo el mundo cuenta”, dijo DeSantis en una entrevista con ABC News este miércoles. “Para él, atacar a gente como Iowa, Carolina del Sur, Florida, todos estos otros estados, creo que fue un gran error”, dijo DeSantis.

El debate sobre el aborto en Iowa podría poner a prueba si Trump tiene tanta credibilidad entre los votantes republicanos —especialmente por sus tres elecciones conservadoras al Tribunal Supremo— que puede adoptar posturas que podrían perjudicar a un candidato más convencional del Partido Republicano. Esto, a su vez, tendrá un impacto significativo en las posibilidades del gobernador de Florida. Si DeSantis quiere lograr el tipo de victoria en el estado que podría hacer tambalearse a Trump en otros lugares, necesitará que sus ataques recorten profundamente la ventaja de Trump.

En Iowa, New Hampshire y otros lugares, la carrera por la nominación republicana está empezando a acelerarse. Pero los candidatos deben empezar pronto a demostrar que tienen la capacidad de plantear un serio desafío al expresidente y demostrar que pueden cambiar el cariz de una campaña en la que él ha parecido casi intocable.

