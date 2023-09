ANÁLISIS | Trump está en una liga propia mientras las primarias republicanas alcanzan el sprint de otoño

(CNN) — Hay dos primarias republicanas mientras una temporada electoral que desafía las métricas convencionales y las tradiciones de campaña…

(CNN) — Hay dos primarias republicanas mientras una temporada electoral que desafía las métricas convencionales y las tradiciones de campaña electoral chocan en su tramo de otoño.

Está la carrera unipersonal que involucra a Donald Trump, un expresidente que obtuvo mejores resultados en las encuestas que todos sus rivales juntos, pero cuya avalancha de juicios penales aumenta la posibilidad de que el Partido Republicano pueda nominar a un delincuente convicto.

Muy por debajo está la contienda en la que un candidato entre los 20 puntos porcentuales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y todos los demás que tienen un solo dígito en las encuestas, no se amontonan sobre el favorito, sino en el neófito político Vivek Ramaswamy, que se ha metido en sus pieles y está haciendo una burla de sus campañas.

A menos que alguien en la pelea por un distante segundo lugar pueda ascender al nivel superior en algún momento de los próximos cuatro meses y consolidar la oposición a Trump –una hazaña que la mayoría ni siquiera se ha atrevido a intentar– el expresidente puede disfrutar de una coronación republicana. Esto a pesar de que en lo que podría, según las señales actuales, ser una reñida revancha entre Trump y el presidente Joe Biden, el expresidente enfrenta importantes vulnerabilidades entre los votantes indecisos en el puñado crucial de estados que probablemente decidirán las elecciones generales.

El estancamiento en la contienda por la nominación republicana en el tradicional punto de aceleración posterior al Día del Trabajo tendrá profundas implicaciones nacionales. Trump ya ha convencido a millones de sus seguidores de que él es el actual presidente legítimo después de sus falsas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020. Un excomandante en jefe que enaltece a los autócratas promete una presidencia de “retribución” y una búsqueda para eliminar muchas de las limitaciones al poder de un presidente.

La campaña en los tribunales

Pero antes, el intento de Trump de anular su derrota en las elecciones de 2020 podría enfrentarse a la rendición de cuentas en juicios penales en Washington y Georgia que, en última instancia, podrían costarle la libertad, pero que también podrían hacerle luchar por volver a la Casa Blanca como un criminal convicto. Trump también se enfrentará a otros dos juicios el próximo año: por su presunto mal manejo de documentos clasificados y derivados de un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos.

Sólo esta semana, los dramas legales se arremolinarán en torno a una serie de asociados de Trump y sus coacusados, y aunque es poco probable que cambie la trayectoria de las elecciones o el propio destino legal de Trump, esos acontecimientos profundizarán el extraordinario hedor legal que rodea a su campaña. El exfuncionario de comercio de Trump, Peter Navarro, va a juicio este martes en Washington, acusado de desacato al Congreso después de negarse a cooperar con las citaciones de la ya disuelta comisión selecta de la Cámara, que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Y varios funcionarios que presuntamente ayudaron a una conspiración para derrocar las elecciones de 2020 serán procesados en el condado de Fulton, Georgia, este miércoles. Trump renunció la semana pasada a su derecho a comparecer en persona, pero en la campaña aún resuenan los ecos de que el precandidato republicano se hiciera el mes pasado la foto de su ficha policial en la cárcel del condado de Fulton, lo que ha convertido en un tema de reunión para los partidarios que lo ven como un héroe. También este miércoles, en un asunto no relacionado, Trump fue llamado a declarar en una demanda que interpuso contra su exabogado Michael Cohen.

Estas citas legales no hacen más que acrecentar la creciente impresión de que los acontecimientos más importantes de las elecciones de 2024 se desarrollarán probablemente en las salas de los tribunales y en los estrados de los jurados, más que en las ferias estatales de Iowa y en los ayuntamientos de Nueva Hampshire, donde los rivales del Partido Republicano de Trump tratan de desmarcarse del pelotón como su principal contrincante, aunque no estén dispuestos a atacarle directamente.

La campaña de 2024 puede volverse aún más tensa

Este choque sin precedentes entre los sistemas electoral y judicial puede no ser el alcance total de la vorágine política que se desata a medida que se acerca noviembre de 2024. Los republicanos de la Cámara de Representantes están cada vez más cerca de iniciar un proceso de destitución contra Biden, aparentemente para establecer vínculos entre su conducta como vicepresidente y las actividades empresariales de su hijo Hunter en Ucrania y China. Hasta ahora, los republicanos no han logrado presentar pruebas concluyentes de que Joe Biden estuviera directamente implicado, fuera corrupto o se beneficiara de algún negocio.

Pero cualquier investigación de destitución también estaría claramente arraigada en un esfuerzo de los republicanos por difuminar la importancia de las dos destituciones de Trump y crear la impresión de que la corrupción es endémica en la política de Washington.

Y un incipiente movimiento iniciado por algunos juristas conservadores podría ver cómo algunos estados liberales tratan de impedir que Trump participe en la votación con un argumento constitucional. La 14 Enmienda prohíbe el ejercicio de cargos federales a las personas que previamente hayan jurado proteger la Constitución pero que hayan participado en una “insurrección o rebelión” contra ella. Cualquier intento de impedir que Trump se presente a las elecciones en algunos estados acabaría casi con toda seguridad ante la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. E incluso si está legalmente justificado, tal esfuerzo podría crear una tormenta política que podría ser contraproducente y jugar a favor del tema de campaña de Trump de que está siendo perseguido por los demócratas que intentan mantenerlo fuera de la Casa Blanca.

Una de las ironías de lo que se perfila como la elección más inusual de los tiempos modernos es que los rivales de Trump en las primarias están llevando a cabo campañas convencionales. Y todos se enfrentan al mismo dilema: ¿cómo derrotar a un favorito cuyo apoyo parece haberse consolidado tras sus cuatro acusaciones?

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se presenta como una conservadora republicana clásica en materia de seguridad nacional, advirtiendo contra el sentimiento antiucraniano que se extiende por gran parte de su partido. Hace un llamado a una nueva generación de liderazgo, una forma oblicua, aunque hasta ahora ineficaz, de señalar las vulnerabilidades de Trump en las elecciones generales y destacar cuestiones fiscales tradicionales como la creciente deuda nacional.

El exvicepresidente Mike Pence, aunque intenta atribuirse los éxitos de la administración Trump, también busca reorientar el partido hacia un conservadurismo social ideológico, especialmente en temas como la oposición al aborto.

DeSantis ha hecho campaña a la derecha de Trump en muchos temas —incluso contra las políticas “woke” en educación y negocios— y promete una aplicación más organizada y eficaz del trumpismo.

El senador por Carolina del Sur Tim Scott, que a menudo parece aspirar a la vicepresidencia, ofrece un giro patriótico y optimista a su conservadurismo duro.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson arremeten contra los excesos de Trump y su embrollo legal, pero sus campaña se han quedado en un solo dígito en la mayoría de las encuestas de las primarias.

Todo ello no ha logrado situar a ninguno de estos contendientes en la primera fila junto a Trump, ni alejar a un número significativo de seguidores del favorito de su populismo autoritario. Muchos de los candidatos de la segunda fila parecen competir por la nominación de un Partido Republicano que puede que ya ni siquiera exista. La última encuesta de CNN sobre las primarias del Partido Republicano muestra a Trump con una media del 58% de apoyo, por delante de DeSantis con un 16%, Ramaswamy con un 7%, Pence y Haley con un 4% cada uno, y Christie y Scott con un 3% cada uno.

Teniendo en cuenta estas cifras, ¿por qué iba Trump a abandonar su boicot y asistir al segundo debate presidencial del Partido Republicano en la biblioteca Ronald Reagan de California a finales de este mes? Su ausencia sólo perpetuaría aún más la realidad de dos primarias separadas del Partido Republicano.

ANÁLISIS | El dominio de Trump en el Partido Republicano hace que Estados Unidos se prepare para una campaña tóxica

¿Un candidato del futuro?

Los rumores y la cobertura mediática que Ramaswamy, que nunca ha ocupado un cargo de elección popular, han suscitado desde que estuvo en el centro del escenario en el primer debate republicano en Wisconsin el mes pasado sugiere que pudo haber entendido mejor que sus rivales más experimentados la dinámica de cómo podría ser un Partido Republicano post-Trump.

Sus propuestas son radicales e incluso fantásticas; por ejemplo, afirman que podría negociar una brecha entre Rusia y China o que, a diferencia de Pence, si hubiera sido vicepresidente el 6 de enero, habría forzado un nuevo consenso nacional para transformar el sistema electoral en votación de un solo día mediante el uso de papeletas de voto. El plan de Ramaswamy para destripar esencialmente la burocracia del gobierno estadounidense probablemente causaría graves perturbaciones económicas y caos político. Pero su retórica reconoce la realidad de que el desprecio por las elites gubernamentales y los expertos en política exterior –o incluso los hechos y la lógica– es lo que vende en el Partido Republicano de la era Trump. Dado que está compitiendo por el mismo grupo de votantes que el expresidente ha conseguido, no es probable que el hombre de 38 años gane la candidatura republicana. Pero podría allanar el camino hacia un futuro en el Partido Republicano.

Algunos analistas advierten que todavía es temprano en la campaña primaria y que muchos votantes no comienzan a sintonizarlas hasta finales de año. Y si algunos candidatos no destacan pronto, es posible que vean disminuir la recaudación de fondos de una manera que podría reducir el campo y consolidar la oposición a Trump. Aún así, a medida que el calendario se acerca al otoño, la primera votación de enero se acerca más. Y no hay señales de que ninguno de los principales oponentes de Trump haya estado más cerca de desafiar una de las fuentes de su fuerza entre sus partidarios más fieles: la mentira de que ganó en 2020 y que los procesamientos por sus abusos de poder tienen motivaciones políticas.

Pero el gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, que aprobó su propia candidatura republicana para 2024, desestima las encuestas nacionales y sostiene que la tradición de las elecciones estadounidenses estado por estado aún podría hacer tropezar a Trump y eventualmente reducir el campo a un solo rival fuerte. ¿Quién podría vencerlo?

“Tienes que dejar que el proceso se desarrolle. Y creo que la clave es reducir ese campo”, dijo Sununu en “Meet the Press” de NBC News este domingo. “Hace un mes teníamos 13 candidatos. Tenemos ocho o nueve hoy. Creo que tendremos cinco o seis para cuando llegue Iowa, tal vez tres o cuatro para Nueva Hampshire. Y luego, cuando es uno a uno, Trump está en problemas. Y él lo sabe”.

El exgobernador de Maryland Larry Hogan, un republicano que ahora copreside el grupo “No Labels” que está considerando presentar un candidato de un tercer partido el próximo año, advirtió que los candidatos republicanos sin posibilidades de ganar deben retirarse ahora.

“Si estás postulándote para vicepresidente, o estás tratando de ser secretario del gabinete, o estás tratando de hacerte famoso, o escribir un libro, o aparecer en la televisión, deberías salir de de la carrera”, dijo Hogan en “Face the Nation” de CBS News este domingo. “Necesitamos reducirlo para encontrar un líder que pueda hacer que el Partido Republicano vuelva al camino correcto y que eso pueda llevarnos a ganar elecciones nuevamente”, dijo Hogan.

“Y eso no va a suceder con 11 personas en la carrera”.

