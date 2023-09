ANÁLISIS | La investigación de juicio político contra Biden es la más previsible de la historia de EE.UU.

(CNN) — El inicio de una investigación de juicio político contra un presidente debería ser un momento estremecedor en la…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El inicio de una investigación de juicio político contra un presidente debería ser un momento estremecedor en la historia de la nación.

Sin embargo, cuando el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció este martes la apertura de una investigación de este tipo contra el presidente Joe Biden, pareció más una consecuencia inevitable de la política enferma de Estados Unidos que un trueno constitucional.

McCarthy argumentó que la investigación de la destitución era el siguiente paso “lógico” en medio de las afirmaciones republicanas —hasta ahora no probadas— de que Biden se enriqueció con las empresas de su hijo Hunter cuando era vicepresidente. La impugnación parecía ser el siguiente paso lógico, pero no tanto desde el punto de vista probatorio como político, ya que la iniciativa fue impulsada por republicanos de línea dura, incluidos muchos miembros que votaron para no certificar la victoria de Biden en 2020. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que ha permanecido esclava de Trump, sirve ahora como brazo de su intento de recuperar la Casa Blanca el año que viene.

McCarthy pide una investigación formal de juicio político contra Biden en medio de la presión de los conservadores

El movimiento de destitución del presidente se produce cuando se enfrenta a la presión extrema de los miembros de extrema derecha pro-Trump de su conferencia antes de un enfrentamiento interno del Partido Republicano sobre el gasto y en medio de preguntas sobre si podría sobrevivir como presidente si no logra destituir a Biden, tras el doble proceso de destitución de su predecesor.

La impresión de que McCarthy está actuando a instancias de un vengativo Trump se vio reforzada por la revelación de que el expresidente estuvo hablando por teléfono con los líderes de la Cámara este martes, tal y como informó CNN.

El momento en que interrumpieron la rueda de prensa de Biden en Vietnam 1:22

No es nuevo que el republicano de California sea visto como el apoderado de Trump. Prometió lealtad al expresidente en Mar-a-Lago días después de que dejara el cargo en desgracia por decir a sus partidarios que “lucharan como el demonio” ante la insurrección del Capitolio el 6 de enero de 2021.

Los republicanos podrían utilizar una investigación de impugnación del presidente para alimentar la sospecha pública sobre las polémicas en cadena de Hunter Biden. Intentarán enturbiar el efecto político de los dos “impeachments” del propio Trump y sus cuatro juicios penales en ciernes creando la impresión de que la corrupción política es simplemente endémica.

Estados Unidos está ahora en la cúspide de su tercer posible juicio político en tres años y medio. El movimiento de McCarthy plantea la cuestión de si se está diluyendo el estándar para este recurso constitucional de último recurso. Un nuevo proceso de juicio político que llegue a ser visto como puramente motivado políticamente también aumenta el riesgo de que un paso antes raro se convierta en un hábito habitual cuando la Cámara esté controlada por un partido y la Casa Blanca por otro.

Cinco conclusiones del viaje de Joe Biden al G20 y Vietnam

Pero la inminente investigación representa una apuesta para los republicanos, ya que podría provocar una reacción violenta en los distritos moderados de los que depende su mayoría. Y de cara a 2024, cuando las encuestas muestran un entusiasmo limitado por la candidatura a la reelección de Joe Biden, incluso en medio de su propio partido, una investigación sobre la destitución del presidente podría ayudar a la Casa Blanca a aumentar el entusiasmo entre los demócratas. Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca para supervisión e investigaciones, tachó la investigación del juicio político de “política extrema en su peor momento”.

Pero la tensión de una investigación de juicio político difícilmente es la forma en que la Casa Blanca hubiera preferido prepararse para el año electoral. La Casa Blanca tiene previsto enviar este miércoles una carta a los principales ejecutivos de los medios de comunicación estadounidenses, instándoles a “intensificar su escrutinio de los republicanos de la Cámara de Representantes por abrir una investigación de destitución basada en mentiras”, según un borrador obtenido por CNN.

Incluso si la investigación no llega a nada, las discusiones podrían aumentar la preocupación de los votantes sobre el papel del presidente en los asuntos de Hunter Biden, después de que el 61% del público dijera en una encuesta de CNN publicada la semana pasada que cree que tuvo al menos alguna implicación en la carrera empresarial de su hijo.

Y el anuncio de McCarthy se produjo cuando aumenta la preocupación entre algunos demócratas por la edad de Biden, que cumpliría 82 años antes de ser investido para un segundo mandato. En una columna que probablemente impulsará la conversación sobre el tema este miércoles, el influyente escritor de política exterior de The Washington Post David Ignatius, que a menudo simpatiza con el presidente, dijo que no creía que Biden y la vicepresidenta Kamala Harris debieran presentarse a la reelección.

El senador demócrata Dick Durbin dijo este martes a CNN que, si bien la decisión sobre la investigación de la destitución era un síntoma de una mayoría republicana “fuera de control” en la Cámara de Representantes —y que no había pruebas que respaldaran la destitución—, sí se sentía “incómodo” con la impresión de que Hunter Biden capitalizara la posición de su padre, como hizo con acusaciones similares sobre el yerno de Trump, Jared Kushner, en la administración anterior.

Sospechas de tráfico de influencias por parte de un hijo, pero ninguna prueba de irregularidades presidenciales

McCarthy no citó ninguna prueba de irregularidades cometidas por Joe Biden cuando anunció la apertura de una investigación sobre el juicio político. Y no sometió la decisión a votación en el pleno de la Cámara —como dijo que haría y por lo que criticó en su día a la entonces presidenta Nancy Pelosi por no hacerlo—, en medio de señales de que los republicanos más moderados, críticos con sus esperanzas de mantener la mayoría, temen pagar un precio por la medida en 2024.

“Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción”, dijo el republicano de California, al anunciar la investigación. “Merecen una investigación más profunda por parte de la Cámara de Representantes”.

La información hecha pública por las comisiones de la Cámara de Representantes lideradas por el Partido Republicano sugiere, como mínimo, una fuerte percepción de conflicto de intereses por parte de Hunter Biden en varias empresas, incluidas las de China y Ucrania, mientras su padre se ocupaba de esas carteras de política exterior como vicepresidente.

Trump se enfrenta a otra impugnación de la candidatura en virtud de la Decimocuarta Enmienda, esta vez en Minnesota

Pero a pesar de la publicación de los registros bancarios relacionados con el menor de los Biden, que muestran una serie de pagos lucrativos, las comisiones del Partido Republicano en la Cámara de Representantes no han presentado pruebas de que el presidente se beneficiara personalmente de los negocios de su hijo o de que abusara de su poder de una manera que encajara en la norma constitucional para el juicio político de traición, soborno y altos delitos y faltas. La dirección republicana de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes afirma que las cenas a las que Joe Biden asistió con su hijo y sus socios en 2014 y 2015 y una visita que hizo a Ucrania, poco después de que Hunter Biden empezara a ganar US$ 1 millón al año de la empresa energética ucraniana Burisma, demuestran corrupción.

Sin embargo, esos detalles no parecen cumplir ni siquiera el estándar de pruebas circunstanciales que demuestren que el presidente hizo algo malo. Si la investigación del juicio político descubre una implicación más directa de Joe Biden, las condenas de la actuación de McCarthy pueden haber sido prematuras.

Pero hasta entonces, el portavoz será criticado por mostrar solo justificaciones cuestionables para iniciar un proceso que, si se lleva hasta el final, desembocaría en un juicio del Senado al presidente para decidir si el resultado de unas elecciones democráticas debe anularse y él debe ser destituido.

El “impeachment” es siempre un proceso intrínsecamente político

Una de las complejidades del juicio político es que el criterio para juzgar si un presidente ha abusado de su poder no es penal, sino político. Uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, por ejemplo, escribió en el Federalista 65 que los procesos de destitución “rara vez dejarán de agitar las pasiones de toda la comunidad, y de dividirla en partidos más o menos amigos o enemigos del acusado”. Y añadió: “Siempre existirá el mayor peligro de que la decisión se rija más por la fuerza comparativa de los partidos, que por las demostraciones reales de inocencia o culpabilidad”.

Al justificar su decisión, McCarthy argumentó que una apertura de juicio político podría desbloquear poderes de investigación de los que no dispone su mayoría en el curso normal de los asuntos. Pero no está claro que esto sea cierto. Y a falta de pruebas más contundentes de las irregularidades presidenciales desde el principio, le resultará más difícil rebatir las acusaciones de que es un portavoz débil que actúa para salvar su propio pellejo político. Su mandato hasta ahora ha sido una procesión de concesiones a los conservadores de línea dura de “Make America Great Again” mientras él lucha por gobernar, y la petición de destitución parece encajar en este patrón.

Algunos observadores han sugerido que la investigación podría comprarle al presidente un espacio para escapar de un enfrentamiento con la derecha sobre el gasto que podría cerrar el Gobierno. Pero no es seguro que McCarthy pueda apaciguar a los miembros de esa manera. Y su advertencia de este martes de que una investigación de destitución no se traduce necesariamente en una destitución real parece difícil de tomar en serio, ya que tendría que enfrentarse a los legisladores pro-Trump para detenerla una vez que cobre impulso, incluso si no consigue sacar a la luz los pasos en falso de Joe Biden. Uno de los críticos más feroces de McCarthy, el representante de Florida Matt Gaetz, por ejemplo, desestimó el anuncio de este martes como “pasos de bebé”.

Trump pide cambio de jueza en el caso del 6 de enero 1:39

En comparación con los procesos de destitución modernos, la investigación sobre Biden parece basarse desde el principio en unos cimientos poco sólidos. El presidente Bill Clinton fue sometido a juicio político por mentir bajo juramento y obstrucción a la Justicia tras intentar encubrir una relación sexual con una becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. El primer “impeachment” de Trump fue por abuso de poder y obstrucción al Congreso después de que intentara coaccionar a Ucrania para que investigara penalmente a Biden. Su segundo fue por “incitación a la insurrección” tras el ataque al Congreso del 6 de enero. Clinton y Trump fueron absueltos en sendos juicios en el Senado ante la falta de una mayoría de dos tercios para condenarlos. Los legisladores redactaron artículos de acusación contra el presidente Richard Nixon en medio del escándalo Watergate en la década de 1970, pero dimitió antes de que el pleno de la Cámara pudiera actuar.

David Bateman, profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Cornell, dijo que los procesos de destitución de Clinton y Trump parecían plausibles. “Parecen ser claramente delitos por los que debería ser destituido”, dijo Bateman. “En este momento, no se ha presentado ninguna prueba que sugiera que había algo más que un hijo que está tratando de participar en alguna influencia pendiente …. (Y) ninguna prueba de que el padre, como vicepresidente, participara de manera sustantiva”.

El candidato presidencial republicano Chris Christie, crítico de Trump, advirtió en una entrevista con Jake Tapper, de CNN, que la escasez de pruebas actuales contra Biden auguraba un juicio político en contra. “Si, de hecho, no se tienen mayores hechos que los que se tienen ahora, sería abaratar el proceso de destitución”, dijo el exgobernador de Nueva Jersey, aunque añadió que “hay suficiente humo aquí que hay que mirar”.

La apertura de una investigación de impugnación podría causar preguntas incómodas para los republicanos que representan distritos que Biden llevó en 2020. Pero la decisión de McCarthy de no someter la cuestión a votación en el pleno de la Cámara ahora mismo podría dar cobertura a algunos de estos legisladores. El representante Dan Newhouse, del estado de Washington, uno de los 10 republicanos de la Cámara que votaron a favor del juicio político a Trump la segunda vez, se hizo eco de la línea del partido cuando dijo que abrir una investigación de juicio político a Biden era el “siguiente paso lógico.”

Pero el movimiento de McCarthy de este martes parece contradecir su propia reivindicación de la altura moral antes de que la Cámara votara a favor de impugnar a Trump por primera vez en diciembre de 2019. Se quejó entonces de que la medida, liderada por Pelosi, no estaba respaldada por pruebas. “¿Dejaremos que el proceso de destitución se convierta en un ejercicio de poder político crudo, sin importar si daña a nuestro país?, preguntó McCarthy. “¿O protegeremos los fundamentos y el proceso adecuados para el “impeachment” ahora y en el futuro?”.

“Quieren deshacer los resultados de las últimas elecciones, para influir en las próximas”, dijo McCarthy en ese momento, un comentario que, en retrospectiva, parece explicar el comportamiento del Partido Republicano proTrump casi cuatro años después.

A menos que una investigación de destitución descubra algún abuso de poder actualmente imprevisible por parte de Biden, es seguro, dado el control demócrata del Senado, que no habrá una mayoría de dos tercios para condenarlo en un juicio.

Como dijo McCarthy, al referirse a Trump en 2019: “Es presidente hoy. Será presidente mañana. Y será presidente cuando acabe este juicio político”.

La cuestión clave, por tanto, puede que no sea si Biden sobrevive al “impeachment” con su puesto intacto, sino si McCarthy lo hace.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.