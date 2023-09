(CNN) — Después de incumplir su deuda hace dos años, el promotor inmobiliario chino Evergrande debía ser reestructurado y permitirle…

(CNN) — Después de incumplir su deuda hace dos años, el promotor inmobiliario chino Evergrande debía ser reestructurado y permitirle recuperarse. Pero ese plan ahora parece estar en peligro, después de que la policía detuvo al presidente de la compañía y a personal de una filial financiera.

Xu Jiayin, también conocido como Hui Ka Yan en cantonés, ha sido sujeto a “medidas obligatorias” por sospecha de delitos, dijo Evergrande este jueves en una presentación a la bolsa de valores de Hong Kong.

La empresa no dio más detalles sobre la ubicación de Xu ni la naturaleza de los presuntos delitos. Según el sistema legal chino, las medidas “obligatorias” pueden incluir la detención y el arresto formal.

Xu fundó Evergrande en 1996. Su detención suma a la incertidumbre sobre el futuro del asediado gigante inmobiliario, que esperaba finalizar un enorme plan de reestructuración de deuda supervisado por el gobierno en las próximas semanas para evitar el colapso.

Evergrande, que todavía tiene US$ 300.000 millones en pasivos y continúa sangrando dinero, ya había advertido este domingo que el plan de reestructuración podría estar en problemas debido a una investigación regulatoria sobre su principal filial de desarrollo inmobiliario en China continental. Se pospusieron las reuniones con los acreedores.

“[Beijing] ciertamente ha cambiado su postura [hacia Evergrande] porque lo que era una historia de reestructuración de deuda ahora ha adquirido el tono, aunque todavía no es un hecho, de un caso penal”, dijo George Magnus, investigador asociado de China de la Universidad de Oxford. Centro y Universidad SOAS de Londres.

Xu Jiayin, presidente de Evergrande, asiste a una conferencia de prensa en Hong Kong en marzo de 2016. (Crédito: Bobby Yip/Reuters/ARCHIVO)

Evergrande podría seguir el camino de otros empresas fallidas, como HNA Group o Anbang, añadió. Hace diez años, estaban entre los conglomerados privados más grandes de China, después de haber realizado una ola de compras globales. Pero sus presidentes fueron detenidos en 2017 y 2021, y ambas empresas finalmente fueron liquidadas y asumidas por el gobierno.

“Supongo que esto enterrará a la empresa tal como está, aunque podría ser adquirida o dividida”, dijo Magnus. “La empresa será adquirida, repartida o gestionada de otro modo por alguna [combinación] de gobiernos locales, promotores estatales y bancos”.

Pero las autoridades chinas tendrán que actuar con cuidado, advirtió Tyran Kam, director de Propiedades de China de Fitch Ratings, para evitar un colapso “desordenado”.

“No está claro qué sucederá a continuación para la empresa. Pero no creo que el gobierno esté forzando deliberadamente una liquidación”, afirmó.

La detención del presidente podría estar relacionada en parte con su unidad de gestión patrimonial, dijo Kam. La unidad había estado recaudando fondos para su empresa matriz de inversores individuales y corporativos como parte del sector de “banca en la sombra” de China desde 2015.

A principios de este mes, la policía de Shenzhen, donde tiene su sede Evergrande, detuvo a algunos miembros del personal de la unidad. Se sospechaba de “recaudación ilegal de fondos”, dijo la oficina de prensa del gobierno de Shenzhen en un artículo en su cuenta de redes sociales.

Como parte de una investigación más amplia sobre la empresa, varios otros ejecutivos de Evergrande, incluido el hijo de Xu y un ex director financiero, también fueron detenidos, informó este jueves la empresa estatal Yicai, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. El informe fue ampliamente citado por otros medios chinos antes de ser eliminado.

Evergrande no ha respondido a una solicitud de comentarios de CNN.

¿Qué sigue para Evergrande?

En 2021, el impago de Evergrande —que anteriormente era la segunda empresa inmobiliaria más grande de China— desató una crisis en el sector inmobiliario que sigue pesando sobre la economía en general.

Evergrande dio a conocer en marzo una propuesta de US$ 19.000 millones para hacer las paces con sus acreedores internacionales. En agosto, se acogió a la protección por quiebra en Estados Unidos como parte del proceso.

Pero el viernes pasado, Evergrande canceló las reuniones con inversores extranjeros programadas para esta semana. Dijo que necesitaba reevaluar los términos del plan de reestructuración, en parte porque las ventas habían sido más débiles de lo esperado.

En conjunto, la detención de su presidente, las investigaciones penales y regulatorias y su incapacidad para emitir nueva deuda significan que la reestructuración de la empresa podría fracasar. La negociación de sus acciones se suspendió hasta nuevo aviso, después de caer más del 80% desde que reanudaron sus operaciones en agosto tras una suspensión anterior de 17 meses.

“La reestructuración de la deuda realmente no puede ocurrir si Evergrade no puede emitir nueva deuda o capital, y no parece que pueda hacerlo”, dijo Magnus.

“Entonces, a menos que haya una solución de último minuto para permitir nuevas emisiones, el plan parece fracasado. Que haya una solución de último minuto depende de lo que el gobierno y los reguladores tengan en mente para Evergrande”.

Si la reestructuración fracasa y Evergrande no puede llegar a un nuevo acuerdo con sus acreedores, podría enfrentarse a la liquidación.

Un inversor de la empresa ya ha presentado una petición en Hong Kong para forzar la liquidación de la empresa. Según se informa, un número cada vez mayor de inversores está tratando de unirse a la acción si no puede idear pronto un nuevo plan de supervivencia.

La liquidación depende de cómo los tenedores de bonos planean seguir adelante con su propuesta, dijo Kam.

Sin embargo, una liquidación será un “proceso complicado” para todos los acreedores, añadió. Cuando una empresa se liquida, sus activos se congelan y deja de operar.

Demasiadas casas

Eso podría tener consecuencias de gran alcance.

Evergrande todavía tenía más de 100.000 empleados a finales de 2022 y casi 800 proyectos inmobiliarios sin terminar para construir unos 700.000 apartamentos en más de 200 ciudades de China. El mercado ya está inundado de propiedades desocupadas que, según una estimación reciente, podrían albergar a toda la población del país.

Sus empleados, inversores y compradores de viviendas han realizado una serie de protestas durante los últimos dos años para exigir salarios impagos, reembolso por pérdidas de inversión o compensación por viviendas sin terminar.

También hay implicaciones para miles de compradores de viviendas que han pagado por adelantado sus unidades, la economía en general y los mercados financieros nacionales e internacionales.

“El gobierno no quiere que la legendaria clase media sufra financieramente o pierda sus hogares, pero la empresa se está convirtiendo cada vez más en una vergüenza para las autoridades”, dijo Magnus.

Si bien el gobierno puede estar dispuesto a dejar caer a Evergrande, el impacto en los hogares y en la confianza en el golpeado mercado inmobiliario podría ser “demasiado”, dijo, y agregó que los funcionarios pueden tomar medidas para suavizar el golpe a los compradores de viviendas y inversores.

Kam, de Fitch, cree que el gobierno estudiará cómo estabilizar el mercado después de la caída de Evergrande, incluida cómo continuar sus operaciones y completar y entregar sus proyectos.

En cuanto a Magnus, cree que la época de Evergrande como empresa independiente ha terminado.

“Intentarán mantener su pulso el tiempo suficiente para entregar las propiedades prometidas o administrar las propiedades que ya existen, pero a todos los efectos, Evergrande se está deconstruyendo lentamente, diría yo”.

