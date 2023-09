Ahora puedes hablar con ChatGPT y te responderá

(CNN) — Sí, leíste bien: ahora puedes hablar en voz alta con ChatGPT y escuchar las respuestas del chatbot que…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Sí, leíste bien: ahora puedes hablar en voz alta con ChatGPT y escuchar las respuestas del chatbot que funciona con inteligencia artificial.

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, anunció este lunes que está implementando nuevas funciones, incluida la capacidad de permitir a los usuarios entablar una conversación de voz con el chatbot.

Las escuelas están enseñando ChatGPT, para que los estudiantes no se queden atrás

En una publicación del blog de la empresa, OpenAI adelantó cómo puede utilizarse esta nueva característica para “pedir un cuento de dormir para su familia o resolver un debate en la mesa”.

Las nuevas funciones de voz de OpenAI tienen similitudes con las que ofrecen actualmente los asistentes de voz Alexa de Amazon o Siri de Apple.

En una demostración de la nueva actualización que compartió OpenAI, un usuario le pide a ChatGPT que le cuente una historia sobre “el genial erizo llamado Larry”. El chatbot es capaz de narrar una historia con una voz que suena humana y que también puede responder a preguntas del tipo “¿cómo era su casa?” y “¿quién es su mejor amigo?”.

Así es cómo la tecnología detrás de ChatGPT podría hacer realidad leer las mentes

La función de voz de ChatGPT está “impulsada por un nuevo modelo de conversión de texto a voz, capaz de generar audio similar al humano a partir de solo texto y unos pocos segundos de muestra de voz”, indicó Open AI en la publicación del blog. La compañía agregó que colaboró ​​con actores de doblaje profesionales para crear cinco voces diferentes que se pueden usar para animar el chatbot.

OpenAI también dijo este lunes que está implementando una nueva función que permite a ChatGPT responder a solicitudes que incluyan una imagen. Por ejemplo, puedes tomar una foto del contenido de tu refrigerador y pedirle al chatboy que te ayude a elaborar un plan de alimentación usando los ingredientes que tienes. Además, la compañía dijo que puedes pedirle también que se centre en una parte específica de una imagen con su “herramienta de dibujo” en la aplicación.

Ya puedes descargar ChatGPT gratis en iOS de Apple

Las nuevas funciones se implementarán en la aplicación dentro de las próximas dos semanas para los suscriptores pagos de los servicios Plus y Enterprise de ChatGPT. (Las suscripciones al servicio Plus cuestan US$ 20 al mes y su servicio Enterprise actualmente solo se ofrece a clientes comerciales).

Las actualizaciones de OpenAI llegan en medio de una carrera por desarrollar la inteligencia artificial dentro del sector tecnológico, inicialmente impulsada por el lanzamiento público de ChatGPT a fines del año pasado. En las últimas semanas, los gigantes tecnológicos se han apresurado a presentar nuevas actualizaciones que incorporen más herramientas impulsadas con inteligencia artificial directamente en sus productos principales. Google anunció la semana pasada una serie de actualizaciones para Bard, su herramienta para competir con ChatGPT. También la semana pasada, Amazon dijo que tendría una actualización generativa impulsada por IA para su asistente de voz Alexa.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.