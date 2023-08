Venden Subway a una empresa de capital de riesgo

(CNN) — Subway fue vendida a la empresa de capital riesgo Roark Capital, poniendo fin a seis meses de búsqueda…

(CNN) — Subway fue vendida a la empresa de capital riesgo Roark Capital, poniendo fin a seis meses de búsqueda de un comprador. De este modo, la cadena de sándwiches pone fin a casi seis décadas de existencia como empresa familiar.

En un comunicado, Subway afirma que la transacción es un “hito importante en el viaje de transformación de varios años de Subway, que combina la presencia global de Subway y la fuerza de la marca con la profunda experiencia de Roark en modelos de negocio de restaurantes y franquicias”.

Roark posee inversiones en varias grandes cadenas de restaurantes, como Arby’s, Auntie Anne’s, Buffalo Wild Wings, Carvel y Sonic, entre otras.

“Esta transacción refleja el potencial de crecimiento a largo plazo de Subway, y el valor sustancial de nuestra marca y de nuestros franquiciados en todo el mundo”, dijo el CEO de Subway, John Chidsey, en un comunicado. “Subway tiene un futuro brillante con Roark, y estamos comprometidos a seguir centrándonos en un enfoque de ganar-ganar-ganar para nuestros franquiciados, nuestros clientes y nuestros empleados”.

Los términos del acuerdo no fueron revelados. Sin embargo, The Wall Street Journal informó que el precio de compra se situaba “en torno a los US$ 9.600 millones”, ligeramente por debajo de los US$ 10.000 millones que pedía la cadena. El cierre de la convenio está “sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales”, según Subway.

Subway se puso a la venta en febrero.

El acuerdo de Roark es una de las mayores adquisiciones en la historia de la comida rápida, justo por debajo de la compra de Dunkin’ por Inspire Brands, en octubre de 2020, por US$ 11.300 millones. Roark es propietaria de Inspire, que también opera el rival de Subway, Jimmy John’s.

Subway dio un giro en los últimos años con un menú renovado con carne recién cortada, renovaciones de tiendas y un mayor énfasis en el crecimiento internacional. En julio, la empresa anunció su décimo trimestre consecutivo de ventas positivas en establecimientos abiertos al menos un año, incluido un aumento del 9,5 % en sus locales de Norteamérica (no reveló cifras concretas).

A pesar del repunte de las ventas, el número de establecimientos Subway en EE.UU. descendió a 20.576, el año pasado, según Technomic. Se trata de un fuerte descenso desde su máximo en 2015, cuando contaba con 27.219 locales.

Otro problema para Roark: las ventas anuales de los restaurantes estadounidenses de Subway siguen siendo muy inferiores a las de sus rivales de bocadillos. Los datos de QSR Magazine revelan que sus tres principales competidores (Jersey Mike’s, Firehouse Subs y Jimmy John’s) obtienen alrededor de un millón de dólares por unidad, mientras que un local medio de Subway ingresa menos de US$ 500.000.

Sin embargo, los ingresos en EE.UU. han repuntado en los últimos años hasta los US$ 9.800 millones, en 2022, un 4% más que el año anteriro, pero muy lejos de su pico de 2015, cuando recaudó US$ 11.500 millones.

“Roark heredó un negocio sólido y considerable en Subway, pero necesita hacer cambios para mejorar tanto las ventas como la rentabilidad”, escribió Neil Saunders, director gerente de GlobalData, en una nota. “Esto incluye mejorar la eficiencia tratando de consolidar el número de franquiciados, buscando formas de aumentar su cuota de ocasiones de comida en un mercado muy competitivo, y atraer más a los consumidores con innovaciones en el menú”.

Saunders añadió que, dada la “amplia experiencia y las inversiones de Roark en el sector de la restauración y su historial de nutrir marcas de restaurantes y ayudarlas a crecer, ve claramente una oportunidad de aplicar el mismo libro de jugadas a Subway”.

A principios de este mes, Subway anunció que Trevor Haynes, presidente de las operaciones de Subway en Norteamérica, dejaba la empresa tras 18 años en ella. Será sustituido el mes que viene por Douglas Fry, actual responsable de las operaciones de Subway en Canadá.

