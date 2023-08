1VistaGenrs 6.42 +4.74 Up282.1 2TangoThr 7.51 +4.11 Up120.9 3PoseidaTher 2.79 +1.16 Up 71.2 4DeciblTher 5.11 +2.08 Up 68.6 5UtdInsurance 7.83…

1VistaGenrs 6.42 +4.74 Up282.1 2TangoThr 7.51 +4.11 Up120.9 3PoseidaTher 2.79 +1.16 Up 71.2 4DeciblTher 5.11 +2.08 Up 68.6 5UtdInsurance 7.83 +2.47 Up 46.1 6TelesatAB 12.97 +3.87 Up 42.5 7Paranovus 2.18 +.65 Up 42.5 8EZGOTch 2.44 +.69 Up 39.4 9Barfresh 2.16 +.61 Up 39.4 10Bitdeern 12.58 +3.42 Up 37.3 11PMVPhar 8.93 +2.33 Up 35.3 12IClickIntrrs 2.65 +.69 Up 35.2 13EtonPhar 3.59 +.89 Up 33.0 14SterlInfra 80.79 +19.79 Up 32.4 15CapricrThh 6.04 +1.47 Up 32.2 16ApellisPh 32.39 +7.86 Up 32.0 17MiratiThera 38.81 +9.35 Up 31.7 18TabulaRasa 10.28 +2.45 Up 31.3 19AspiraWmrs 3.45 +.81 Up 30.7 20ArrayTechlf 23.59 +5.52 Up 30.5 21IndaptusTh 2.30 +.53 Up 29.9 22ViantTech 6.01 +1.36 Up 29.2 23NextNav 4.50 +.99 Up 28.2 24BenitecBiors 2.81 +.61 Up 27.7 25WWInternatl 10.44 +2.24 Up 27.3 DOWNS Name LastChgPct. 1SiyatMobrs 3.60—1200.40 Off 99.7 2GaleraTher .32 —1.93 Off 85.7 3ESGLHldgn 3.14 —9.69 Off 75.5 4OriginMatA 1.22 —3.07 Off 71.6 5PalisadBiors .71 —1.33 Off 65.2 6YellowCorp 1.86 —1.71 Off 47.9 7NuveiCorp 16.56 —14.36 Off 46.4 8MagniteInc 8.12 —6.75 Off 45.4 9UpstartHld 33.50 —27.23 Off 44.8 10SeerA 2.75 —2.22 Off 44.7 11FlexShopprh 1.24 — .95 Off 43.4 12TigoEnrgy 11.50 —8.60 Off 42.8 13ImprlPetes 1.63 —1.21 Off 42.6 14Inotiv 4.12 —2.93 Off 41.6 15EbixInc 16.83 —11.11 Off 39.8 16SageTherap 21.77 —14.33 Off 39.7 17ActelisNtrs 1.40 — .91 Off 39.4 18SeaChangers 4.91 —2.97 Off 37.7 19InnovizTch 2.32 —1.39 Off 37.5 20BioLifeSol 12.14 —7.08 Off 36.8 21MarinusPh 6.82 —3.68 Off 35.0 22FTCSolar 2.31 —1.16 Off 33.4 23RumblOnB 7.46 —3.74 Off 33.4 24IntractvStrn 1.42 — .68 Off 32.4 25Thghtwrks 4.80 —2.28 Off 32.2 —————————

