1YellowCorp 3.57 +2.86 Up405.0 2ApldOptoel 11.01 +4.30 Up 64.1 3Upwork 14.80 +4.44 Up 42.9 4Alector 8.77 +2.40 Up 37.7 5NovaLifstyrs 2.79 +.76 Up 37.4 6RhythmPhr 24.44 +6.54 Up 36.5 7TrxadeGrrs 9.99 +2.64 Up 35.9 8GdRxHldA 9.12 +2.37 Up 35.1 9PowellInds 81.97 +21.08 Up 34.6 10EQRxInc 2.23 +.52 Up 30.4 11ApreaTherrs 4.00 +.92 Up 29.9 12DiversHlthTr 2.70 +.62 Up 29.8 13ChinaLibEd 2.09 +.47 Up 29.0 14AdHumImrs 4.27 +.96 Up 29.0 15Cardlytics 14.14 +3.13 Up 28.4 16OraSureTch 5.94 +1.31 Up 28.3 17ChinaNResrs 2.51 +.55 Up 28.1 18Meihua 3.27 +.69 Up 26.7 19ErieIndCo 274.19 +55.24 Up 25.2 20Kirklandsh 3.53 +.71 Up 25.2 21LandseaHm 12.19 +2.44 Up 25.0 22RegettiCmp 2.74 +.54 Up 24.5 23Willdan 24.48 +4.80 Up 24.4 24EVgoA 5.24 +1.02 Up 24.2 25RetoEcors 2.79 +.53 Up 23.5 DOWNS Name LastChgPct. 1Theratechrs 1.93 —13.37 Off 87.4 2Mesoblast 1.64 —2.36 Off 59.0 3INVOBiors 2.00 —2.59 Off 56.4 4AssertTh 2.91 —2.77 Off 48.8 5Neonode 2.14 —1.98 Off 48.1 6TGTherapeut 10.71 —8.99 Off 45.6 7ParaZeron 1.49 —1.01 Off 40.4 8Janovern 1.32 — .85 Off 39.2 9Cambium 9.97 —6.06 Off 37.8 10BioNexusn 1.87 —1.13 Off 37.7 11DrivenBrnd 16.09 —9.72 Off 37.7 12SilicnLtd 27.01 —12.04 Off 30.8 13ContxtLogrs 6.24 —2.75 Off 30.6 14BenitecBiors 2.20 — .96 Off 30.4 15LionGrprs 3.21 —1.37 Off 29.9 16ZoomInfoTc 18.50 —7.27 Off 28.2 17Warranteen 1.57 — .62 Off 28.1 18PrestigWlthn 11.39 —4.36 Off 27.7 19CommScope 3.22 —1.22 Off 27.5 20Baijiayun 5.76 —2.16 Off 27.3 21OpendrTch 3.54 —1.30 Off 26.9 22ProSomnusn 1.51 — .55 Off 26.7 23CerevelThr 22.47 —8.00 Off 26.3 24OneWatMar 26.70 —9.46 Off 26.2 25Fortinet 56.77 —20.03 Off 26.1 —————————

