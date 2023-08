Una mujer bromeó diciendo que compró una obra de un artista famoso por solo US$ 4. Resultó ser verdad

(CNN) — Cuando una entusiasta de las antigüedades compró una pintura que parecía llevar la firma de NC Wyeth en…

(CNN) — Cuando una entusiasta de las antigüedades compró una pintura que parecía llevar la firma de NC Wyeth en una tienda de segunda mano en 2017, bromeó diciendo que el artículo que adquirió por solo US$ 4 podría ser en realidad una obra real del prolífico artista y patriarca de la familia de pintores Wyeth de Maine. Su broma no fue motivo de risa, y ahora se estima que la pintura se venderá por hasta US$ 250.000 en una subasta en septiembre.

Según especialistas de la casa de subastas Bonhams Skinner, el vendedor, sin saberlo, compró la obra en una tienda de segunda mano Savers en Manchester, Nueva Hampshire, mientras buscaba marcos para reutilizar. Según la casa de subastas, la pintura de Wyeth había sido escondida contra una pared junto con carteles y grabados en su mayoría dañados.

La mujer se llevó la pieza a casa pero no pudo encontrar ninguna información sobre la obra con una búsqueda rápida en Internet. Después de colgar el cuadro en su dormitorio durante varios años, finalmente lo guardó en un armario de su casa.

La casa de subastas Bonhams Skinner espera que la pintura alcance entre US$ 150.000 y US$ 250.000 en la subasta de septiembre. (Crédito: Bonhams Skinner)

La mujer redescubrió la pintura en mayo pasado mientras limpiaba, y esta vez publicó imágenes de la obra en una página de Facebook titulada “Cosas encontradas en las paredes”, que está dedicada a “historias de cosas que has encontrado en paredes, excavadas en tu patio trasero o en esa casa abandonada frente a la de tu abuela”, según la descripción del grupo.

Los comentarios en la publicación la llevaron a contactar a Lauren Lewis, una excuradora que trabajó con pinturas de tres generaciones de los Wyeth: NC Wyeth, su hijo Andrew Wyeth y su nieto Jamie Wyeth. Después de ver la pieza en persona, Lewis estaba “99% segura de que era auténtica”, dijo al Boston Globe.

“Si bien ciertamente tenía algunos pequeños rasguños y le vendría bien una limpieza de la superficie, estaba en condiciones extraordinarias considerando que ninguno de nosotros tenía idea de su viaje a lo largo de los últimos 80 años”, dijo Lewis al Globe.

Wyeth solía producir portadas para editoriales de publicaciones periódicas y novelas. La pintura que se pondrá a la venta en septiembre es una de las cuatro que completó para una edición de 1939 del libro “Ramona” de Helen Hunt Jackson, publicado originalmente en 1884. En ella, Wyeth pintó al joven personaje principal frente a su anciana madre adoptiva, mientras una estatua de una figura religiosa se cierne entre las mujeres.

De esta serie de ilustraciones, sólo se ha recuperado una más, según Bonhams Skinner. Los especialistas de las casas de subastas creen que la editorial Little, Brown and Company pudo haber entregado la obra a un editor o al patrimonio del autor.

El récord de subasta para cualquier miembro de la familia Wyeth se estableció el año pasado durante la venta de la colección del cofundador de Microsoft Paul Allen en Christie’s Nueva York, donde la pintura de Andrew Wyeth de 1980 “Day Dream” se vendió por más de US$ 23,2 millones, más de siete veces la estimación más alta inicial de US$ 3 millones.

