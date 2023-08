Un fallo en el sistema bancario les permitió a clientes del Bank of Ireland retirar dinero que no tenían

(CNN) — Una falla técnica hizo que durante varias horas los clientes de uno de los bancos más grandes de…

(CNN) — Una falla técnica hizo que durante varias horas los clientes de uno de los bancos más grandes de Irlanda pudieran retirar fondos que no tenían.

La falla, ocurrida este martes y resuelta en la aplicación y el sitio web del Bank of Ireland (BOI), significaba que las personas podían transferir hasta € 1.000 (US$ 1.090) a una cuenta digital y luego retirar esa suma de un cajero automático, incluso si no había fondos suficientes en sus cuentas, informó The Irish Times.

El BOI pidió disculpas por el incidente, en el que se formaron colas mientras la gente se apresuraba a explotar la falla, y que también significó que algunos clientes no pudieran acceder a sus cuentas.

Pero el banco también advirtió que los fondos transferidos y retirados, incluso “sobre los límites normales… serán debitados de su cuenta”.

“Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que causó esta interrupción; sabemos que estuvo muy por debajo de los estándares que nuestros clientes esperan de nosotros”, dijo el banco en las redes sociales este miércoles, y agregó que los servicios ahora se habían reanudado con normalidad.

La Policía irlandesa dijo que estaba al tanto del problema, pero le dijo a la banca personal pública que era “su propia responsabilidad”.

Sin saber qué hacer, la gente comenzó a compartir sus quejas en línea.

“No he podido acceder a mi cuenta en todo el día, lo cual es ridículo. ¡¿Cómo se supone que la gente compre comida u otras necesidades si nuestras tarjetas ni siquiera funcionan o [nosotros] no podemos verificar nuestros saldos bancarios?!”, publicó un cliente en X, anteriormente conocido como Twitter.

Otro publicó que estuvo en el extranjero sin acceso a sus fondos o aplicación todo el día.

En su última publicación en X, el BOI informó a los clientes que “los pagos nocturnos a las cuentas pueden aparecer a lo largo del día”.

Esta no es la primera vez que el BOI experimenta problemas técnicos.

En junio, el prestamista irlandés enfrentó dificultades con la pérdida de algunos servicios que algunos clientes mencionaron rápidamente este martes.

“¡¡Aquí vamos de nuevo!! ¿El Bank of Ireland no tiene un plan de contingencia?, se puede leer en un comentario.

