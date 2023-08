Ucrania asegura que frustró un complot para asesinar a Zelensky

(CNN) — Una supuesta informante de Rusia fue detenida en relación con un complot para asesinar al presidente de Ucrania,…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Una supuesta informante de Rusia fue detenida en relación con un complot para asesinar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según informó este lunes el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

La mujer detenida no ha sido identificada públicamente, pero es de la región meridional ucraniana de Mykolaiv, según un comunicado del SBU.

Ucrania sustituye el símbolo soviético del martillo y la hoz por un tridente en una estatua de Kyiv

El SBU dijo que la sospechosa había “recopilado información” sobre la visita prevista de Zelensky a Mykolayv a finales de julio, con el objetivo de planificar un ataque aéreo ruso para asesinar al presidente.

Sin embargo, los agentes del SBU obtuvieron información sobre las “actividades subversivas de la sospechosa” y adoptaron medidas de seguridad adicionales, frustrando el complot.

Ucrania detiene a mujer por intento de ataque contra Zelensky 3:21

El SBU también dijo que había encontrado a la mujer “con las manos en la masa” cuando “intentaba pasar información de inteligencia a los invasores”.

La agencia determinó, tras vigilar las comunicaciones de la mujer, que también se encargaba de identificar la ubicación de sistemas de guerra electrónica y almacenes con munición de las fuerzas armadas.

Al parecer, recorrió el distrito y grabó la ubicación de los objetos ucranianos.

Según la investigación, la sospechosa reside en Ochakov, en la región de Mykolayv, y era vendedora en un almacén militar.

ANÁLISIS | La contraofensiva ucraniana ha sido brutal y lenta. Pero a Kyiv le quedan muchas cartas por jugar

“Automáticas para todos”

Zelensky se ha enfrentado a varios atentados —conocidos— contra su vida desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Las fuerzas especiales rusas ya tenían como tarea eliminar al mandatario al comienzo de la guerra.

En un perfil publicado en abril de 2022, la revista TIME describía cómo las tropas rusas habían entrado en paracaídas a Kyiv para matar o capturar a Zelensky y a su familia el 24 de febrero, al día siguiente del comienzo de la guerra.

Mientras las fuerzas ucranianas luchaban contra los rusos en las calles de Kyiv, la guardia presidencial intentó sellar el recinto utilizando barricadas policiales y pilas de madera de triplay, informó TIME.

Oleksiy Arestovych, un veterano de la inteligencia militar, dijo que repartieron rifles y chalecos antibalas a Zelensky y a una docena de ayudantes mientras las tropas rusas hacían dos intentos de asaltar el complejo presidencial.

“Era una locura —dijo Arestovych a TIME—. Automáticas para todos”.

Zelensky hizo caso omiso del consejo de sus guardaespaldas de huir del complejo y también rechazó las ofertas de las fuerzas británicas y estadounidenses de evacuarlo. Respondió con la famosa frase: “Necesito munición, no que me lleven”.

Más tarde, Zelensky salió del recinto para grabar un desafiante mensaje en video en su teléfono mientras las tropas ucranianas luchaban contra los rusos en las calles cercanas.

Varios intentos más

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak afirmó en marzo del año pasado que Zelensky había sobrevivido a más de una docena de intentos de asesinato.

“Fuentes extranjeras hablan de dos o tres intentos. Yo creo que ha habido más de una docena de intentos. Constantemente recibimos información de que hay ciertos grupos de reconocimiento que intentan entrar en dependencias gubernamentales y similares”, declaró Podolyak en Ukrainska Pravda.

“Los servicios de inteligencia occidentales afirman correctamente que el principal objetivo de Putin era Zelensky en lo que se refiere a atacar las dependencias gubernamentales e intentar matar al principal dirigente del país”, añadió.

En una entrevista con CNN en julio, poco antes de este supuesto intento de asesinato, Zelensky habló de vivir sabiendo que su muerte sigue siendo una prioridad para las fuerzas rusas.

Zelensky, con CNN: llama “débil” a Putin y dice que el poder del presidente de Rusia se está “desmoronando”

“Seré honesto con usted y le diré que he decidido que si voy a estar pensando en ello constantemente, simplemente me apagaré. Muy parecido a Putin ahora, que no sale de su búnker”, dijo Zelensky.

El mandatario también dijo que cree que es importante que los ucranianos que viven bajo la invasión rusa e intentan repelerla vean que su presidente también se enfrenta a amenazas.

“Si me aíslo, no entenderé lo que ocurre a mi alrededor en el país. Perderé la conexión con la sociedad. Y si pierdo esta conexión, perderíamos la sociedad. Estoy convencido de que la sociedad tiene que ver que si ellos están en peligro, su presidente también lo está, junto con ellos —afirmó—. Por supuesto, entienden que tengo protección, etc., pero tengo que estar del mismo lado que mi gente. Sabes que puedes meterte en una jaula como un animal y encadenarte allí constantemente, pensando que te van a matar”.

Zelensky dijo que deja la cuestión de su seguridad personal “a los profesionales”, lo que le permite “liberar (su) mente para resolver las cuestiones estratégicas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.