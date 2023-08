Tuvieron un romance de verano adolescente. Esto es lo que sucedió cuando se reunieron años después

(CNN) — Cada vez que Andrea Camila se sentía triste, recordaba ese verano. Ese verano, para ser precisos, fue 2014.…

(CNN) — Cada vez que Andrea Camila se sentía triste, recordaba ese verano.

Ese verano, para ser precisos, fue 2014. El verano que Andrea se cruzó por primera vez con Lewis Kelly. Un verano de primeros amores, atardeceres inolvidables y, más tarde, un primer desamor demoledor.

En ese entonces, Andrea tenía 14 años, estaba “un poco loca por los chicos” y estaba de vacaciones en Clearwater Beach, Florida, con un grupo de amigos y familiares.

Andrea había vivido en Florida desde que se mudó allí desde Puerto Rico cuando era niña. Pero si bien era un territorio familiar, había algo diferente en pasar el rato en el “Estado del Sol” durante unas vacaciones, en lugar de estar allí durante el año escolar.

Andrea y sus amigos rápidamente se hicieron amigos de los otros adolescentes que se alojaban en el hotel. Luego, el grupo pasó días en la playa, riendo y bromeando juntos hasta que el Sol se hundió en el océano a través del cielo sin nubes.

Si bien la mayoría de los niños en el hotel eran de EE.UU., hubo una excepción notable: un joven irlandés de 16 años llamado Lewis Kelly.

A diferencia de los adolescentes estadounidenses, Lewis era muy reservado y pasaba los días con sus padres y tomando el sol junto a la piscina.

Pero sin que Lewis lo supiera, él era la comidilla del resort: el hecho de que fuera de Irlanda era a la vez intrigante y cautivador para los adolescentes estadounidenses, especialmente para Andrea.

Pasaba todo el día pensando en Lewis, robando miradas cada vez que lo veía al otro lado de la piscina.

“Estaba obsesionada con One Direction cuando era más joven”, le dice Andrea a CNN Travel hoy. “Tan pronto como vi a este chico irlandés, pensé: ‘Oh, Dios mío, él es mi Niall’”.

Era cierto que Lewis compartía acento con Niall Horan de One Direction. Pero era mucho más callado que cualquier ‘boybander’. Parecía distante, “un solitario”, como pensaba Andrea en ese entonces. No podía imaginarse cómo alguna vez llegaría a hablar con él. Pero siguió soñando despierta de todos modos.

“Estaba contándoles a mis amigos lo lindo que pensaba que era”, recuerda Andrea. “Lo observaba cada vez que estábamos en los restaurantes”.

En una ocasión, Andrea miraba a Lewis mientras ambos estaban sentados en lados opuestos de la piscina del hotel. Lewis no se dio cuenta, preocupado por su almuerzo.

“Luego, una gaviota se abalanzó desde el aire, agarró la galleta que estaba a punto de ponerme en la boca, me la arrebató de las manos”, le dijo Lewis a CNN Travel.

“Andrea vio todo desde el otro lado de la piscina y se echó a reír. Ni siquiera me di cuenta de que se echó a reír porque estaba en shock debido a que un pájaro me acababa de robar”.

Aunque Lewis no se dio cuenta, la amiga de Andrea sí lo hizo. La miró de soslayo mientras Andrea se reía.

“Está bien”, dijo el amigo de Andrea. “Suficiente es suficiente. Vamos a hablar con él”.

Andrea protestó, pero ya era demasiado tarde. Su amiga ya la había agarrado del brazo y se dirigía directamente a Lewis.

“Yo estaba como, ‘No, por favor'”, recuerda Andrea. “Pero luego nos acercamos el uno al otro. Y obviamente fue perfecto”.

Andrea y Lewis congeniaron instantáneamente, primero riéndose de la gaviota y la galleta, luego charlando sobre Irlanda y Estados Unidos.

Andrea y Lewis se llevaron bien en 2014 y luego intentaron mantenerse en contacto. (Imani Lee Creative)

De inmediato, fue obvio que Lewis era menos un solitario y más un extraño entre un grupo de adolescentes estadounidenses, y un poco demasiado tímido para presentarse a los otros jóvenes sin previo aviso. Animada por esto, Andrea sugirió que todos pudieran pasar el rato más tarde ese día en el salón del hotel. Lewis dijo que definitivamente pasaría por ahí.

“Pensé que iba a ser una amiga”, dice Lewis. “Y luego, obviamente, eso no sucedió. Nos convertimos en mucho más que amigos”.

Aún así, no ocurrió de inmediato. Cuando Lewis llegó al salón ese día, los otros adolescentes acudieron en masa a él antes de que Andrea pudiera siquiera saludarlo.

“Todo el mundo estaba sobre él, como, ‘Oh, Dios mío, tu acento es tan lindo'”, dice ella. “Todo el mundo estaba obsesionado con él, creando un círculo a su alrededor”.

Andrea retrocedió. Ella no quería ser una de la multitud. Quería tener una conversación personal significativa con Lewis.

Más tarde esa noche, le preocupaba haber perdido su oportunidad. Pero ahora que Lewis era parte de la pandilla, él y Andrea tenían mucho tiempo para conocerse durante los próximos días.

“Pasamos el rato poco a poco”, dice Lewis. “Luego, después de una semana, empezamos a darnos cuenta de que nos gustabamos”.

“Quiero decir, sabía que me gustaba”, dice Andrea, riendo. “Tenía que darse cuenta”.

Compartieron su primer beso bajo la lluvia. Salieron a caminar por la playa. Nadaron juntos en la piscina.

Pero su felicidad se vio atenuada por la certeza de que su romance de verano sería fugaz. Lewis vivía en Irlanda, Andrea vivía en los Estados Unidos. Claro, podrían tratar de mantenerse en contacto. Pero eran adolescentes sin medios para viajar por el mundo para visitarse. Era difícil ver cómo podría funcionar.

“Me dijo que me amaba justo antes de tomar el autobús al aeropuerto”, dice Andrea. “Y ni siquiera había pensado en el amor. En ese momento, yo tenía 14 años. Yo estaba como, ‘¿Qué? Él me ama. Esto significa que él es mi primer amor. ¿Está sucediendo?'”

Andrea estaba tan abrumada por la idea que no dijo las palabras hasta que Lewis ya había comenzado a alejarse. Ella las dijo de todos modos, en voz baja.

Del primer amor al primer desamor

Ahora en diferentes continentes, Andrea y Lewis se mantuvieron en contacto a través de Facebook Messenger y Skype.

Era factible al principio. Pero entonces Lewis viajó al campo irlandés con un grupo de amigos y no tuvo acceso a Internet mientras estuvo allí.

Cuando Andrea no supo de él, supuso que se había olvidado de ella.

“No me hizo saber que no iba a tener Wi-Fi”, dice ella. “Solo pensé que me estaban engañando”.

Aunque Andrea sentía que ella y Lewis “se suponía que debían estar enamorados para siempre”, supuso que él la veía solo como una aventura de verano.

Entonces, ella le envió un mensaje que era más como un “párrafo”, esencialmente diciendo: “Esto en realidad no está bien, lo que estás haciendo. No voy a lidiar con eso’”.

En el mensaje, Andrea sonaba definitiva, como si supiera lo que quería y lo que no toleraría. Pero en realidad, ella era una niña de 14 años que estaba pasando por su primera angustia. Durante los meses siguientes, Andrea lloró todos los días.

“Durante el primer año bueno, estaba literalmente loca por los talones, absolutamente enamorada”, recuerda. “Incluso como un año después, recuerdo que tuve un beso de Año Nuevo con alguien y me sentí muy mal. Pensé: ‘No es Lewis, estoy traicionando a Lewis’. Aunque, literalmente, no habíamos estado juntos durante meses. Pero se sintió como una traición”.

El tiempo pasó.

“Obviamente, con el paso de los años, se vuelve un poco menos intenso”, dice Andrea.

Pero aun así, todavía pensaba en Lewis a menudo. Cada uno de ellos permaneció vagamente consciente el uno del otro, al tanto de las actualizaciones de las redes sociales pero sin saber mucho más.

Durante un tiempo, Lewis pasó por un período en el que le enviaba constantemente Snapchats a Andrea. Eso la conflictuó.

“Recuerdo que me traía de vuelta todos los sentimientos”, dice ella. “Fue realmente molesto porque yo estaba como ‘No estamos juntos. Han pasado muchos años'”.

Andrea le envió un mensaje de texto a Lewis, pidiéndole que controlara los Snapchats: “Eres una explosión del pasado que no quiero recordar”, escribió.

A pesar de esto, Andrea dice que todavía estaba “totalmente obsesionada” con Lewis. Es por eso que a menudo se encontraba pensando en el verano de 2014 y soñando despierta. No se detendría en el final triste, y solo volvería a visitar los recuerdos de la neblina feliz y bañada por el sol.

Lewis tampoco soltó completamente a Andrea.

“A lo largo de los años, al azar, Andrea aparecía en mi cabeza”, dice.

En una de esas ocasiones, en 2017, Lewis escribió una nota para sí mismo en su iPhone: “Me casaré con Andrea Camila”.

Se sintió instintivo. La nota se sintió como una premonición.

A pesar de este sentimiento de certeza, Lewis no se acercó a Andrea. Para entonces, habían pasado años desde que enviaron mensajes directamente. Lewis se sintió extrañamente seguro de que él y Andrea se reunirían eventualmente.

Un reencuentro inesperado

Pasamos a la primavera de 2018. Andrea tenía 18 años y acababa de graduarse de la escuela secundaria. Lewis tenía 20 años y estaba en la mitad de su carrera en la Universidad de la Ciudad de Dublín.

Mirando hacia atrás, ninguno estaba muy seguro de cómo empezó. Pero, de repente, de la nada, comenzaron a enviarse mensajes nuevamente.

“Y el mismo día que empezamos a enviarnos mensajes, dije: ‘Iré a Florida, y luego tú puedes venir a Europa, y luego podemos tomar un tren, podemos viajar por toda Europa'”, recuerda Lewis.

“Hicimos todos estos planes literalmente dentro de una hora de comenzar a enviarnos mensajes de texto nuevamente”, dice Andrea.

“Y de hecho cumplimos con ellos”, agrega Lewis.

Lewis reservó un vuelo a Florida para julio de 2018. Durante los dos meses siguientes, él y Andrea se enviaron mensajes constantemente. Luego pasaron a las llamadas regulares de FaceTime.

“La estábamos pasando increíble”, dice Andrea. “Literalmente nos convertimos en mejores amigos en ese tiempo”.

Al principio, Andrea estaba segura de que estaban coqueteando. Pensó que el hecho de que Lewis volara a Florida para visitarla era sin duda un gran gesto.

“Esto va a ser romántico”, pensó. “Somos tan lindos”.

Luego, a medida que se acercaba la fecha de su llegada, Andrea empezó a dudar de sí misma.

“Tal vez él no ve esto como yo lo veo”, pensó. “Tal vez solo quiere que seamos amigos. No quiero que esto sea raro”.

Lewis tenía las mismas ansiedades.

“Piensas demasiado las cosas”, dice. “Especialmente cuando estás en esa fase de hablar, piensas demasiado en todo”.

Aun así, Lewis imaginó que cuando Andrea lo viera en el aeropuerto, correría a sus brazos. Esperaba que fuera una reunión romántica, reflejo de todos los años que habían pasado separados. En el avión, esperaba con ansias el momento.

En cambio, cuando se volvieron a ver en la zona de llegadas, Andrea se mostró tranquila.

“Yo estaba como, ‘Hola. ¿Cómo estás?’”, recuerda. “Simplemente no quería darle la impresión de que yo era la chica obsesionada con él”.

Andrea también estaba un poco nerviosa porque Lewis la encontró justo cuando estaba a punto de entrar al baño del aeropuerto. Al final, el momento no fue lo que ninguno de los dos esperaba.

“Definitivamente fue incómodo”, dice Lewis. “Creo que fue aterrador, incómodo y angustioso”.

“Cuando hablas por FaceTime, no sé, es algo muy diferente a estar en persona con alguien”, dice Andrea. “Como no nos habíamos visto en cuatro años, fue como, ‘¿Cómo actuamos? ¿Se supone que debemos ser tan coquetos y lindos como lo somos en FaceTime? ¿O tenemos que tratar esto como algo nuevo, más o menos, porque es un encuentro real en persona?’”.

Estas preguntas continuaron dando vueltas en la cabeza de Andrea mientras conducía con Lewis de regreso a la cabaña de su padre junto al lago y le mostraba la casa.

Sin embargo, por la noche, al acostarse juntos en el muelle, al mirar juntos el cielo nocturno, comenzando a sentirse a gusto.

“Nos acostamos sobre unas mantas y miramos las estrellas”. dice Andrea. “Hablamos durante horas. Y se volvió realmente cómodo. Pero todavía no era romántico. Ninguno de los dos quería dar ese paso todavía”.

Durante los dos días siguientes, todas las noches, Lewis salía de la habitación de invitados en la que se alojaba y entraba en la habitación de Andrea. Se sentaban juntos, viendo anime en su computadora portátil. Estos momentos siempre se sintieron fuertes.

“Creo que siempre estaba a punto de besarme, pero luego se daba la vuelta y no me besaba”, dice Andrea. “Entonces, finalmente, un día me besó. Creo que fue una semana después”.

“Estaba reuniendo el coraje para invitarla a salir oficialmente”, dice Lewis. “No sé por qué me puse tan nervioso, me tomó tanto tiempo”.

Cuando realmente dijo las palabras en voz alta, era el viernes 13 de julio de 2018. Más tarde, Andrea y Lewis revisaron sus mensajes de Facebook y sus fotos antiguas del verano de 2014. Hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que también se habían conocido un viernes 13.

“Es una loca coincidencia”, dice Andrea. “Para otras personas es un día de mala suerte. Pero para nosotros, es literalmente lo más afortunado”.

Comprometerse con el futuro

Andrea y Lewis.

Durante un par de días, todo parecía el destino. Andrea y Lewis estaban mareados de felicidad.

Pero luego, mientras Lewis se preparaba para regresar a Irlanda, Andrea entró en pánico. Sí, habían planeado el viaje europeo en tren. ¿Pero entonces, qué? No estaba segura de poder soportar la angustia de una relación con Lewis que terminaba de nuevo.

“Yo estaba como, ‘No va a funcionar. No tiene sentido. Explícamelo, ¿cómo va a funcionar? Tú vives en Irlanda, yo vivo aquí. Esto no tiene ningún sentido’”, recuerda Andrea.

“Empezó a llorar. Él dijo: ‘No estaba pensando en todas estas cosas. Solo quiero estar contigo’. Básicamente me lo propuso. Básicamente dijo: ‘Todo lo que sé es que quiero pasar el resto de mi vida contigo'”.

Ante eso y las lágrimas, Andrea se quedó totalmente desconcertada.

“Fue tan intenso”, recuerda. “Pensé que yo era la que estaba perdidamente enamorada de él, ahora literalmente me estaba profesando todo su amor”.

Andrea sintió que necesitaba aportar una dosis de realidad a la situación.

“Espera un segundo”, dijo. “¿Qué estás diciendo? ¿Quieres casarte conmigo? Solo tenemos 18 y 20 años”.

“No estoy pensando en todos los motivos por los que no funcionaría”, respondió Lewis. “Solo quiero hacer que funcione y estar contigo”.

Ante eso, Andrea comenzó a llorar.

“Sabes qué, tienes razón”, dijo, una vez que sus sollozos se calmaron. “Vamos a hacer que esto funcione. Y va a suceder”.

La conversación se sintió como una promesa. Más tarde ese verano, tal y como estaba planeado, Andrea y Lewis viajaron juntos en tren y disfrutaron de Europa. Luego, se comprometieron con la relación transatlántica a larga distancia.

La pareja lo hizo “soportable”, como dice Andrea, al planear siempre cuándo iban a verse la próxima vez.

Andrea pasaba todo su tiempo libre cuidando niños y trabajando como repartidora para ahorrar dinero para los vuelos. Cuando Lewis no estaba estudiando, trabajaba en una tienda y buscaba vuelos de bajo costo en Internet.

Aún así, al año siguiente, en 2019, Andrea y Lewis comenzaron a tener problemas con la distancia.

“Simplemente no tenía sentido estar separados”, dice Andrea. “Simplemente estábamos alineados, necesitábamos estar juntos”.

Por capricho, Andrea reservó un vuelo a Irlanda. Se mudó temporalmente con Lewis y su familia durante tres meses. Su familia la acogió con beneplácito, mientras que los padres de Andrea “apoyaron” su decisión.

“Les gustaba mucho Lewis”, dice ella. “Lo conocieron ese verano, cuando llegó en 2018. Y también lo conocieron un poco en 2014. Así que lo conocían y sabían que era un buen tipo”.

Después de tres meses en Irlanda, cuando se acabó la visa de Andrea, intercambiaron y Lewis visitó a Andrea en Florida durante tres meses.

Esto inició un patrón que continuó durante un tiempo: alternaban tres meses en los países de origen del otro, y ocasionalmente se reunían en otros destinos.

Ambos estaban interesados ​​en hacer cine y en ese momento comenzaron a filmar videos de YouTube juntos. Al principio, estos videos no obtuvieron muchas vistas. Pero la participación de la audiencia de Andrea y Lewis fue buena desde el principio. Los espectadores parecían estar interesados ​​en su química y en su historia de amor.

La pareja decidió dedicar todo el tiempo posible a la creación de contenido, trabajando a tiempo parcial para financiar sus esfuerzos. Lewis abandonó la universidad.

“Pensamos, ‘¿Por qué haríamos un plan B? No necesitamos ir a la universidad para hacer esto”. Sabemos que nos encanta hacer videos. Así que hagamosló”, dice Andrea.

Fue en los primeros días de la pandemia, dice Andrea, que la apuesta valió la pena y la pareja “explotó” en las redes sociales.

“Porque todos estaban en su teléfono. Todo el mundo estaba en Internet, y ahí fue cuando la gente empezó a encontrarnos”, dice Andrea. “Y empezamos a tener más seguidores. Fuimos a TikTok y fue una locura”.

A partir de ahí, Andrea y Lewis comenzaron a compartir actualizaciones sobre sus vidas en YouTube, TikTok e Instagram, incluso en 2021, el momento en que Lewis le pidió a Andrea que se casara con él.

Una propuesta y una boda

El día de la propuesta, Lewis organizó un día repleto y una búsqueda del tesoro por Florida, incluyendo de todo, desde motos acuáticas, paracaidismo hasta, finalmente, un picnic en la playa.

Lewis fingió que el picnic era un acuerdo con una marca en las redes sociales para despistar a Andrea. Cuando se reveló la verdad, Andrea explotó de emoción.

“Definitivamente fue muy emotivo”, dice ella. “Ambos estábamos llorando”.

En enero de 2023, Andrea y Lewis se casaron en Azulik Uh May, un museo de arte contemporáneo en la jungla mexicana. Por supuesto, era un viernes 13, como debía ser. La pareja dice que el día de la boda fue “un sueño”.

En sus votos a Lewis, Andrea expresó cómo, aunque estaba emocionada de casarse con él, su sentimiento general era de calma y certeza.

“Lo que siento es simplemente natural”, le dijo. “No es como, ‘Wow, todo va a cambiar’. Sino que es simplemente natural”.

Hoy, reflexionando sobre el día de la boda, Andrea dice que sintió que “esto es lo que debe suceder y lo que debe ser. Fue increíble compartir eso con todos nuestros amigos y familiares”.

Un ‘tirón magnético’

Hoy, Andrea y Lewis miran hacia el futuro.

Hoy, después de varios meses de vida matrimonial, Andrea y Lewis miran hacia el futuro, un futuro que esperan que esté marcado por los viajes.

En septiembre, planean visitar los 48 estados de EE.UU. en un viejo autobús escolar estadounidense que han estado ocupados transformando. A largo plazo, la pareja imagina dividir su tiempo entre EE.UU., Puerto Rico e Irlanda, y al mismo tiempo pasar mucho tiempo viajando.

Andrea y Lewis aún son jóvenes, tienen 23 y 25 años, pero el próximo año se cumplirá el décimo aniversario del verano que se conocieron durante las vacaciones.

“Siempre pensamos en lo que pensarían los niños de 14 y 16 años si nos vieran casados”, dice Lewis. “Estábamos de vacaciones y simplemente nos gustabamos”.

“No puedo superarlo”, dice Andrea. “Y cada vez que pienso en ello, siento que es solo magia o algo así. Simplemente no tiene sentido, pero lo digo de la mejor manera”.

Andrea y Lewis también encuentran surrealista pensar en sus cuatro años separados, su inesperado reencuentro y su período de larga distancia.

Están agradecidos, dice Andrea, de “encontrarnos después”.

“Creo que es como una cosa mágica extraña”, dice ella.

“Claramente, a lo largo de los años, fue solo un tirón magnético entre ambos”, dice Lewis.

