Trump no asistiría al debate presidencial republicano y en su lugar haría una entrevista con Tucker Carlson

(CNN) — El expresidente de EE.UU. Donald Trump planea saltarse el primer debate presidencial republicano el miércoles y, en cambio, se espera que asista a una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, según le dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con sus planes.

Durante las últimas 24 horas, Trump ha estado informando cada vez más a sus allegados que ha tomado su decisión y que no estará en el escenario del debate la próxima semana.

El momento de la entrevista con Carlson aún no se ha determinado, dijeron las fuentes, pero se espera que se transmita al mismo tiempo que el debate. The New York Times informó por primera vez los detalles de la entrevista de Carlson.

Trump propone que el juicio del caso federal por interferencia electoral empiece en abril de 2026

CNN informó previamente que no se esperaba que Trump participara en el debate y que su campaña había entablado conversaciones con Carlson sobre una posible entrevista como contraprogramación del evento.

No obstante, los asesores de Trump todavía mantienen una especie de advertencia de que el expresidente podría finalmente cambiar de opinión y decidir en el último momento que quiere asistir al debate.

