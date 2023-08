Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializa resultados de las elecciones presidenciales y declara ganador a Bernardo Arévalo

(CNN Español) — El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados del balotaje y confirmó el triunfo de Bernardo…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados del balotaje y confirmó el triunfo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio del partido Movimiento Semilla.

Según el acuerdo firmado por los magistrados, el partido Movimiento Semilla obtuvo el 60,91% de los votos válidos, mientras que el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, de Sandra Torres, obtuvo el 39,09% de los votos válidos.

Arévalo asumirá el cargo el 14 de enero de 2024, con mandato hasta el 14 de enero de 2028, según el acuerdo del Tribunal que será notificado al actual presidente y vicepresidente, al Congreso de Guatemala y publicado en el Diario Oficial.

“A partir de este momento nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal como está establecido legalmente. Este es un momento histórico para un país que se volcó a las urnas”, dijo Bernardo Arévalo, presidente electo, en una rueda de prensa la noche de este lunes.

Torres, por su parte, no ha aceptado la derrota y su partido, a través de un comunicado, calificó este lunes de “ilegalidad” y de “precipitada oficialización de resultados”. El Comité Ejecutivo Nacional reitero lo que considera anomalías y que, en su opinión, vuelven ilegal e ilegítimo confirmar resultados en las actuales condiciones.

La UNE interpuso el viernes una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue lo que considera irregularidades en el ingreso de datos al sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, que habrían alterado el resultado de la votación.

Cancelación de personalidad jurídica de Semilla

Poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados, el Registro de Ciudadanos – dependencia del TSE– notificó al partido Movimiento Semilla que había suspendió provisionalmente la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

El Registro indica en el fallo que acata lo ordenado el 12 de julio por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, cuya orden fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad que admitió un recurso de amparo interpuesto por el partido.

El partido anunció que este martes interpondrá un recurso de nulidad. “Lo actuado por el registrador es nulo de pleno derecho. Adicionalmente, Semilla presentó un amparo ante los magistrados de la Sala Segunda solicitando que se ponga fin a la persecución política”, dijo Karin Herrera, vicepresidenta electa, en la rueda de prensa.

El Movimiento Semilla dijo que no claudicará en su esfuerzo por hacer valer la voluntad de los electores en las urnas.

Por su parte, Andrea Reyes, abogada del Movimiento Semilla, consideró, durante el programa “Conclusiones” que conduce Fernando del Rincón en CNN, que el escenario que se ha configurado es “complejo” porque podría afectar a los candidatos que ganaron alcaldías y diputaciones en el Congreso. “Porque, de desaparecer el partido, sí complicaría mucho su camino para poder establecerse como bancada en el Congreso y como un ente que opera a favor del gobierno”, sostuvo durante la entrevista.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no quisieron emitir opinión sobre el fallo del Registro de Ciudadanos. “Por la posibilidad que existe de que me toque conocer este caso, y quiero conocerlo, me veo imposibilitada a adentrarme en detalles de este tema”, dijo Irma Palencia, presidenta del Tribunal Electoral en conferencia de prensa.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, aseguro que se trata de una “interpretación abusiva” de la ley, sin fundamento y que viola los principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores. La OEA llamó al cese de las acciones que erosionan el Estado de Derecho.

Investigación al Movimiento Semilla

La orden de cancelar la personería jurídica de Semilla la emitió un juez de instancia penal a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que investiga la presunta falsificación de firmas de ciudadanos para el proceso de autorización del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. El Movimiento Semilla había rechazado esta acusación.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció públicamente la decisión a través de un video. “Existen indicios de que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla falsificando su letra y firma. Además, la firma y huella de una persona le fue puesta a varios ciudadanos”, explicó en ese momento Curruchiche.

De acuerdo a la versión de las autoridades, Semilla habría usado firmas de personas fallecidas y que pagó un total aproximado de US$ 22.000 a cambio de firmas con el objetivo de alcanzar el mínimo necesario para convertirse en partido político y participar en elecciones, señalamientos que desde el partido han rechazado.

Estas acciones ya han provocado movilizaciones en las calles de la ciudad de Guatemala y concentraciones frente al Ministerio Público para demandar la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.

Una convulsa campaña electoral

Pese a que no hubo incidentes mayores durante la jornada electorial, varias situaciones revelan que fue una campaña convulsa. Tras las elecciones del 25 de junio, al menos nueve partidos –incluido el de Sandra Torres y el del presidente Alejandro Giammatte– interpusieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad por supuestas irregularidades en el recuento de los votos.

El Ministerio Público de Guatemala ordena capturas contra exfuncionarios de la Cicig y la FECI, entre ellos el exfiscal Juan Francisco Sandoval

Luego, el 12 de julio, el Tribunal Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla por la presunta falsificación de firmas de ciudadanos para el proceso de autorización del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. El Movimiento Semilla había rechazado esta acusación.

Tras varios días de incertidumbre, la Corte Suprema de Justicia avaló que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados de las votaciones generales, incluida la de presidente y vicepresidente.

Tras este fallo, el TSE convocó para la segunda vuelta a los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo, del partido Semilla.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.