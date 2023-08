Trayectoria de la tormenta Franklin: a dónde se dirige y qué países amenaza

(CNN Español) — La tormenta tropical Franklin se encuentra en el mar Caribe y se espera que genere fuertes vientos…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — La tormenta tropical Franklin se encuentra en el mar Caribe y se espera que genere fuertes vientos y lluvias torrenciales en la isla La Española y Puerto Rico entre este martes y miércoles.

La tormenta Franklin avanza mientras otros sistemas —como Emily y Gert— están en el Atlántico abierto y no amenazarán tierra.

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Franklin afectará Islas Turcas y Caicos, así como República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

Última hora de la tormenta tropical Hilary en México y EE.UU., en vivo: trayectoria y noticias

Alerta en el Caribe por la tormenta tropical Franklin 1:14

Franklin está a 380 km al sur de Santo Domingo, República Dominicana, con vientos sostenidos máximos de 85 km/h. Se mueve hacia el oeste a unos 19 km/h, esperándose que de forma gradual cambie al oeste/noroeste y luego noroeste dentro de las siguientes 24 a 36 horas, dijo el NHC en un comunicado.

Se espera que en los próximos 2 a 3 días Franklin pase por las islas del caribe afectando países como República Dominicana, Haití y Puerto Rico, según un pronóstico publicado por la autoridad del clima de Puerto Rico.

El Gobierno de República Dominicana, a través del ministro de Trabajo, Luis Miguel Decamps, informó este lunes que se suspendieron todas las labores desde el mediodía de este martes y durante todo este miércoles por el paso de la tormenta tropical Franklin.

8 AM AST Aug 21 -Bulletin: Tropical Storm Franklin”Franklin expected to turn northward towards Hispaniola.”Boletín: Tormenta Tropical Franklin”Se espera que Franklin gire hacia el norte hacia La Española mañana” #prwx #usviwx pic.twitter.com/f9M5EzgAIQ

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 21, 2023

El gobierno de Bahamas emitió una alerta advertencia de tormenta tropical por Franklin para las islas Tucas y Caicos.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana (COE) informó este lunes que colocó a 14 provincias en alerta roja y 18 en amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En un boletín publicado en sus redes sociales, detallaron que las provincias en alerta roja son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bahoruco y Elías Piña.

La tormenta Hilary causa inundaciones en Baja California 2:00

En alerta amarilla están Puerto Plata, Duarte, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde. Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que registren alto volúmenes de agua como así también los balnearios en las provincias bajo alerta.

Entre tanto, el NHC también tiene una advertencia en efecto para toda la costa sur de República Dominicana desde la frontera con Haití hasta Isla Soana.

También se espera que produzca grandes cantidades de lluvia en Puerto Rico hasta mediados de esta semana, con cantidades de entre 50 a 100 mm de lluvia, y lluvias que dejen de entre 120 a 250 mm de lluvias en partes de la isla La Española.

También se espera una marejada ciclónica de entre 2,5 y 8 centímetros sobre el nivel del suelo a lo largo de la costa de la Isla La Española.

— Gerardo Lemos contribuyó con este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.