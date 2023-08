Rudy Giuliani tiene “dificultades financieras”, según sus abogados, y lucha contra cientos de miles de dólares en cuentas legales después de defender a Trump

(CNN) — Rudy Giuliani tiene una cuenta de cientos de miles de dólares en facturas y sanciones legales en medio…

(CNN) — Rudy Giuliani tiene una cuenta de cientos de miles de dólares en facturas y sanciones legales en medio de numerosas demandas además de los nuevos cargos penales, relacionados con su trabajo para Donald Trump después de las elecciones de 2020.

El exalcalde de la ciudad de Nueva York dijo en la corte este lunes que los atolladeros legales lo han dejado efectivamente sin efectivo. Incluso parece haber respondido a parte de la escasez de dinero al poner a la venta un apartamento de 3 habitaciones en Manhattan que posee por US$ 6,5 millones.

Sin incluir los honorarios legales estándar, Giuliani enfrenta casi US$ 90.000 en sanciones de un juez en un caso de difamación, una tarifa mensual de US$ 20.000 a una empresa para alojar sus registros electrónicos, US$ 15.000 o más por una búsqueda de sus registros e incluso una sentencia de US$ 57.000 contra su empresa por facturas telefónicas impagas.

Si bien en la corte se negó a proporcionar detalles de su estado financiero, sus abogados escribieron esta semana que “producir un informe financiero detallado solo tiene la intención de avergonzar al señor Giuliani y llamar la atención sobre sus desgracias”.

Es probable que la situación financiera de Giuliani se vuelva aún más difícil de manejar en los próximos días. Se enfrenta a decisiones judiciales potencialmente peligrosas en su contra en dos demandas por difamación de las elecciones de 2020 tan pronto como esta semana.

Si bien los honorarios de los abogados de Giuliani no han sido pagados directamente por el comité de acción política de Trump, el PAC de Trump pagó más de US$ 300.000 en mayo a una empresa que maneja los registros archivados de Giuliani para la preservación de evidencia en casos judiciales, según registros federales de financiamiento de campañas y documentos judiciales.

“Está teniendo dificultades financieras”, dijeron los abogados de Giuliani en una presentación de este mes en un caso civil de difamación presentado por dos trabajadores electorales de Georgia en su contra. “Giuliani necesita más tiempo para pagar los honorarios de los abogados y le gustaría tener la oportunidad de solicitar una prórroga del Tribunal”.

Giuliani enfrenta procedimientos de inhabilitación en Washington y Nueva York. Su licencia de abogado ya está suspendida, una situación que, según sus abogados, le dificulta ganar dinero aún más. Y se enfrenta a una demanda personal de un exempleado presentada en mayo, que está impugnando.

Los cargos penales que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presentó contra Trump, Giuliani y otras 17 personas sin duda se sumarán a las deudas legales del exalcalde.

Ese enjuiciamiento es independiente de la investigación de interferencia electoral federal que se cierne sobre Giuliani. Es el “coconspirador 1” en la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump relacionada con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Si bien no ha sido acusado, los fiscales continúan investigando, incluso hablando con el aliado de Giuliani, Bernie Kerik, sobre lo que hizo Giuliani para demostrar que Trump realmente ganó las elecciones, entre otras cosas, dijo el abogado de Kerik a CNN.

Robert Costello, abogado de Giuliani, se negó a comentar para esta historia.

Tras su acusación en Georgia, el asesor político de Giuliani, Ted Goodman, emitió un comunicado calificando el caso como “una afrenta a la democracia estadounidense”.

Giuliani debe US$ 320.000 por búsquedas de registros después de que se le incautó el teléfono

Si bien todo el peligro legal que enfrenta Giuliani ahora gira en torno a su trabajo para que Trump cuestionara el resultado de las elecciones, una consecuencia principal que enfrentó antes de la acusación penal de este 13 de agosto en Georgia provino de su incapacidad para responder plenamente a las demandas relacionadas con las elecciones de 2020.

Cuando el FBI incautó varios de sus teléfonos celulares en abril de 2021 en una investigación ahora cerrada, gran parte de los registros electrónicos de Giuliani se guardaron en una base de datos operada por una empresa llamada Trustpoint.One. Pero estaban archivados, y realizar búsquedas para litigios más recientes que la empresa tenía archivada no es barato. Incluso alojar sus registros en la empresa cuesta US$ 20.000 dólares al mes, según un expediente judicial reciente.

Giuliani quería buscar en los registros para poder responder en cada una de las demandas relacionadas con las elecciones, según documentos judiciales.

Para mayo, Giuliani tenía un retraso de más de US$ 320.000 en los pagos a la empresa de alojamiento de documentos, según una declaración jurada que hizo ante el tribunal. “No tengo los fondos para pagar esta cantidad en este momento”, escribió.

Negoció durante un año con lo que sus abogados dicen que eran “fuentes de financiación de terceros” para que lo ayudaran a pagar sus facturas legales, y esperó financiación durante seis meses para obtener ayuda con las facturas de Trustpoint, según la presentación de Giuliani esta semana en el caso Smartmatic.

El exabogado de Trump parece haber tenido un alivio de las deudas en mayo, además de una cobertura adicional de US$ 20.000 para búsquedas de datos adicionales, según documentos judiciales, gracias al comité de acción política del expresidente Trump. El PAC no está pagando los honorarios legales de Giluiani, a diferencia de muchos otros aliados de Trump, pero ha pagado más de US$ 400.000 a Trustpoint este año, con una suma inusualmente grande para la compañía a fines de mayo por US$ 340.000, según documentos de la campaña federal.

Días después de esa distribución, Giuliani dijo en una de las demandas que enfrenta que “obtuvo fondos para pagar la mora” y “curó” su cuenta pendiente con Trustpoint. También habló sobre recibir esa “donación” en su última presentación judicial, diciendo que pensó que ayudaría a cubrir la respuesta que necesitaba dar en el caso de Smartmatic.

Pero el pago de US$ 340.000 no es suficiente para cubrir más búsquedas, Trustpoint “no le otorgará más crédito”, y su factura para mantener sus datos en poder de la empresa seguirá aumentando mes a mes, según sus documentos judiciales.

“Esto no es simplemente una excusa por la que Giuliani se esfuerza cuando se le pide que presente documentos”, dijo su última presentación.

Los ejecutivos de Trustpoint no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las demandas por difamación se acumulan

Giuliani es el acusado en varias demandas por difamación por sus declaraciones después de las elecciones de 2020.

Un juez federal en Washington le ordenó pagar una parte de las facturas legales de los trabajadores electorales de Georgia Shaye Moss y Ruby Freeman para cubrir lo que habían gastado en abogados litigando disputas de recopilación de pruebas en el caso, antes del 25 de julio. Todavía no ha ha pagado esos US$ 89.000, según los registros judiciales.

Dos semanas después, Giuliani se retractó de rebatir las afirmaciones de Moss y Freeman de que hizo declaraciones falsas sobre ellos en 2020 y dijo que quería “evitar gastos innecesarios en los litigios”.

Moss y Freeman todavía están tratando de ganar la demanda, y un juez está considerando fallar en última instancia a su favor. Pero mientras tanto, le han pedido al juez que le ordene a Giuliani que pague otros US$ 44.000 de sus honorarios legales derivados de sus esfuerzos para obligarlo a entregar ciertas pruebas en el caso.

Esa es sólo una demanda. Smartmatic, en su caso de difamación contra Giuliani que provocó su creciente factura por el alojamiento de datos, le pidió a un juez que sancionara a Giuliani, incluso ordenándole que reembolsara los honorarios legales de la empresa, por no proporcionarle sus registros.

Dominion Voting Systems, que también está demandando a Giuliani por difamación, está buscando documentos para su caso pero no ha presionado el tema de las sanciones ante un juez en este momento. Giuliani también enfrenta una cuarta demanda por difamación relacionada con la elección de un ejecutivo de Dominion.

Smartmatic señaló los pagos del Trump PAC a Trustpoint como la razón por la que Giuliani debería poder cumplir con sus demandas de buscar en sus registros y proporcionar evidencia a la empresa a medida que construye su caso, porque ahora es evidente que otros podrían pagar los crecientes gastos de Giuliani.

Pero el exalcalde dijo este lunes en sus presentaciones judiciales que ese no es el caso.

Giuliani “no puede pagar en este momento” de US$15.000 a US$ 23.000 adicionales para más búsquedas de documentos en el caso, escribieron sus abogados.

El juez del estado de Nueva York que supervisa el caso de difamación de Smartmatic tiene una audiencia programada para este miércoles.

— Paula Reid, Marshall Cohen y Kara Scannell de CNN contribuyeron a este informe.

