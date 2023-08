¿Quién es favorito para ganar las elecciones en México 2024? Esto dicen las encuestas

(CNN Español) — “Sobre gustos no hay nada escrito”, dice un popular refrán. Y las encuestas, lo que hacen es…

(CNN Español) — “Sobre gustos no hay nada escrito”, dice un popular refrán. Y las encuestas, lo que hacen es tomar el pulso del momento, incluidas las preferencias electorales.

En México, según diversas encuestas difundidas este lunes, en este momento las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, del oficialista Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Frente Amplio, son las favoritas entre la opinión pública para obtener las candidaturas de sus alianzas partidistas hacia la elección de 2024.

Lo que dicen las encuestas

Sobre Morena, la encuesta del diario Reforma señala que Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, incrementó sus preferencias en seis puntos porcentuales, pasando de 31% en esa misma medición de mayo a 37% en agosto.

Le sigue el excanciller Marcelo Ebrard, quien en mayo obtuvo 26% de las preferencias, y bajó cuatro puntos en agosto, para registrar 22%.

Además de ellos, aspiran a la candidatura oficialista Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Esta encuesta fue aplicada a 1.000 adultos a nivel nacional en viviendas entre el 18 y el 23 de agosto. Su margen de error es de +/− 4%.

Del lado de la coalición opositora ―integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)― la más reciente encuesta del diario El Financiero señala que Xóchitl Gálvez obtuvo el 58%, mientras que Beatriz Paredes se coloca con el 42% de la preferencia efectiva ante la pregunta sobre a quién se prefiere para la candidatura de la alianza. Ellas son las únicas finalistas en este proceso interno.

En el gobernante Morena, esta encuesta indica que Sheinbaum contaría con 37% de las preferencias efectivas, en tanto que Ebrard se quedaría con 29%.

Esta medición fue realizada el 25 y 26 de agosto a 500 adultos, por medio de llamadas a teléfonos fijos y móviles. El margen de error de las estimaciones es de +/-4,4%.

Escenarios hipotéticos

Las encuestas de Reforma y El Financiero analizan varios posibles escenarios en el caso que Sheinbaum y Paredes resultaran con la candidatura presidencial de sus respectivas fuerzas políticas.

Según la encuesta de Reforma, si hoy fuera la elección 46% se inclinaría a favor de Sheinbaum, mientras que 31% lo haría por Gálvez; 23% de los consultados no respondió. Esta estimación considera el caso de que el partido Movimiento Ciudadano se uniera a la coalición opositora.

El Financiero presenta varios escenarios. Si los candidatos a presidente en 2024 fueran Sheinbaum, Gálvez y por Movimiento Ciudadano el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García (quien no ha oficializado si buscará participar), la candidata del oficialismo obtendría 46% de las preferencias, Gálvez 37% y García 8%. 9% están definición de “indefinidos”, que la encuesta usa para agrupar a quienes dijeron ninguno, no sabe o no respondió.

Proceso de selección de candidatos

Morena ha anunciado que realizará un ejercicio demoscópico a nivel nacional y una consulta del 28 de agosto al 3 de septiembre, a cargo de cuatro empresas encuestadoras, que realizarán el muestreo entre población mixta, rural y urbana.

El resultado de la encuesta tendrá un valor del 75%, y la consulta de 25%.

El partido ha agregado que el 6 de septiembre anunciará quién será su candidato presidencial.

En el Frente Amplio por México, el proceso será similar: se realizará una consulta y dos encuestas representativas a nivel nacional (telefónica y en viviendas) del 27 al 30 de agosto. El valor de la consulta será de 50%, y el otro 50% será determinado por el promedio de las encuestas.

La ganadora será su candidata presidencial, y se anunciará el 3 de septiembre.

Si las tendencias de las recientes encuestas se mantienen, México estará en 2024 a las puertas de un hecho inédito: que dos mujeres, una por parte del oficialismo y otra representando a los partidos mayoritarios de la oposición, compitan en forma simultánea por la silla presidencial.

