¿Qué pasa si no voté en las elecciones primarias de Argentina? ¿Hay multa?

(CNN Español) – – Este año, este domingo 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias en Argentina. La Constitución Nacional y la ley determinan que el voto es obligatorio.

¿Qué pasa si no voté?

Hay algunos motivos por los que no ir a votar puede justificarse ante el Estado. Si es por una cuestión de salud, deberás pedir un certificado médico. Si estás a más de 500 km del lugar donde te corresponde votar, tendrás que ir a la comisaría más cercana y solicitar un certificado.

En ambos casos, tienes hasta 60 días después de las elecciones para presentar los documentos que justifiquen por qué no pudiste votar.

¿Dónde justifico que no pude votar?

En el caso de que puedas justificar el no haber ido a votar, los documentos mencionados anteriormente deberán presentarse en la secretaría electoral más cercana a tu domicilio.

¿Qué pasa si no puedo justificar que no voté?

Según el artículo 125 del Código Electoral Nacional, los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que no puedan justificar la no emisión del voto deberán pagar una multa que va desde $ 50 a $ 500 pesos argentinos.

Además, serán incluidos en el Registro de infractores y no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años. Si no pagan la multa, no podrán realizar trámites en organismos públicos durante un año.

¿Es obligatorio votar en las PASO?

Antes de las elecciones generales, en Argentina se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 13 de agosto.

Votar en estos comicios también es obligatorio. Si no votas en las PASO, también ingresas al registro de infractores y deberás pagar una multa, salvo que puedas justificarlo por cuestiones médicas o de distancia.

Si no votaste en las PASO, aunque no lo puedas justificar, sí podrás votar en las elecciones generales.

¿Cómo puedo consultar si estoy en el Registro de infractores?

El Registro de Infractores al deber de votar es de acceso público y está online. Se puede consultar ingresando tus datos acá.

