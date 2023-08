¿Qué efecto tendrá la tormenta tropical Harold en EE.UU. tras tocar tierra?

(CNN Español) — En las últimas horas, la temporada de ciclones 2023 en el Atlántico se encendió con la formación…

Harold se fortaleció a tormenta tropical este martes 22 de agosto, según la actualización de las 2 a.m. ET del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Harold es el octavo ciclón tropical del año en el Atlántico, en una temporada de ciclones donde se pronostican hasta 16 tormentas con nombre.

Se espera que Harold traiga fuertes lluvias y vientos con fuerza de tormenta tropical a partes tanto del norte de México como del sur de EE.UU.

México

Según un aviso a las 8:00 a.m. ET del SMN, Harold se encontraba a 115 kilómetros al este-noreste de la Ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

La dependencia mexicana señaló en un aviso por separado, también emitido a las 8:00 a.m. ET, que se prevén lluvias puntuales torrenciales y fuertes vientos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Para este martes, “la tormenta tropical Harold ingresará a tierra esta mañana sobre el sur de Texas, Estados Unidos, muy próximo a la frontera de Tamaulipas, y ocasionará lluvias torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en dichas entidades”, indicó el SMN.

Asimismo, en las costas de Tamaulipas, puede haber oleaje y probables trombas marinas, agregó.

“Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos”, explicó.

Se pronostica que las lluvias puntuales torrenciales traigan entre 150 y 250 milímetros de agua a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Estados Unidos

Harold tocó tierra en el sur de Texas.

Se espera que la tormenta tropical produzca precipitaciones de 76 a 127 milímetros con totales aislados de hasta 178 mm en todo el sur de Texas hasta las primeras horas de este miércoles.

En tanto, también se pronostica una marejada ciclónica de hasta un metro de alto desde la desembocadura del río Grande hasta Sargent, la bahía de Baffin, Corpus Christi y la bahía de Matagorda.

Es posible que hoy se produzcan un par de tornados en el sur de Texas.

Se esperan condiciones de oleaje y corrientes que pongan en peligro la vida en todo el sur de Texas hasta este martes.

Está vigente una advertencia de tormenta tropical para la desembocadura del río Grande hasta Port O’Connor, Texas. Hay una alerta de tormenta tropical vigente desde Port O’Connor hasta Sargent, Texas.

Según su trayectoria esperada, Harold se dirige hacia el oeste y tocará tierra al sur de Corpus Christi, a lo largo de la costa sur y central de Texas. Esto significaría que las lluvias más intensas caerían al sur de Houston y Austin.

Corpus Christi podría recibir hasta 127 milímetros de lluvia durante los próximos días a medida que el sistema avanza hacia el interior. El NHC pronostica hasta 177 milímetros de lluvia para algunos lugares aislados en el sur de Texas e insta a los residentes a estar preparados para inundaciones repentinas.

Es posible que llueva hasta 50 milímetros desde Austin hasta Del Rio, donde las temperaturas han estado por encima de lo normal este verano.

