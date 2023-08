CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 574 582¾ 566 574 —2¾ Dec 605 615¾ 593½ 603 —4 Mar 631¾ 642 621 630¼ —3¼ May 647¾ 658 638¾ 647¼ —2¾ Jul 657¼ 666¾ 649¾ 656¾ —2¼ Sep 669½ 677¼ 662¾ 668¾ —2¼ Dec 685¼ 692¼ 678 683¼ —2¼ Mar 696¾ 697¾ 693 695 —3¼ May 700 700 698 698 —3 Jul 678¼ 678¼ 678¼ 678¼ +2 Est. sales 86,386. Wed.’s sales 113,825 Wed.’s open int 358,377, up 387 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 461¾ 468 459 462 +¼ Dec 481 486½ 476¾ 479 —1¾ Mar 497 501½ 492½ 495 —2 May 505½ 509½ 500¾ 503¼ —2¼ Jul 509¼ 513½ 505 507¼ —2 Sep 506 509 502 503¾ —1½ Dec 510¾ 513 506¼ 508 —2 Mar 522 522¼ 518 518 —2¾ May 527½ 527½ 527½ 527½ +1½ Jul 526 526 526 526 — ¾ Dec 492¾ 496 491¼ 491¼ —3¼ Jul 505½ 505¾ 505¼ 505¼ —3 Dec 494 494 494 494 +1¼ Est. sales 197,003. Wed.’s sales 354,791 Wed.’s open int 1,199,704 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 502 511 500 500 — ¼ Mar 515¼ 521¾ 513 513 +2¼ Est. sales 544. Wed.’s sales 954 Wed.’s open int 4,527, up 137 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1381 1381 1362½ 1363 —18¼ Nov 1386¾ 1392 1367½ 1369 —17¾ Jan 1399¼ 1404¼ 1380¼ 1382¼ —17½ Mar 1402 1406½ 1383½ 1385 —17¾ May 1402½ 1406 1384¾ 1386½ —17 Jul 1400 1404 1383½ 1385¾ —15½ Aug 1378¼ 1379¾ 1361½ 1361¾ —16½ Sep 1329½ 1332 1314 1314 —17¼ Nov 1307¾ 1311¼ 1290¾ 1292½ —18 Jan 1310 1310 1303¼ 1303¼ —12¼ Nov 1245 1245¼ 1243¼ 1245¼ —4¾ Est. sales 137,514. Wed.’s sales 212,910 Wed.’s open int 704,503, up 5,648

