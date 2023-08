CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 572¾ 579½ 564½ 576½ +6¾ Dec 602¾ 610¾ 599½ 607½ +7 Mar 630½ 637¼ 626½ 634¼ +6½ May 647 653¾ 643¾ 651¼ +5½ Jul 657¼ 663 654¾ 661 +4½ Sep 668¾ 675¼ 668 673 +4 Dec 684¾ 689½ 683 687¾ +4¼ Mar 700¼ 700¼ 696¾ 696¾ +½ Jul 678¼ 678¼ 678¼ 678¼ Est. sales 89,573. Tue.’s sales 131,765 Tue.’s open int 357,990 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469 474¾ 463 463½ —6 Dec 486¾ 491¾ 481¾ 482¼ —4½ Mar 501¾ 506¾ 497½ 498¼ —3½ May 510 514¾ 505¾ 506¼ —3¾ Jul 513½ 517¼ 509½ 510¼ —3¼ Sep 506¾ 509¼ 504¾ 505¾ — ½ Dec 507¾ 511½ 507 509¾ +1¾ Mar 518¾ 522 518¾ 520¾ +2¼ Jul 524 526½ 524 526½ +1¾ Dec 494 494 493½ 493½ +1¼ Dec 490½ 490½ 490½ 490½ Est. sales 272,139. Tue.’s sales 348,684 Tue.’s open int 1,214,917 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 491¼ 496¼ 488¾ 491 Dec 517½ 522½ 506¾ 507½ —9¼ Mar 530¼ 532¼ 527¼ 527¼ +1 Est. sales 788. Tue.’s sales 924 Tue.’s open int 4,390, up 116 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1378½ 1391¾ 1366¾ 1375¾ —6¼ Nov 1390¾ 1401 1380½ 1384¾ —7¾ Jan 1403 1413 1393½ 1397½ —7½ Mar 1404¾ 1414½ 1397 1400¾ —6¾ May 1405¾ 1413¾ 1398 1401¼ —6¼ Jul 1402¼ 1411 1396½ 1399½ —5½ Aug 1380¼ 1386½ 1373½ 1376 —5¼ Sep 1332 1335¼ 1330½ 1330½ —4 Nov 1313 1318 1306 1309½ —4¾ Jan 1319¼ 1319¼ 1318¾ 1318¾ — ¼ Mar 1308 1308 1308 1308 +1 May 1302¼ 1302¼ 1295 1295 —6¾ Jul 1298¼ 1298¼ 1297¼ 1297¼ —5¾ Nov 1253 1253 1249¼ 1249¼ —3¾ Est. sales 175,108. Tue.’s sales 191,742 Tue.’s open int 698,855

